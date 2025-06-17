IBM InfoSphere Information Server 是领先的数据集成平台，可以帮助您更轻松地了解、清理、监控和转换数据。这些产品提供了可扩展且灵活的大规模并行处理 (MPP) 功能。
通过使用 IBM Cloud Pak® for Data 等超融合系统，向位于本地、私有云、公共云或混合云环境中的关键业务计划提供可信的信息。
借助此提取、转换、加载 (ETL) 平台，获得可在本地或云中部署的快速、灵活的数据集成。
使用标准化方法发现您的 IT 资产，并为您的数据定义通用的业务语言。
更好地了解当前数据资产，同时改进与相关产品的集成。
通过可扩展的异构数据平台上的集成规则分析，提高对企业数据的洞察力。
IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition
端到端信息集成功能，帮助您理解、治理、创建、维护、转换和交付高质量数据。
IBM InfoSphere Information Server for Data Integration
理解、清理、转换、监控和提供值得信赖且上下文丰富的信息。
IBM InfoSphere Information Server for Data Quality
通过持续清理数据并监控其质量，将数据转化为可信赖的信息。
IBM InfoSphere Information Server on Cloud
提供完全可定制的综合数据集成和管理平台，该平台由 IBM Cloud® 基础架构提供支持。