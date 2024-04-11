主页 分析 Business Analytics Enterprise IBM Business Analytics Enterprise
通过数据驱动型决策改进业务规划和成果
获取电子书
看着放大屏幕的动画人物
加快数据分析和数据驱动型业务决策

IBM® Business Analytics Enterprise 提供了单一条目无代码内容中心，用于在多个供应商之间发现和推荐业务分析内容，并实现此类内容的个性化。这是一个分析平台，组合了预测分析、报告、数据分析和数据整合功能，且这些功能位于本地，开箱即用。

利用从数据集中发掘的洞察，实时调整组织计划、预算、报告和预测。根据业务的发展适应不断变化的市场条件或客户需求，同时确保运营活动与目标保持一致。
人工智能驱动的洞察，速度更快且面向所有人：Cognos Analytics 12

观看 6 月 8 日直播形式的公告
了解如何营造数据驱动型洞察文化
为何选择 IBM Business Analytics Enterprise？ 组合仪表板

将来自多个商业智能 (BI) 供应商的内容资产编译到单个可供所有用户大规模访问的集成式分析仪表板中。

 富有洞察力的决策

根据实际指标和洞察制定出可靠的业务决策，消除了决策中的臆测成分

 轻松协作

在组织内开展协作时扩展并调整业务目标和规划，而无需重新建立业务流程。

 
IBM Business Analytics Enterprise 用例 计划、预算和预测
  • 快速交付动态且可靠的计划、预算和预测，适应市场变化。
  • 分析历史和当前企业数据，并使用预测分析来深入了解人才管道，满足员工需求。
  • 将战略目标与运营绩效及执行联系起来，确保财务规划与运营计划保持一致。
 详细了解财务计划和分析 商业智能
  • 清理和连接您的企业数据，创建出色的数据可视化效果，并展示您的业务现状，同时帮助预测未来态势。
  • 充满信心地加速数据驱动型决策。IBM Cognos® Analytics 可对实时数据分析和交互式洞察进行高度管控，以将洞察转化为行动。
 详细了解商业智能 (02:32) 整合和个性化
  • 将所有分析内容整合到单一位置，为所有用户提供个性化体验。
  • 创建一个无代码的复合仪表板，用于提供 AI 驱动的建议，并自定义用户搜索。
  • 深入了解用例，包括新员工培训、行政会议管理和 1:1 员工绩效跟踪。
 详细了解分析内容中心
IBM Business Analytics Enterprise 的主要功能
将数据集转化为竞争优势所需的工具 详细了解业务分析解决方案
数据管理 将来自不同数据源的多个资产整合到单一仪表板，以实现轻松访问、快速思考和快速决策。
可视化层 通过单一中心在多个 BI 供应商和解决方案中搜索、发现、访问和推荐内容，并对内容进行个性化处理。
个性化 使用人工智能向用户推荐内容，并支持用户自定义搜索。设计平台，与组织的品牌和客户体验保持一致。
预测优化 将运营、盈利率、财务规划和分析与自动化工具集成，以优化决策。预测分析可识别历史和外部数据集和预测中的趋势和季节性模式。

了解企业分析将如何改变您的工作方式

实时、持续的综合性规划 实时调整组织规划和预测。通过融合 AI 的扩展规划和分析，适应业务发展或市场活动过程中不断变化的需求。通过基于 Web 的简单界面以及托管和治理的工作流程，摆脱电子表格的束缚。
企业报告 适用于任何企业的可扩展报告，提升您的数据分析文化。以尽可能出色的方式，在合适的时间向合适的人员提供合适的数据。
数据发现 通过自动化探索、可视化和交互深入了解您的数据，以发现新的数据驱动型洞察。
资源 改进业务决策的 4 个步骤

发现业务分析功能为运营决策者带来的价值，以加速获得洞察并帮助您进行实时规划。

 获取电子书 改进计划和成果

了解 IBM Business Analytics 如何整合数据以进行实时分析，制定明智的决策。

 阅读此一页式报告 数据与分析误区大揭秘

阅读此 Ventana 研究报告，了解有关开展业务分析的常见误区。获取有关在寻找最佳分析解决方案时要考虑哪些功能的指导。

 阅读报告 业务分析演示

了解企业级业务分析解决方案所带来的业务优势，促成更可靠的数据驱动型决策。

 观看演示 (02:47) 成为分析英雄

提供对商业智能和自助服务分析内容的访问权，为每个用户进行个性化设置，成为企业的分析英雄。

 观看演示 (02:40) 2023 年 BARC 集成规划与分析报告评分榜

阅读这份 BARC 报告，了解 IBM Business Analytics 解决方案产品服务组合为何能成为市场领导者。

 获取 BARC 报告 IBM Business Analytics 社区

与 IBM Business Analytics 社区中的 10,000 多名用户交流、学习并共享内容。

 立即加入
采取后续步骤

联系 IBM 产品专家，获取所需答案。

详细了解 IBM Business Analytics Enterprise。