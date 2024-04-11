IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration 可提取和转换任何样式的数据并将其加载到任何系统中。因此可以加快实现价值的时间。该系统提供内置转换功能和通用元数据框架，可提高效率。它还提供多种数据交付选项 – 批量 ETL（提取、转换和加载）、虚拟（联合）和增量（数据复制）。