O que é IA física?

IA física refere-se a sistemas de inteligência artificial (IA) que operam e interagem com o mundo físico, em vez de existir apenas em ambientes de software ou digitais.
A IA física normalmente envolve a combinação de modelos de IA com sensores, atuadores e outros sistemas de controle que permitem que os modelos atuem em ambientes do mundo real, levando os modelos do mundo dos bits para o mundo dos átomos. Com a IA, os sistemas físicos avançados agora podem perceber o ambiente, raciocinar com o poder de um grande modelo de linguagem (LLM), agir de acordo e então aprender com o resultado dessa ação.
Outra maneira de pensar sobre a IA física é que ela se trata simplesmente de modelos impulsionados por IA aplicados a sistemas no espaço físico. Por exemplo, a robótica se concentra na mecânica e no controle de máquinas físicas. Antes da IA, o comportamento do robô era normalmente baseado em regras ou script, e os robôs só podiam executar tarefas restritas em ambientes especificamente projetados. Pense em um braço robótico que solda a mesma junta mil vezes por dia em uma linha de produção automotiva, ou um aspirador de pó robô da primeira geração que segue regras de navegação predefinidas.
Por outro lado, os agentes de IA robóticos equipados com conhecimento geral proveniente de LLMs possuem um "senso comum" limitado, porém ainda poderoso, sobre o mundo. Esses modelos podem ser combinados com técnicas de aprendizado por reforço em arquiteturas híbridas de alto desempenho, de modo que os robôs possam possuir tanto conhecimento geral quanto uma compreensão especializada de um caso de uso específico.
Além disso, a IA física vai muito além de robôs individuais, abrangendo fábricas inteiras impulsionadas por IA, redes inteligentes com eficiência energética ou frotas de veículos automatizados. Muitos sistemas que existem no espaço físico podem ser aprimorados com IA.
Diversos obstáculos que antes impediam uma revolução da IA física estão sendo superados simultaneamente. O primeiro e mais importante é a chegada da IA generativa, impulsionada por modelos de base. Os modelos atuais de grande visão computacional e multimodais podem reconhecer objetos, entender relações espaciais e generalizar por meio de configurações. Isso reduz a quantidade de treinamento específico necessário para tarefas individuais e permite que os sistemas reutilizem a inteligência entre eles.
O segundo desafio agora está sendo superado pelo poder da simulação moderna, que combina modelagem física de alta fidelidade, renderização fotorrealista e paralelização. Isso reduz drasticamente os tempos de treinamento do modelo e torna a simulação útil não apenas para testes, mas também como um campo de treinamento primário. Uma tendência relacionada é a explosão da disponibilidade de poder computacional. Os avanços em GPUs e data center viabilizaram o treinamento em escala.
Por fim, o hardware está melhor do que nunca. Os robôs modernos têm sensores melhores e materiais mais leves. Eles podem aproveitar os recentes avanços em IA de edge e melhores recursos de comunicação. Essas inovações tornaram a experimentação viável, mesmo para pequenas startups. O resultado é um renascimento das iniciativas de automação física, desde veículos autônomos a robôs industriais e robôs de saúde que realizam cirurgias e outros procedimentos complexos.
Jensen Huang, CEO da Nvidia, é amplamente reconhecido por popularizar o termo "IA física" e por defini-lo como a próxima grande onda de inovação orientada por IA. Durante uma entrevista para um podcast em janeiro de 2026, Huang previu um futuro com "um bilhão de robôs".¹ Essa visão envolve uma nova economia global em torno do desenvolvimento e da manutenção de todos esses novos robôs, que poderiam se tornar um dos maiores setores do planeta, nada menos que uma segunda revolução industrial.
Nesse mesmo mês, a Nvidia lançou uma coleção de modelos abertos, framework e infraestrutura de IA avançada para a IA física.2 O lançamento destacou novas tecnologias para acelerar o fluxo de trabalho em "todo o ciclo de vida do desenvolvimento de robôs".
"O momento ChatGPT da robótica chegou", disse Huang.
A versão inclui modelos de mundo abertos e totalmente personalizáveis que permitem a geração de dados sintéticos com base física e a avaliação de políticas de robôs em simulação para IA física, um modelo de linguagem de visão de raciocínio aberto e um modelo de ação de linguagem de visão de raciocínio aberto. Isso ocorreu juntamente com uma nova estrutura de simulação e computação.
