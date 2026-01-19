O que é IA física?

Diversos obstáculos que antes impediam uma revolução da IA física estão sendo superados simultaneamente. O primeiro e mais importante é a chegada da IA generativa, impulsionada por modelos de base. Os modelos atuais de grande visão computacional e multimodais podem reconhecer objetos, entender relações espaciais e generalizar por meio de configurações. Isso reduz a quantidade de treinamento específico necessário para tarefas individuais e permite que os sistemas reutilizem a inteligência entre eles.

O segundo desafio agora está sendo superado pelo poder da simulação moderna, que combina modelagem física de alta fidelidade, renderização fotorrealista e paralelização. Isso reduz drasticamente os tempos de treinamento do modelo e torna a simulação útil não apenas para testes, mas também como um campo de treinamento primário. Uma tendência relacionada é a explosão da disponibilidade de poder computacional. Os avanços em GPUs e data center viabilizaram o treinamento em escala.

Por fim, o hardware está melhor do que nunca. Os robôs modernos têm sensores melhores e materiais mais leves. Eles podem aproveitar os recentes avanços em IA de edge e melhores recursos de comunicação. Essas inovações tornaram a experimentação viável, mesmo para pequenas startups. O resultado é um renascimento das iniciativas de automação física, desde veículos autônomos a robôs industriais e robôs de saúde que realizam cirurgias e outros procedimentos complexos.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, é amplamente reconhecido por popularizar o termo "IA física" e por defini-lo como a próxima grande onda de inovação orientada por IA. Durante uma entrevista para um podcast em janeiro de 2026, Huang previu um futuro com "um bilhão de robôs".¹ Essa visão envolve uma nova economia global em torno do desenvolvimento e da manutenção de todos esses novos robôs, que poderiam se tornar um dos maiores setores do planeta, nada menos que uma segunda revolução industrial.

Nesse mesmo mês, a Nvidia lançou uma coleção de modelos abertos, framework e infraestrutura de IA avançada para a IA física.2 O lançamento destacou novas tecnologias para acelerar o fluxo de trabalho em "todo o ciclo de vida do desenvolvimento de robôs".

"O momento ChatGPT da robótica chegou", disse Huang.

A versão inclui modelos de mundo abertos e totalmente personalizáveis que permitem a geração de dados sintéticos com base física e a avaliação de políticas de robôs em simulação para IA física, um modelo de linguagem de visão de raciocínio aberto e um modelo de ação de linguagem de visão de raciocínio aberto. Isso ocorreu juntamente com uma nova estrutura de simulação e computação.