IBM BigIntegrate 是一种大数据集成解决方案，它提供卓越的连接性、快速转换以及在 Apache Hadoop 集群的数据节点上执行的可靠且易于使用的数据交付功能。IBM BigIntegrate 提供一个灵活且可调整的平台来提取、转换和集成 Hadoop 数据。
BigIntegrate 和 IBM BigQuality 是专为在 Hadoop 集群上运行而构建的 IBM® InfoSphere Information Server 产品系列的一部分，它可为 Hadoop 数据提供端到端的集成和治理功能。
提供在 Hadoop 集群中本地运行可的大规模扩展、无共享的内存中数据集成引擎，帮助将企业大数据分析功能带来数据湖。
提供丰富的数据分析功能，以了解移入 Hadoop 的资产。
使用元数据管理来帮助理解数据湖中的海量信息。
在几乎任何集成点上提供与大数据相关的治理功能，例如影响分析和数据沿袭，从而在不牺牲组织洞察力的情况下进行可扩展的分析。
通过实时分析处理转换大数据项目。与 IBM Streams 集成。使用标准数据集成约定来收集数据并将其传递给强大的大数据分析。
IBM® InfoSphere DataStage Flow Designer 是 IBM InfoSphere Information Server 产品系列中的关键集成工具，它提供自动模式传播、编译错误突出显示、预先输入搜索以及与任意现有 DataStage 作业的兼容性。
通过提升高可用性、提高容器估计精度以及可实现快速、不间断执行的队列管理等措施，在 Hadoop 上实现 Information Server 运行的高弹性。
功能丰富的选项板包括连接到各种数据源的连接器，包括在分布式、IBM z/OS® 和文件类型系统等平台上运行的主要传统数据库。BigIntegrate 支持常见的大数据企业存储应用程序，包括基于 Oracle、Salesforce、SAP、Hadoop 和其他分布式大数据仓库框架构建的应用程序。简单的拖放用户界面使数据源更易于使用。
使企业的应用程序开发人员能够更轻松地管理和无缝集成 Hadoop 分布式大数据源。提供功能齐全、可扩展的 Hadoop 集成平台，用于发现、查找、转换和集成大数据 — 无论数据位于何处或数据类型如何。更快、更省力地应用治理规则，从而实现可扩展的分析，例如影响分析和数据沿袭，而无需牺牲组织洞察分析。
将传统数据仓库工具与最新的大数据分布式存储方法和技术相结合。利用 BigIntegrate 的特有功能来充分发挥 Hadoop 数据存储集群、流计算技术、数据探索、高级分析和 IBM® Watson 认知计算的潜力。更高效、快速地向企业应用程序用户提供大数据洞察的强大功能。
将 IBM BigIntegrate 与 IBM BigQuality 结合使用，充分利用 Hadoop 大数据的规模和容量，在整个大数据生态系统中实现信息赋能。持续清理和监控数据质量，将集成的 Hadoop 大数据转换为可供多种企业应用程序使用的可信信息。
能够更好地理解、清理、转换、监控和提供值得信赖且上下文丰富的信息。
一种高度可扩展的数据集成工具，用于设计、开发和运行在本地和云中移动和转换数据的作业。
获得端到端信息集成功能，帮助您理解、治理、创建、维护、转换和交付高质量数据。
了解为什么 Gartner 将 IBM 评为“数据集成工具魔力象限”的领导者。
了解 InfoSphere Information Server 系列的最新特性和功能，其中包括连接器更新和新的 Hadoop 发行版。
将数据集成、数据质量和可用性嵌入数据湖环境中，以加速探索和洞察分析。