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Imagine que o objetivo seja treinar uma rede de robôs móveis (AMRs) que possam recolher lixo de calçadas, parques e ruas de forma autônoma, sem ferir pessoas ou a si mesmos. A tarefa não se define simplesmente como "recolher objetos", mas sim como detectar lixo em meio a objetos não descartados, navegar em ambientes lotados, escolher caminhos seguros, recolher objetos de formatos e tamanhos variados, entre outras questões.
Uma vez definidos os objetivos, o robô deve ser projetado com a morfologia adequada. Tem que ser um robô humanoide ou outra coisa? Ele usa rodas ou pernas? Precisa de uma garra que prenda os objetos ou de um aspirador que os sugue? Que tipo de câmeras e sensores ele precisa para navegar em seu ambiente?
Em seguida, normalmente é criado um ambiente simulado. Esse ambiente pode incluir terreno, lixo, objetos aleatórios (pedras, bancos, cercas, etc.), pessoas, efeitos de iluminação e diversas condições climáticas.
Nesse ambiente de treinamento simulado, o modelo que rege o comportamento do robô aprende a identificar o lixo, desde garrafas e latas até pedaços de papel e pequenas embalagens de doces. Ele aprende a manter o equilíbrio em terrenos irregulares e com ventos fortes. Aprende a evitar esbarrar nas pessoas e a segurar garrafas de vidro com firmeza suficiente para levantá-las, mas não com tanta força a ponto de quebrá-las.
Cada execução de treinamento altera as qualidades dos componentes envolvidos: pedaços maiores de lixo, diferentes condições climáticas, mais pessoas circulando. O robô "nunca vê a mesma calçada duas vezes".
Quando o robô executa corretamente uma tarefa definida, seu comportamento é "recompensado" com uma pontuação alta, o que reforça os melhores comportamentos. Em muitas iterações, o robô aprende como fazer seu trabalho.
Assim que o robô ultrapassa um determinado limite de sucesso, ele é implementado em um ambiente de treinamento do mundo real, como uma rua tranquila com poucas pessoas. O robô foi ajustado para lidar com novas condições inesperadas que não estavam presentes na simulação, como o vento levando pequenos pedaços de lixo.
Essas informações são usadas para aprimorar o ambiente de treinamento simulado para treinamentos adicionais. O robô pode então ser submetido a testes de resistência em ambientes mais complexos, com grandes aglomerações, pouca iluminação ou superfícies molhadas e escorregadias.
O mecanismo de recompensa descrito acima faz parte do aprendizado por reforço, um tipo de processo de aprendizado de máquina no qual agentes autônomos aprendem a tomar decisões a partir de interações de tentativa e erro com seu ambiente. O aprendizado por reforço é crucial para a robótica porque os agentes aprendem o comportamento por meio de interação ao longo do tempo, que é o que os robôs devem fazer no mundo físico.
O mundo é caótico: as superfícies são diferentes, os objetos se deformam, os dados dos sensores são ruidosos e os seres humanos se comportam de maneira imprevisível. A escalabilidade não pode ser alcançada criando regras rígidas para cada situação. O aprendizado por reforço permite que os robôs descubram estratégias por conta própria, experimentando dentro de certas restrições. Em vez de receber instruções sobre como migrar, o robô aprende quais comportamentos funcionam melhor em condições reais.
O aprendizado por reforço se destaca onde outros métodos de aprendizado de máquina falham. Por exemplo, agarrar o lixo envolve aproximar-se dele, alinhar um manipulador, ajustar a força e levantar, tudo isso enquanto responde ao feedback em tempo real. Os métodos de aprendizado supervisionado podem, teoricamente, rotular o que é uma "boa pegada", mas não conseguem ensinar facilmente como se recuperar de um escorregão ou se adaptar durante o movimento. O aprendizado por reforço, por outro lado, otimiza sequências de ação inteiras com base em resultados de longo prazo.
Este é apenas um exemplo de como um robô pode ser treinado. Existem muitos outros métodos para sistemas de IA física, como aprendizado supervisionado e não supervisionado, aprendizado por imitação e aprendizado por demonstração (LfD).
O treinamento da IA física funciona de maneira diferente do treinamento de sistemas autônomos não físicos por alguns motivos.
