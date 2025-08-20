O que é tempo de vida (TTL)?

O TTL DNS refere-se ao tempo que um servidor DNS pode servir um registro DNS em cache. Funciona como uma validade para um registro DNS, indicando ao resolvedor local quanto tempo ele deve armazenar o registro em cache.

A resolução de DNS consiste em transformar um nome de domínio em um endereço IP, conectando o usuário a uma página web. Isso envolve recuperar informações armazenadas em registros DNS de vários servidores DNS e começa com o resolvedor DNS recursivo ou local. Um provedor de serviços de internet (ISP) geralmente fornece e administra os resolvedores recursivos.

Quando um usuário digita um nome de domínio no navegador (iniciando uma consulta DNS), o resolvedor recursivo consulta uma série de servidores autoritativos para obter o registro A (registros A para endereços IPv4, registros AAAA para IPv6) que indica o endereço IP do domínio.

No entanto, se o resolvedor local já possui o registro necessário para resolver a consulta, ele pode conectar o usuário sem prosseguir com o processo de pesquisa DNS. Esse processo eficiente diminui a carga de consultas nos servidores autoritativos e melhora significativamente a velocidade com que o usuário é conectado a um site. O valor TTL é definido em segundos e determina por quanto tempo um servidor de cache local pode fornecer um registro DNS antes de contatar o servidor autoritativo para obter uma cópia atualizada.

A maioria dos endereços IP é dinâmica e muda ao longo do tempo, o que significa que as informações nos registros DNS precisam ser atualizadas para refletir essas alterações. As configurações de TTL ajudam nesse processo, garantindo que os registros sejam descartados e atualizados em intervalos adequados.

Valores de TTL mais curtos são uma opção estratégica para sites que atualizam ou renovam conteúdo constantemente. Esses valores baixos de TTL garantem que os registros em cache nos servidores estejam atualizados e que alterações sejam propagadas quase em tempo real. Por outro lado, valores de TTL mais longos são utilizados para registros DNS que mudam com menos frequência, como registros TXT (que contêm informações sobre a configuração e propriedade de um domínio) e registros MX (que direcionam e-mails para um servidor de e-mail).

Os valores de TTL afetam o volume de consultas direcionadas ao servidor de nomes autoritativo. Se um cache DNS mantém um registro por tempo excessivo, alterações nesse registro demoram mais para se propagarem, o que pode tornar a busca do usuário mais lenta ou gerar uma mensagem de erro. Se os valores de TTL forem desnecessariamente baixos, as organizações correm o risco de sobrecarregar os servidores com consultas. As soluções de DNS gerenciado podem ser usadas para garantir o máximo de tempo de atividade, observabilidade simplificada e tempos rápidos de resposta e propagação.