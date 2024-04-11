IBM® InfoSphere® Information Server Enterprise Edition 是业界领先的端到端数据平台，可提供一整套功能。这些功能包括自动数据发现、策略驱动治理、自助数据准备、数据质量评估及动态和静态数据清理，以及高级动态或批量数据转换和移动。它可帮助您为大数据、数据湖、数据仓库现代化和主数据管理等关键业务计划提供可信的业务就绪数据 — 无论是在本地、私有云、公共云还是超融合系统（例如IBM Cloud Pak® for Data） 。

