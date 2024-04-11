IBM BigIntegrate 是一种大数据集成解决方案，它提供卓越的连接性、快速转换以及在 Apache Hadoop 集群的数据节点上执行的可靠且易于使用的数据交付功能。IBM BigIntegrate 提供一个灵活且可调整的平台来提取、转换和集成 Hadoop 数据。

BigIntegrate 和 IBM BigQuality 是专为在 Hadoop 集群上运行而构建的 IBM® InfoSphere Information Server 产品系列的一部分，它可为 Hadoop 数据提供端到端的集成和治理功能。