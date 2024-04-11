IBM® Business Analytics Enterprise 提供了单一条目无代码内容中心，用于在多个供应商之间发现和推荐业务分析内容，并实现此类内容的个性化。这是一个分析平台，组合了预测分析、报告、数据分析和数据整合功能，且这些功能位于本地，开箱即用。
利用从数据集中发掘的洞察，实时调整组织计划、预算、报告和预测。根据业务的发展适应不断变化的市场条件或客户需求，同时确保运营活动与目标保持一致。
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将来自多个商业智能 (BI) 供应商的内容资产编译到单个可供所有用户大规模访问的集成式分析仪表板中。
根据实际指标和洞察制定出可靠的业务决策，消除了决策中的臆测成分
在组织内开展协作时扩展并调整业务目标和规划，而无需重新建立业务流程。
发现业务分析功能为运营决策者带来的价值，以加速获得洞察并帮助您进行实时规划。
了解 IBM Business Analytics 如何整合数据以进行实时分析，制定明智的决策。
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了解企业级业务分析解决方案所带来的业务优势，促成更可靠的数据驱动型决策。
提供对商业智能和自助服务分析内容的访问权，为每个用户进行个性化设置，成为企业的分析英雄。
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