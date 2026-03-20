Assistência visual remota no gerenciamento de atendimento de campo (FSM)

Com a RVA, as organizações podem dar suporte a clientes e técnicos em campo por meio de transmissões de vídeo provenientes de dispositivos móveis e óculos inteligentes.

No nível empresarial, a RVA é um componente de gerenciamento de atendimento de campo (FSM), que envolve a coordenação de funcionários que atuam fora das dependências da empresa.Ela é amplamente utilizada em muitos setores, incluindo fabricação, serviços públicos e saúde, para fornecer uma resolução mais rápida de problemas, melhorar as taxas de correções na primeira vez (FTFR) e aprimorar a experiência geral do cliente.

Além do vídeo ao vivo, a RVA também usa plataformas de suporte remoto equipadas com ferramentas de realidade aumentada (AR) que facilitam a colaboração entre funcionários e clientes. Aproveitando plataformas de suporte remoto e transmissões de vídeo ao vivo, os especialistas remotos podem observar um ambiente do mundo real em outro local e fornecer suporte visual.

De acordo com um relatório recente, o tamanho do mercado de AR RVA era grande e estava crescendo de forma constante. Foi avaliado em US$ 1,6 bilhão em 2023 e deve atingir US$ 14 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 35%.1

As ferramentas de RVA estão transformando as práticas tradicionais de suporte remoto de resolução de problemas baseada em voz para experiências visuais sofisticadas. Basta os técnicos e clientes que estiverem no local iniciar uma sessão de suporte por vídeo com um representante por meio de um link de mensagem de texto e compartilhar sua transmissão de vídeo ao vivo. Um especialista pode então ajudá-los usando orientações que sejam simples e fáceis de seguir.

A RVA é útil em setores onde as equipes precisam manter equipamentos e infraestrutura em vários locais. Equipes de suporte ao cliente e técnicos de campo que utilizam plataformas de suporte remoto podem fornecer suporte técnico em tempo real sem precisar se dirigir até o local, reduzindo o downtime, evitando deslocamentos de equipes e ajudando a simplificar os fluxos de trabalho da manutenção.