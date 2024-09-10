"Os sistemas com pernas têm a vantagem de poder migrar de forma mais versátil em ambientes complexos, como subir escadas e passar por obstáculos, ao contrário dos robôs com rodas", diz Hu. Mas ainda são propensos à instabilidade, acrescenta ela, que é onde os robôs com rodas têm uma vantagem.

As próprias empresas de robótica têm opiniões fortes sobre o assunto. “Robots que andam com duas pernas são essencialmente inúteis dada a tecnologia atual de atuadores”, diz Geordie Rose, CEO e cofundador da Sanctuary IA, que fabrica o humanoide Phoenix. Em abril, a empresa anunciou uma parceria com a Magna do Canadá, uma fornecedora mundial de peças automotivas com 343 fábricas.

"Qualquer empresa que construa robôs de duas pernas estará limitada a casos de uso de nicho, como mover contêineres vazios, que são melhor executados com robôs para fins especiais", continua Rose. "Isso ocorre porque a caminhada sobre as duas pernas é inerentemente instável, ineficiente em termos de energia e restringe altamente a qualidade dos motores na parte superior do corpo devido à necessidade de tornar a parte superior do corpo o mais leve possível. Robôs móveis de manipulação hábil para trabalhos exigem bases com rodas, que é assim que nossos sistemas são arquitetados. As rodas não são apenas uma boa ideia, elas são necessárias para um produto de manipulação móvel."

A robótica Agility Robotics, que fabrica o humanoide Digit, vê pernas bem projetadas como essenciais. "A Digit foi projetada para assumir um conjunto diversificado de tarefas e suas pernas são um grande diferencial", diz Daniel Diez, diretor de estratégia da Agility. Atualmente, o dígito está sendo usado em armazéns para Amazon e Spanx; A Agility está trabalhando com empresas automobilísticas no momento, mas ainda não revelaram quais.

A Agility estudou a biometria de como os animais andam e correm e concluiu que as pernas semelhantes a de pássaros com alternâncias básicas (veja o Digit em ação aqui). As pernas em estilo de aves significam que o robô pode se agachar e dobrar para armazenamento. "O design das pernas da Digit permite que ela se desloque da mesma forma que uma pessoa", acrescenta Diez. “Isso permite que ele execute um conjunto mais diversificado de tarefas complexas e é uma grande razão pela qual podemos implementar comercialmente nossos robôs hoje.”