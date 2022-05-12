Cloudera 数据平台私有云借助容器化数据服务，帮助您加快实现价值，并加速洞察以进行数据分析。 使用全面的本地平台，覆盖采集、处理、分析、实验和部署等步骤，执行从边缘到 AI 的集成分析。 此平台为混合云部署进行了优化，将最新的开源分析技术融入多功能分析和数据管理系统之中，通过 IBM 支持、许可和部署

作为单一服务产品提供。