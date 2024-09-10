O setor automobilístico está apostando tudo na robótica. O setor automotivo tornou-se o principal adotante de robôs industriais, representando 33% de todas as instalações nos EUA no ano passado, de acordo com um estudo de 2024 da Federação Internacional de Robótica. Os principais motivos incluem a transição para mais veículos elétricos, bem como escassez de mão de obra.
As montadoras empregam uma variedade de robôs que vão desde robôs colaborativos (ou “cobots”) até braços robóticos de seis eixos. Mas a tecnologia mais recente e popular são os robôs humanoides que estão caminhando para o chão de fábrica.
Recentemente, a empresa californiana de robótica Figure, que levantou US$ 675 milhões no início deste ano, lançou um vídeo demonstrando como seu humanoide Figure 01 opera em uma fábrica da BMW; em agosto, eles lançaram o Figure 02, que pode ter conversas naturais por voz graças a uma integração com a OpenAI e que está sendo testado pela BMW atualmente. Neste verão, a Tesla apresentou seu Optimus Gen 2 na Conferência Mundial de IA em Xangai e afirma que planeja utilizá-lo em suas fábricas em breve; Elon Musk sugeriu que o Optimus tem o potencial de se tornar mais valioso do que todos os outros produtos da Tesla combinados. A Mercedes-Benz e a chinesa Nio também estão experimentando com robôs humanoides em suas fábricas.
Anteriormente, a Hyundai comprou a Boston Dynamics em 2021, embora ainda não se saiba se o humanoide Atlas da BD será usado nas fábricas da Hyundai - mais sobre eles em um minuto.
"Os robôs existem há muitos anos", diz Jose Favilla, líder global dos setores 4.0 na IBM. "A chave para o futuro é evoluí-las para que deixem de executar tarefas repetitivas e sejam mais 'inteligentes', com a capacidade de realizar uma variedade mais ampla de tarefas de acordo com as diferentes condições que enfrentarão em um ambiente de fábrica." Suas interações com os sistemas vegetais seriam mais eficientes porque eles não precisariam acessar os sistemas por meio de telas como as pessoas fazem, acrescenta. "Eles receberão mensagens digitais diretas sobre possíveis problemas, poderão consultar registros de manutenção anteriores e usar os seus próprios sistemas ou acessar outros sistemas inteligentes para consertar uma máquina."
"As mãos humanoides são um importante tópico de pesquisa, e uma descoberta pode ocorrer nos próximos anos", diz a Dra. Yue Hu, chefe do Laboratório de Robótica Ativa e Interativa da Universidade de Waterloo. “Como [os humanoides] também são equipados com pernas e geralmente têm forma humana, não há necessidade de as fábricas remodelarem seu ambiente.” Atualmente, as fábricas de automóveis ocupam muitos imobiliários porque precisam abrigar máquinas grandes dedicadas a apenas uma tarefa, observa Hu. "Isso pode levar a um futuro mais sustentável e fábricas menores, onde humanoides de uso geral poderiam realizar múltiplas tarefas em um espaço altamente reduzido."
"Os sistemas com pernas têm a vantagem de poder migrar de forma mais versátil em ambientes complexos, como subir escadas e passar por obstáculos, ao contrário dos robôs com rodas", diz Hu. Mas ainda são propensos à instabilidade, acrescenta ela, que é onde os robôs com rodas têm uma vantagem.
As próprias empresas de robótica têm opiniões fortes sobre o assunto. “Robots que andam com duas pernas são essencialmente inúteis dada a tecnologia atual de atuadores”, diz Geordie Rose, CEO e cofundador da Sanctuary IA, que fabrica o humanoide Phoenix. Em abril, a empresa anunciou uma parceria com a Magna do Canadá, uma fornecedora mundial de peças automotivas com 343 fábricas.
"Qualquer empresa que construa robôs de duas pernas estará limitada a casos de uso de nicho, como mover contêineres vazios, que são melhor executados com robôs para fins especiais", continua Rose. "Isso ocorre porque a caminhada sobre as duas pernas é inerentemente instável, ineficiente em termos de energia e restringe altamente a qualidade dos motores na parte superior do corpo devido à necessidade de tornar a parte superior do corpo o mais leve possível. Robôs móveis de manipulação hábil para trabalhos exigem bases com rodas, que é assim que nossos sistemas são arquitetados. As rodas não são apenas uma boa ideia, elas são necessárias para um produto de manipulação móvel."
