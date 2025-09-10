DNS público versus privado: qual é a diferença?

Mudanças significativas ocorreram no DNS e continuarão acontecendo à medida que a tecnologia relacionada continua avançando e tenta acompanhar o ritmo da expansão global contínua de usuários.

Por exemplo, considere o protocolo de roteamento da internet IPv4. O IPv4 (Internet Protocol versão 4) foi desenvolvido durante a década de 1970 e formalmente lançado no início da década de 1980, antes da Revolução da Internet. Os endereços IPv4 são rótulos numéricos de 32 bits que podem ser atribuídos a qualquer dispositivo que se conecte a uma rede de computadores e são essenciais para fins de comunicação e roteamento. Os endereços IPv4 são expressos como longas sequências de números, separadas em vários intervalos por meio de pontos.

Com base nas leis da probabilidade, podemos calcular que, com o número de números inteiros contidos em cada endereço IPv4, são possíveis aproximadamente 4,3 bilhões de endereços. E, mesmo esse enorme número, acabou sendo insuficiente para acompanhar o conjunto cada vez maior de dispositivos de tecnologia que precisam ser conectados às redes.

A solução do IPv6 (Internet Protocol versão 6) foi lançada em 1995 para mitigar essa situação de "superlotação". A primeira coisa que se percebe ao comparar os dois protocolos é o quanto o IPv6 é maior, oferecendo endereços de 128 bits, que são exatamente quatro vezes maiores do que suas contrapartes de IPv4.

Esse aumento leva a um conjunto de possíveis endereços tão profundo que é difícil de imaginar. Esse número é 340 undecilhões, que é calculado como 3,4 x 10 elevado à 38ª potência e expresso numericamente como 3,4 seguido de 38 zeros. É difícil imaginar que uma piscina com tanta água possa ser totalmente esvaziada. Mas o estado do uso de computadores em todo o mundo é tão grande que seu crescimento sem precedentes provocaria uma resposta tão enorme.

Além de lidar com quatro vezes o espaço de endereços do IPv4, o IPv6 inclui a configuração automática de endereços sem estado (SLAAC). Essa funcionalidade permite que os dispositivos configurem seus próprios endereços IP sem depender de um servidor DHCP externo, o que também reduz o tráfego de rede.

O IPv6 também usa um tipo aprimorado de registro DNS que corresponde a um nome de domínio com um endereço IPv6 adequado. Esse registro DNS é chamado de "AAAA" e representa uma etapa significativa do "registro A", que é o registro DNS que contém um endereço IPv4 apropriado. A diferença entre um registro AAAA (às vezes chamado de Quad-A-Record) e um registro A é em grande parte uma capacidade aumentada para que os AAAAs possam acomodar o robusto identificador de 128 bits que está sendo usado.

Uma maneira pela qual os registros A e os registros AAAA podem ser efetivamente superados é criando um CNAME (que significa nome canônico). Um CNAME é um tipo de registro DNS que opera como um alias para determinados domínios ou subdomínios. Uma pequena restrição que deve ser observada é que um nome de host com um CNAME não pode habilitar registros A ou AAAA que já tenham esse nome.

O IPv6 não é o único protocolo fundamental que foi atualizado ao longo do tempo. O Transport Layer Security (TLS) é um protocolo altamente criptografado que protege as comunicações de rede e baseadas na web. O TLS é uma atualização de 1999 de um protocolo anterior chamado Secure Sockets Layer (SSL). Assim como o SSL, o TLS oferece um meio de autenticação de usuários, impedindo o acesso não autorizado e mantendo e verificando a integridade dos dados.