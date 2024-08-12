Sem servidor versus microsserviços: qual arquitetura é melhor para sua empresa?

Quando as empresas precisam criar uma aplicação, uma das decisões mais importantes que seus líderes devem tomar é que tipo de desenvolvimento de software usar. Embora haja muitas arquiteturas de software para escolher, as arquiteturas sem servidor e de microsserviços são cada vez mais populares devido à sua escalabilidade, flexibilidade e desempenho. Além disso, com a expectativa de que os gastos com serviços de nuvem dobrem nos próximos quatro anos, as instâncias tanto de sem servidor quanto de microsserviços devem crescer rapidamente, já que são amplamente usadas em ambientes de computação em nuvem.

Enquanto as arquiteturas sem servidor sejam geralmente preferidas por startups e empresas que precisam construir e escalar rapidamente, os microsserviços são mais populares entre organizações que exigem um gerenciamento mais prático da infraestrutura de back-end. Soluções sem servidor e de microsserviços são oferecidas por todas as principais empresas de tecnologia de computação em nuvem, incluindo Microsoft Azure, Amazon AWS Lambda, IBM e Google Cloud.

Confira aqui uma visão mais detalhada do que torna os microsserviços e o sem servidor únicos, e como escolher o melhor para você.