A robótica Agility Robotics, que fabrica o humanoide Digit, vê pernas bem projetadas como essenciais. "A Digit foi projetada para assumir um conjunto diversificado de tarefas e suas pernas são um grande diferencial", diz Daniel Diez, diretor de estratégia da Agility. Atualmente, o dígito está sendo usado em armazéns para Amazon e Spanx; A Agility está trabalhando com empresas automobilísticas no momento, mas ainda não revelaram quais.
A Agility estudou a biometria de como os animais andam e correm e concluiu que as pernas semelhantes a de pássaros com alternâncias básicas (veja o Digit em ação aqui). As pernas em estilo de aves significam que o robô pode se agachar e dobrar para armazenamento. "O design das pernas da Digit permite que ela se desloque da mesma forma que uma pessoa", acrescenta Diez. “Isso permite que ele execute um conjunto mais diversificado de tarefas complexas e é uma grande razão pela qual podemos implementar comercialmente nossos robôs hoje.”
De volta à Boston Dynamics: nesta primavera, a empresa de robótica aposentou seu humanoide Atlas com uma década de existência e lançou uma nova versão logo depois. Um vídeo viral do Atlas atualizado acumulou seis milhões de visualizações, e os movimentos nada humanos do robô no clipe fizeram Elon Musk sugerir que ele estava possuído.
A Atlas ainda está em fase experimental. No setor automotivo, o verdadeiro cão de trabalho da empresa é o Spot, o robô quadrúpede que já percorre as fábricas de automóveis há algum tempo. Na verdade, aIBM colaborou com a Boston Dynamics para desenvolver soluções baseadas em IA para o Spot em 2021.
A mais recente parceria da Spot é com a BMW. Em uma fábrica da BMW fora de Birmingham, Inglaterra, o Spot realiza inspeções industriais de forma autônoma e alimenta dados para que as equipes possam fazer manutenção preditiva. Um exemplo é seu sensor acústico, que pode detectar um vazamento de ar comprimido antes que ele se torne um reparo caro (um único vazamento de um quarto de ponta pode custar até US$ 8.000 por ano, segundo um representante da Boston Dynamics). Os robôs podem ser seguidos em um mapa de instalações usando um software de gerenciamento de frota especialmente projetado que permite aos operadores planejar rotas, agendar missões, monitorar o progresso e controlar robôs remotamente.
Os robôs baseados em animais têm uma vantagem sobre os humanoides? "Cada um tem vantagens e desvantagens", diz Favilla. "Os robôs baseados em Humanoides podem ser mais versáteis e fáceis de integrar aos ambientes de fábrica existentes. Os robôs baseados em animais podem ser melhores para tarefas específicas, como rastejar em locais pequenos, o que seria difícil para os humanoides fazerem”.
Como os robôs humanoides têm uma aparência bem humana, há alguma preocupação de que seus colegas de trabalho vivos possam começar a antropomorfizá-los?
"Think que as máquinas introduzidas em ambientes de fábrica onde têm tarefas repetitivas e dedicado serão percebidas como outras Tecnologia que foram introduzidas em ambientes semelhantes", diz Hu. "Talvez no início haja um período de transição, mas ele seria normalizado mais rapidamente [em comparação] com outros ambientes que exigem mais interações sociais."
A pesquisa de Hu examina a interação humano-robô (HRI) e busca maneiras pelas quais os robôs podem realizar suas tarefas enquanto parecem socialmente aceitáveis. Ela observa que a maneira como as pessoas percebem os robôs socialmente é um fator crucial em ambientes de cuidados ou educação, mas “em um ambiente de fábrica ou automação isso seria amplamente mitigado”.
"Os robôs muitas vezes se tornam um para-raios para automação e segurança no trabalho", diz Diez. “É compreensível, especialmente quando a tecnologia assume a forma de um humanoide. Ao pensar em robôs humanoides ou automação em geral, é importante lembrar... que os avanços da tecnologia não diminuem o número de empregos disponíveis. Isso simplesmente mudou o tipo de empregos disponíveis."
“Atualmente, existem 8,2 milhões de vagas de emprego nos U.S., mas apenas 6,5 milhões de trabalhadores desempregados”, afirma Rose. “O mundo precisa de mais trabalhadores, especialmente em empregos considerados muito monótonos, sujos ou perigosos para as pessoas.”
"As empresas precisam automatizar sua saída desse problema", acrescenta Diez, "ou o sucesso do próprio negócio pode estar em jogo".
