O que são dados de sustentabilidade?

Os dados de sustentabilidade ajudam as empresas a cumprir as exigências de geração de relatórios. A Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) exige que as empresas divulguem seu impacto social e ambiental. O Sustainable Accounting Standards Board (SASB) e a Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) fornecem orientações sobre como preparar relatórios de ESG e sustentabilidade. Quase todas as 250 maiores empresas do mundo (G250) fornecem relatórios de sustentabilidade, com uma taxa de geração de relatórios de 96%.5