IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration 可提取和转换任何样式的数据并将其加载到任何系统中。因此可以加快实现价值的时间。该系统提供内置转换功能和通用元数据框架，可提高效率。它还提供多种数据交付选项 – 批量 ETL（提取、转换和加载）、虚拟（联合）和增量（数据复制）。
提供可扩展的数据集成平台。使您能够超越仅 Hadoop 发行版，使用合适的工具处理正确的工作负载，并使用数据沿袭提供数据治理。
将数据集成作为私有云或公共云的一部分提供，或将本地数据与云环境集成。
支持非技术用户随时随地按需快速配置数据。
包括易于使用的图形界面，为整个企业的用户提供支持。
跨多个源和目标按需集成数据，同时使用强大的可伸缩运行时环境来满足复杂要求。
调用本机 API 连接和并行性，以与 DBMS、大数据源、消息队列、ERP 和其他打包应用程序、行业格式和大型机系统集成。
一种高度可扩展的数据集成工具，用于设计、开发和运行在本地和云中移动和转换数据的作业。
获取端到端的信息集成功能，从而帮助您了解、治理、创建、维护、转换和交付高质量数据。
利用可持续清理数据和监控数据质量的功能，帮助将数据转化为可信信息。
提供由 IBM Cloud® 基础架构提供支持的完全可定制、全面的数据集成和治理平台。