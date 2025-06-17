IBM InfoSphere Information Server 是领先的数据集成平台，可以帮助您更轻松地了解、清理、监控和转换数据。这些产品提供了可扩展且灵活的大规模并行处理 (MPP) 功能。

通过使用 IBM Cloud Pak® for Data 等超融合系统，向位于本地、私有云、公共云或混合云环境中的关键业务计划提供可信的信息。