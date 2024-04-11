主页 分析 BigIntegrate IBM BigIntegrate
提供灵活且可调整的平台来提取、转换和集成 Hadoop 数据
带有紫色圆点的背景
集成 Hadoop 大数据

IBM BigIntegrate 是一种大数据集成解决方案，它提供卓越的连接性、快速转换以及在 Apache Hadoop 集群的数据节点上执行的可靠且易于使用的数据交付功能。IBM BigIntegrate 提供一个灵活且可调整的平台来提取、转换和集成 Hadoop 数据。

BigIntegrate 和 IBM BigQuality 是专为在 Hadoop 集群上运行而构建的 IBM® InfoSphere Information Server 产品系列的一部分，它可为 Hadoop 数据提供端到端的集成和治理功能。
优势 提供 Hadoop 大数据集成

提供在 Hadoop 集群中本地运行可的大规模扩展、无共享的内存中数据集成引擎，帮助将企业大数据分析功能带来数据湖。

 支持数据分析

提供丰富的数据分析功能，以了解移入 Hadoop 的资产。

 改善大数据导航

使用元数据管理来帮助理解数据湖中的海量信息。

 应用大数据治理

在几乎任何集成点上提供与大数据相关的治理功能，例如影响分析和数据沿袭，从而在不牺牲组织洞察力的情况下进行可扩展的分析。

 使用实时分析

通过实时分析处理转换大数据项目。与 IBM Streams 集成。使用标准数据集成约定来收集数据并将其传递给强大的大数据分析。
功能
用户界面现代化和整合

IBM® InfoSphere DataStage Flow Designer 是 IBM InfoSphere Information Server 产品系列中的关键集成工具，它提供自动模式传播、编译错误突出显示、预先输入搜索以及与任意现有 DataStage 作业的兼容性。
改进数据湖的管理和运行时间

通过提升高可用性、提高容器估计精度以及可实现快速、不间断执行的队列管理等措施，在 Hadoop 上实现 Information Server 运行的高弹性。
面向众多数据源的连接器

功能丰富的选项板包括连接到各种数据源的连接器，包括在分布式、IBM z/OS® 和文件类型系统等平台上运行的主要传统数据库。BigIntegrate 支持常见的大数据企业存储应用程序，包括基于 Oracle、Salesforce、SAP、Hadoop 和其他分布式大数据仓库框架构建的应用程序。简单的拖放用户界面使数据源更易于使用。
更轻松地集成 Hadoop 大数据

使企业的应用程序开发人员能够更轻松地管理和无缝集成 Hadoop 分布式大数据源。提供功能齐全、可扩展的 Hadoop 集成平台，用于发现、查找、转换和集成大数据 — 无论数据位于何处或数据类型如何。更快、更省力地应用治理规则，从而实现可扩展的分析，例如影响分析和数据沿袭，而无需牺牲组织洞察分析。
数据仓储转型

将传统数据仓库工具与最新的大数据分布式存储方法和技术相结合。利用 BigIntegrate 的特有功能来充分发挥 Hadoop 数据存储集群、流计算技术、数据探索、高级分析和 IBM® Watson 认知计算的潜力。更高效、快速地向企业应用程序用户提供大数据洞察的强大功能。
IBM BigQuality 的强大功能

将 IBM BigIntegrate 与 IBM BigQuality 结合使用，充分利用 Hadoop 大数据的规模和容量，在整个大数据生态系统中实现信息赋能。持续清理和监控数据质量，将集成的 Hadoop 大数据转换为可供多种企业应用程序使用的可信信息。

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