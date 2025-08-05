Por que 2025 é um ano crucial para a robótica

Esse futuro já está se materializando para Jan Libhardt, professor associado de Bioengenharia em Stanford e fundador da OpenMind, uma stack de software aberta e nativa de IA para robôs que planeja abrir sua primeira loja em São Francisco este ano.

"Isso vai acontecer este ano, não em 2037", disse Labhardt ao IBM Think. "E não somos só nós."

Fã de longa data de robôs de ficção científica, Labhardt observou a lacuna entre os robôs fictícios e as máquinas industriais na vida real. "Muitos de nós já vimos filmes em que as pessoas interagem com robôs", disse ele. "E até alguns anos atrás, os robôs eram construídos para migrar um pedaço de metal e solda-lo em outro pedaço de metal, para fins industriais. Havia essa lacuna enorme entre o tipo de robôs que víamos nos filmes e lemos sobre na ficção científica e o tipo de robôs que víamos ao nosso redor."

Isso mudou durante o boom da IA generativa.

"Eu estava olhando para LLMs como há alguns anos", disse ele. "Eu estava curioso para ver se o conjunto de saídas poderia ser expandido de texto para ações no mundo real."

Ele começou a escrever software para controlar robôs domésticos — ajudando crianças com lição de casa, latindo para visitantes desconhecidos e até mapeando parques. “Os LLMs não apenas conseguem escrever código de computador, como também podem emitir comandos para hardware”, disse Liphardt. “Isso foi realmente empolgante para mim.

”Ele acredita que os LLMs resolvem desafios centrais como a fusão de dados, o processo de integrar dados de múltiplas fontes para produzir uma saída coesa e informativa.– “Uma vantagem de usar linguagem para descrever o mundo físico é que isso se encaixa naturalmente no modo como os grandes modelos de linguagem funcionam — eles são ótimos em compreender, continuar e gerar histórias a partir desse tipo de input.”

Ainda assim, nem tudo funciona como pretendido. Um de seus robôs, por exemplo, tende a latir para pessoas em situação de rua. "É claro que não programamos isso", disse ele. “Mas a ideia de que uma pessoa sem-teto é assustadora deve estar presente nos dados de treinamento.”

“Esse [viés nos dados de treinamento] não é específico de robôs”, afirmou Liphardt. “E o que é importante para mim é simplesmente observar isso e, então, pensar em boas maneiras de controlar ou governar a tecnologia. E isso também é um problema totalmente não resolvido. Se você considerar a intersecção entre governança de alinhamento e grandes modelos de linguagem, esse é um problema muito, muito maior do que qualquer esforço de software para robôs.”