IBM InfoSphere Information Server for Data Integration

提取和转换任何样式的数据并将其加载到任何系统中

Gartner 魔力象限 (Magic Quadrant)
转换任何样式的数据

IBM InfoSphere® Information Server for Data Integration 可提取和转换任何样式的数据并将其加载到任何系统中。因此可以加快实现价值的时间。该系统提供内置转换功能和通用元数据框架，可提高效率。它还提供多种数据交付选项 – 批量 ETL（提取、转换和加载）、虚拟（联合）和增量（数据复制）。
更好、更快地交付大数据

提供可扩展的数据集成平台。使您能够超越仅 Hadoop 发行版，使用合适的工具处理正确的工作负载，并使用数据沿袭提供数据治理。

 支持云计划

将数据集成作为私有云或公共云的一部分提供，或将本地数据与云环境集成。

 快速配置数据

支持非技术用户随时随地按需快速配置数据。

 提供简化界面

包括易于使用的图形界面，为整个企业的用户提供支持。

 满足复杂要求

跨多个源和目标按需集成数据，同时使用强大的可伸缩运行时环境来满足复杂要求。

 使用原生 API 连接

调用本机 API 连接和并行性，以与 DBMS、大数据源、消息队列、ERP 和其他打包应用程序、行业格式和大型机系统集成。
主要功能
用户界面现代化和整合

IBM InfoSphere DataStage® Flow Designer 具有自动模式传播、突出显示编译错误、预先输入搜索和向后功能。
改善数据湖的管理和运行时

通过提升高可用性、提高容器估计精度以及可实现快速、不间断执行的队列管理等措施，在 Hadoop 上实现 Information Server 运行的高弹性。
连接增强

通过 Docker/Kubernetes 进行自动化部署，以便对运行时环境实现快速轻松部署和弹性扩容/缩容。
平台现代化和简化

通过识别和建议使用模式的认知设计，创建数据集成流并实施数据治理和质量规则。
其他数据集成产品 IBM InfoSphere DataStage

一种高度可扩展的数据集成工具，用于设计、开发和运行在本地和云中移动和转换数据的作业。

 IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition

获取端到端的信息集成功能，从而帮助您了解、治理、创建、维护、转换和交付高质量数据。

 InfoSphere Information Server for Data Quality

利用可持续清理数据和监控数据质量的功能，帮助将数据转化为可信信息。

 InfoSphere Information Server on Cloud

提供由 IBM Cloud® 基础架构提供支持的完全可定制、全面的数据集成和治理平台。

 了解有关数据集成的更多信息
专家资源助您取得成功
社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解。

探索 支持

了解有关产品支持各种选项的更多信息。

探索