Os dados são caros
A física é difícil
O tempo é essencial
Riscos reais
Enquanto os modelos de IA tradicionais são treinados em conjuntos de dados estáticos, incluindo texto, imagens e áudio, a IA física geralmente requer dados de robôs que interagem com ambientes reais. No treinamento tradicional de aprendizado de máquina, os dados podem ser facilmente coletados, copiados e reutilizados a baixo custo. O mesmo não acontece com a IA física. Normalmente, não é possível simplesmente "baixar um conjunto de dados".
A coleta de dados leva tempo. Cada ponto de dados exige que um robô mova seu corpo, manipule objetos ou simplesmente observe os acontecimentos em seu ambiente de forma contínua. No mundo real, as máquinas quebram. É sabido que as juntas podem estourar, criando complexidades na coleta de bons dados de treinamento.
A IA física deve lidar com a física. Gravidade, atrito, temperatura, torque, equilíbrio, sincronização, impulso, desgaste, ruído, atraso; o mundo real é infinitamente complexo, e é por isso que modelos que parecem ótimos em ambientes simulados muitas vezes falham quando testados em campo.
Para lidar com as incertezas e complexidades da física, o treinamento pode incorporar modelos informados pela física ou sistemas híbridos nos quais algoritmos de controle mais simples garantem a estabilidade e os modelos de aprendizado são limitados ao manuseio da percepção e da tomada de decisões.
Os sistemas físicos operam em tempo contínuo. Em muitos casos de uso, são necessários ciclos feedback curtos e com mínimos intervalos entre a percepção, a decisão e a ação. Pequenos atrasos podem causar falhas. Muitas vezes, a velocidade é tão importante quanto, ou até mais importante que, a precisão. Em outros domínios da IA, geralmente tudo se resume a obter a produção mais precisa, mas considerar a necessidade de velocidade introduz um grande desafio de engenharia.
Na maioria dos ambientes de treinamento de IA, os erros são inofensivos e facilmente descartados. Mas os riscos são altos no mundo real. Se um LLM fizer uma previsão errada em um ambiente digital, uma pessoa pode optar por agir ou não. Por outro lado, se um carro autônomo prever incorretamente a velocidade do carro à sua frente, os resultados podem ser catastróficos. O treinamento geralmente envolve restrições e aumentos graduais de autonomia, às vezes exigindo supervisão humana e outras formas de monitoramento.
Para lidar com as desvantagens acima, os pesquisadores dependem fortemente de ambientes simulados e dados sintéticos, gerados por robôs, muitas vezes virtuais, que interagem com ambientes virtuais.
O uso de modelos de base mundiais (WFM) está cada vez mais comum na robótica. Um WFM é um poderoso sistema de IA que aprendeu a dinâmica do mundo físico (geometria, movimento, física) a partir de vastas quantidades de dados do mundo real, permitindo-lhe gerar cenários realistas e com conhecimento de física para o treinamento da IA física.
Essa simulação geralmente envolve a criação de um digital twin de um sistema ou ambiente, como uma fábrica. Nesse espaço virtual, máquinas autônomas executam tarefas, gerando dados sintéticos sobre como essas máquinas se comportaram no espaço virtual.
Técnicas como a randomização de domínios, nas quais as características de ambientes simulados são geradas intencionalmente de todas as maneiras aleatórias, podem ajudar a produzir dados sintéticos mais úteis, resultando em modelos mais robustos capazes de transferir suas habilidades para uma realidade confusa e altamente variável. No entanto, o excesso de confiança em dados sintéticos pode levar ao sobreajuste.
Descubra nossas cinco previsões sobre o que definirá as empresas mais bem-sucedidas em 2030 e as medidas que os líderes podem tomar para obterem uma vantagem que priorize a IA.
Descubra maneiras de progredir, escalando com sucesso a IA em toda a sua empresa com resultados reais.
Adquira uma assinatura individual ou multiusuário hoje mesmo para acessar nosso catálogo completo de mais de 100 cursos online. Expanda suas habilidades em uma ampla gama de nossos produtos por um preço baixo.
Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
O IBM® Granite é uma família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, projetados para empresas e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Conduzido pelos principais líderes de pensamento da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Jensen Huang, entrevista a um podcast em janeiro de 2026 (vídeo), No Priors: IA, aprendizado de máquina, Tech e Startups, YouTube.com, 8 de janeiro de 2026
Redação da NVIDIA: NVIDIA lança novos modelos de IA física enquanto parceiros globais revelam robôs de última geração., Nvidia.com, 5 de janeiro de 2026