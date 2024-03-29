Master Data Management 工具和解决方案

企业面临的挑战是整合组织孤岛和工作流程中的数据，并提供对数据的集中式访问。他们需要多域数据的单一可信信息源，包括客户、产品和位置数据，以实现成功的 AI、机器学习和商业智能计划，并促进数据治理和监管合规性。

Master Data Management (MDM) 通过提供智能连接和匹配关联记录的功能来应对这一挑战，以跨多域源创建准确的实体，然后有效地确定数据记录之间的关系。通过提供对主数据及其关系的准确视图的访问，MDM 解决方案可以实现更快的洞察分析、提高数据质量和合规准备情况。

通过访问有关实体及其关系的完整且准确的数据图片，MDM 软件为业务和 IT 用户提供正确的数据，以获取商业智能并减少业务流程效率低下问题、改善客户体验、主动识别和降低风险并最终改善业务决策。