IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition 是业界领先的端到端数据平台，可提供一整套功能。这些功能包括自动数据发现、策略驱动治理、自助数据准备、数据质量评估及动态和静态数据清理，以及高级动态或批量数据转换和移动。它可帮助您为大数据、数据湖、数据仓库现代化和主数据管理等关键业务计划提供可信的业务就绪数据 — 无论是在本地、私有云、公共云还是超融合系统（例如IBM Cloud Pak® for Data） 。
快速设置云环境，以便 IT 和业务用户进行临时开发、测试和提高工作效率。
通过为业务用户实施全面的数据治理（包括端到端数据沿袭），降低维护数据湖的风险和成本。
一次性构建 IBM DataStage® ETL 作业，然后将运行时部署在任何位置：本地、公共云、私有云或 AI 就绪平台，例如使用容器部署在 IBM Cloud Pak for Data 上。
通过为数据湖、数据仓库或大数据项目提供干净、一致和及时的信息，同时整合应用程序并淘汰过时的数据库，从而节省成本。
通过实施全面且可扩展的数据质量处理，消除因输入错误信息导致输出错误报告和分析的情况。
开始使用 IBM® Cloud，并通过大幅降低管理负担来缩短实现价值的时间。
利用自动模式传播来加快任务生成、预先输入搜索和向后功能，同时只需设计一次即可在任何地方执行。通过识别和建议使用模式的认知设计，创建数据集成流并实施数据治理和质量规则。
通过将 IBM Knowledge Catalog 与 IBM StoredIQ® 集成，对电子邮件信息、文字处理文档、音频或视频文件、协作软件或即时消息进行分类。
连接各种开箱即用的本机连接器，例如 Google Cloud Storage、Azure、Cassandra、HBase、Hive、Kafka、Amazon S3、Cloudera 等。
将经过清理的信息加载到分析视图中，以支持您使用 IBM InfoSphere QualityStage® 监控和维护数据质量。在整个企业中重复使用这些视图来建立符合业务目标的数据质量指标，以便组织能够快速发现并修复数据质量问题。
使用 DataStage 中的内置转换功能来收集、转换和分发大量数据，从而缩短开发时间、提高可扩展性并支持实现灵活的设计。通过批量数据交付方式将数据实时交付给业务应用程序。
通过提供完整、权威的信息视图以及沿袭和质量证明，改善可视化和信息治理。可以将视图作为共享服务进行广泛使用和重用，而对规则进行集中维护。
使用 IBM Knowledge Catalog 让业务用户以受管控且安全的方式利用数据资产。
支持数据集成、数据清理以及数据剖析和分析工作负载在存储大数据的 Hadoop 集群的数据节点上运行，以最大程度地减少数据移动。
使用 Enterprise Search 和 IBM Knowledge Catalog 查找企业中的资产、深入了解它们的关系并进行协作。
Millenium bcp 是葡萄牙市场最大的私人银行和第二大银行，该银行选择 IBM InfoSphere Information Server Enterprise Edition 和 IBM InfoSphere Business Glossary Pack 来协助其遵守 BCBZ 239 数据治理和质量法规。IBM 因其功能性、灵活性、模块化和可扩展性而被选中。
Garanti BBVA 是土耳其第二大银行，它是一家综合金融服务集团，业务涉及银行业的各个领域，包括企业、商业、SME、支付系统等。为了满足用户对日常任务和报告具有实时核心数据可用性的要求，Garanti BBVAA 选择了 IBM Data Replication Db2® for z/OS® Remote Source。这使得他们的业务关键型 Db2 z/OS 数据可用于 Exadata 和 Kafka 等分布式目标。