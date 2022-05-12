IBM 与 Cloudera 合作，利用开源生态系统共同创建行业领先的企业级数据和 AI 服务，一切旨在大规模加快数据获取和分析速度。 在此次合作中，IBM 提供以下优势：
将 Cloudera DataFlow 与 Cloudera Data Platform 以及 IBM Cloud Pak® for Data 功能相结合，构建在一个开放可扩展的架构上。 协作构建模型以应用于流式传输并实时分析海量数据。 理解您的数据（包括非结构化文本、视频、音频、地理空间和传感器），以便您可以及时发现商机和风险。 查看有关深入集成的博客以及视频播客系列。
企业数据平台及配套产品与服务提供端到端解决方案。
关于开源云解决方案和产品的承诺优化互操作性。
自助访问让数据科学家快速获取数据，以做出实时决策。
本地、多云和混合选项支持安全数据联合。
Cloudera 数据平台私有云借助容器化数据服务，帮助您加快实现价值，并加速洞察以进行数据分析。 使用全面的本地平台，覆盖采集、处理、分析、实验和部署等步骤，执行从边缘到 AI 的集成分析。 此平台为混合云部署进行了优化，将最新的开源分析技术融入多功能分析和数据管理系统之中，通过 IBM 支持、许可和部署作为单一服务产品提供。
使用简单的无代码方法开发复杂的流应用程序，管理从边缘到云端的数据。
通过模型部署为数据探搜提供端到端解决方案，加速数据科学与机器学习。
使用单个 Hadoop 和 Spark 云计算服务快速开发和部署高级分析应用程序。
创建企业范围数据的统一视图，为决策和智能工作流程自动化构建分析和运营视图。
使用 IBM 独立于供应商的软件支持优化支出，进而通过复杂的软件栈覆盖社区版本。
利用企业级、混合、符合 ANSI 标准的 SQL on-Hadoop 引擎，获得大规模并行处理 (MPP) 和高级数据查询。
在数据流入时复制数据，因此在传输前不必完全写入或关闭文件。
在灵活的混合云环境中构建并训练 AI 与机器学习模型，以及准备并分析数据。