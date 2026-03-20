Assistência visual remota no gerenciamento de atendimento de campo (FSM)

A assistência visual remota (RVA), às vezes chamada de suporte remoto ou assistência remota, é um recurso de suporte digital que permite que especialistas forneçam ajuda técnica remotamente por meio de vídeo ao vivo em tempo real.
Com a RVA, as organizações podem dar suporte a clientes e técnicos em campo por meio de transmissões de vídeo provenientes de dispositivos móveis e óculos inteligentes.
No nível empresarial, a RVA é um componente de gerenciamento de atendimento de campo (FSM), que envolve a coordenação de funcionários que atuam fora das dependências da empresa.Ela é amplamente utilizada em muitos setores, incluindo fabricação, serviços públicos e saúde, para fornecer uma resolução mais rápida de problemas, melhorar as taxas de correções na primeira vez (FTFR) e aprimorar a experiência geral do cliente.
Além do vídeo ao vivo, a RVA também usa plataformas de suporte remoto equipadas com ferramentas de realidade aumentada (AR) que facilitam a colaboração entre funcionários e clientes. Aproveitando plataformas de suporte remoto e transmissões de vídeo ao vivo, os especialistas remotos podem observar um ambiente do mundo real em outro local e fornecer suporte visual.
De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado de AR RVA era grande e estava crescendo de forma constante. Foi avaliado em US$ 1,6 bilhão em 2023 e deve atingir US$ 14 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 35%.1
As ferramentas de RVA estão transformando as práticas tradicionais de suporte remoto de resolução de problemas baseada em voz para experiências visuais sofisticadas. Basta os técnicos e clientes que estiverem no local iniciar uma sessão de suporte por vídeo com um representante por meio de um link de mensagem de texto e compartilhar sua transmissão de vídeo ao vivo. Um especialista pode então ajudá-los usando orientações que sejam simples e fáceis de seguir.
A RVA é útil em setores onde as equipes precisam manter equipamentos e infraestrutura em vários locais. Equipes de suporte ao cliente e técnicos de campo que utilizam plataformas de suporte remoto podem fornecer suporte técnico em tempo real sem precisar se dirigir até o local, reduzindo o downtime, evitando deslocamentos de equipes e ajudando a simplificar os fluxos de trabalho da manutenção.
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Os avanços tecnológicos em realidade aumentada, streaming de vídeo e visão computacional, combinados com a ampla adoção de dispositivos móveis, estão impulsionando a RVA. Juntos, esses desenvolvimentos permitem que clientes e técnicos de campo compartilhem seu ambiente físico com especialistas remotos em tempo real e recebam uma orientação detalhada.
A RVA normalmente segue um processo de cinco etapas.
Um cliente ou técnico pode iniciar uma sessão de assistência visual sempre que precisar de ajuda para resolver ou solucionar um problema específico. Normalmente, eles iniciam uma videochamada por meio de um aplicativo móvel que pode ser compartilhado com um link de texto seguro.
Ao realizar tarefas complexas, alguns técnicos costumam usar headsets vestíveis, como óculos inteligentes, para que possam manter as mãos livres.
Após estabelecer a conexão, o técnico ou cliente que precisa de ajuda envia sua transmissão de vídeo ao vivo para um especialista remoto. Usando a transmissão de vídeo em tempo real, o especialista os orienta nas etapas necessárias para resolver o problema que estão enfrentando.
Diferentemente das interações de suporte tradicionais, as interações aprimoradas por RVA permitem que os especialistas observem diretamente um problema, muitas vezes acelerando sua resolução.
A colaboração visual envolve um especialista remoto interagindo diretamente com o cliente ou técnico e fornecendo suporte visual.
Os especialistas geralmente contam com ferramentas digitais para aprimorar sua capacidade de colaborar, incluindo as seguintes funcionalidades:
As plataformas de RVA avançadas às vezes se conectam diretamente aos fluxos de trabalho empresariais e aos sistemas de gerenciamento de atendimento de campo (FSM), permitindo que as sessões de suporte sejam iniciadas diretamente pelas centrais de contato ou sistemas de manutenção.
Este recurso permite que as organizações documentem o trabalho, rastreiem os eventos de serviço e automatizem os procedimentos de acompanhamento.
Cada sessão de assistência visual é uma oportunidade para as empresas obterem insights sobre seus processos. As organizações podem adicionar vídeos remotos gravados, capturas de tela com anotações e procedimentos passo a passo documentados à sua base de conhecimento.
Com o tempo, essa biblioteca de materiais pode auxiliar na integração, no treinamento e em uma ampla variedade de recursos de autoatendimento para os clientes e funcionários.
Embora as necessidades das organizações variem bastante de acordo com seus setores e porte, estas são algumas das principais funcionalidades que soluções robustas de RVA devem oferecer:
As soluções modernas de assistência visual remota (RVA) oferecem muitas vantagens às organizações. Desde melhorar o fluxo de trabalho de manutenção até aprimorar a manutenção de registros e o engajamento do cliente, estes são os principais benefícios da implementação da RVA em nível empresarial:
Para implementar uma assistência visual remota (RVA) robusta, as empresas geralmente usam uma abordagem estruturada de cinco etapas:
A assistência visual remota (RVA) é semelhante a outras tecnologias de suporte digital, mas única na forma como conecta clientes e técnicos de campo remotamente com especialistas que podem ajudá-los a resolver um problema:
Diversos tipos de organizações e setores contam com a assistência visual remota (RVA) para aumentar a eficiência operacional, reduzir o downtime, diminuir o custo de manutenção e fornecer um melhor suporte a seus clientes e técnicos. Estes são alguns exemplos de como a RVA é usada em diferentes áreas.
Os técnicos de atendimento de campo frequentemente encontram problemas com equipamentos ou dispositivos no campo. A RVA permite que eles se conectem com especialistas remotos por meio de transmissão de vídeo ao vivo e recebam instruções visuais imediatas e orientação passo a passo sobre como resolver seus problemas. A RVA ajuda a melhorar a FTFR e reduz a probabilidade de visitas de acompanhamento para os técnicos de atendimento de campo.
As centrais de contato dependem cada vez mais de recursos de RVA, como suporte por vídeo, que permitem aos clientes iniciar sessões de assistência visual por meio de links de texto e mostrar seus problemas com os produtos por meio da câmera de um smartphone. Essa abordagem acelera a resolução de problemas e melhora a experiência geral do suporte.
O setor de fabricação muitas vezes exige conhecimentos especializados para reparar máquinas complexas. Os técnicos de manutenção dependem da RVA para compartilhar as condições por meio de vídeo ao vivo com especialistas que não estão no local e realizar reparos com anotações e sobreposições.
A RVA ajuda os médicos a se conectar remotamente e colaborar para configurar os equipamentos e realizar procedimentos especializados. Usando a transmissão de vídeo ao vivo, os especialistas fornecem orientações remotamente, economizando custos e os recursos de deslocamento até as instalações médicas.
Organizações que precisam integrar funcionários para que possam usar novos equipamentos ou sistemas contam com a RVA para fins de treinamento. As sobreposições de AR e os vídeos remotos mostram aos novos funcionários como realizar tarefas sob a orientação de um profissional experiente que os observa por meio de um vídeo remoto. A RVA para integração acelera o desenvolvimento de habilidades e reduz a dependência de treinamento presencial.
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1 Tamanho e previsão do mercado de software de assistência remota de realidade aumentada (AR), Verified Market Research, janeiro de 2025