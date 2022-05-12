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交付从边缘到 AI 的企业数据和分析解决方案
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将快速变化的数据转化为切实可行的洞察

IBM 与 Cloudera 合作，利用开源生态系统共同创建行业领先的企业级数据和 AI 服务，一切旨在大规模加快数据获取和分析速度。 在此次合作中，IBM 提供以下优势：

  • 实施联合企业客户计划，以便更好地集成 IBM 和 Cloudera 生态系统中的数据和 AI
  • 根据多年期合同销售和支持 Cloudera 产品与应用
  • 借助 IBM 的世界级数据和 AI 专业知识帮助迁移到面向未来的 Cloudera 产品和服务
  • 加快部署具有通用安全性和治理能力的混合多云数据和 AI 解决方案

Cloudera DataFlowCloudera Data Platform 以及 IBM Cloud Pak® for Data 功能相结合，构建在一个开放可扩展的架构上。 协作构建模型以应用于流式传输并实时分析海量数据。 理解您的数据（包括非结构化文本、视频、音频、地理空间和传感器），以便您可以及时发现商机和风险。 查看有关深入集成的博客以及视频播客系列
高级别 AI

企业数据平台及配套产品与服务提供端到端解决方案。

加速创新

关于开源云解决方案和产品的承诺优化互操作性。

加快实现价值

自助访问让数据科学家快速获取数据，以做出实时决策。

获得灵活性

本地、多云和混合选项支持安全数据联合。

企业级规模 构建具有适当数据治理和安全性级别的企业数据湖。 访问数据科学家在优化数据模型、可视化和机器学习中所需的分析工具。
实时洞察 实时预测故障，并采取纠正措施。
访问任何数据 从结构化和非结构化数据（包括图像、文本和日志）中获得完整的洞察。
数据仓库和数据湖 将 EDW 数据和 ETL 工作负载卸载到数据湖，以提高成本效益。
Cloudera Data Platform Private Cloud

Cloudera 数据平台私有云借助容器化数据服务，帮助您加快实现价值，并加速洞察以进行数据分析。 使用全面的本地平台，覆盖采集、处理、分析、实验和部署等步骤，执行从边缘到 AI 的集成分析。 此平台为混合云部署进行了优化，将最新的开源分析技术融入多功能分析和数据管理系统之中，通过 IBM  支持、许可和部署

作为单一服务产品提供。
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其他 IBM 与 Cloudera 解决方案 Cloudera DataFlow with IBM

使用简单的无代码方法开发复杂的流应用程序，管理从边缘到云端的数据。

 Cloudera Data Science Workbench with IBM

通过模型部署为数据探搜提供端到端解决方案，加速数据科学与机器学习。
IBM® Analytics Engine

使用单个 Hadoop 和 Spark 云计算服务快速开发和部署高级分析应用程序。

 数据分析咨询服务

创建企业范围数据的统一视图，为决策和智能工作流程自动化构建分析和运营视图。

 多厂商开源支持

使用 IBM 独立于供应商的软件支持优化支出，进而通过复杂的软件栈覆盖社区版本。

 IBM Db2® Big SQL

利用企业级、混合、符合 ANSI 标准的 SQL on-Hadoop 引擎，获得大规模并行处理 (MPP) 和高级数据查询。

 IBM Big Replicate

在数据流入时复制数据，因此在传输前不必完全写入或关闭文件。

 IBM Watson® Studio

在灵活的混合云环境中构建并训练 AI 与机器学习模型，以及准备并分析数据。
多品牌支持，节省时间和资金

了解通过 IBM 多品牌支持服务可以节省的成本和时间。

 高级分析和人工智能的价值

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