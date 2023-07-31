Esta é a primeira de uma série de cinco partes do blog sobre modernização de mainframe.

Já abordamos como a modernização do mainframe não é apenas para o setor financeiro, então por que não lidar com o “elefante na sala”? Os maiores desafios de modernização do mundo estão concentrados no setor bancário.

Antes da internet e da computação em nuvem, e antes dos smartphones e aplicativos móveis, os bancos estavam enviando pagamentos por meio de enormes gateways de liquidação eletrônica e operando mainframes como sistemas de registro.

As empresas de serviços financeiros são consideradas instituições porque gerenciam e migrar os aspectos centrais do nosso sistema econômico global. E o coração das instituições financeiras é o mainframe da IBM.

Os bancos têm mais a ganhar se forem bem-sucedidos (e o que mais perderem se falharem) ao elevar suas aplicações e propriedades de dados de mainframe aos padrões modernos de flexibilidade, agilidade e inovação semelhantes à nuvem, para atender à demanda dos clientes.