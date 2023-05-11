Esta é a segunda de uma série de cinco partes sobre modernização de mainframe.

Quando você ouve a frase "modernize suas aplicações de mainframe com a nuvem", a primeira coisa que vem a sua mente provavelmente será migração. Não tão rápido. Ao desmistificar alguns conceitos, percebe-se que migrar de um mainframe raramente é a melhor abordagem. Os mainframes de hoje são incrivelmente rápidos, escaláveis e tão confiáveis que muitos mainframes em operação hoje estão funcionando há décadas sem absolutamente nenhum downtime. É isso mesmo. Não é 99,999. Não é 99,9999. São todos os noves – estamos falando de 100% de tempo de atividade. Não é de se admirar que dois terços das empresas da Fortune 100 dependam do seu big iron para transações de missão crítica. Bancos, companhias aéreas, seguradoras, varejistas, a lista continua. A economia global depende de mainframes, a cada minuto de cada dia. No entanto (e você sabia que havia um mas) essas mesmas empresas estão no meio de uma transformação digital. As novas pressões econômicas e dos clientes estão forçando-as a inovar e repensar a forma como aproveitam a tecnologia para agregar valor ao cliente. Essas transformações invariavelmente incluem a nuvem e, quando isso acontece, a modernização do mainframe logo entra na conversa. Embora a AWS, o Microsoft Azure e outros grandes provedores de nuvem desejassem que todas as cargas de trabalho corporativas fossem executadas em suas nuvens, eles percebem que a maioria dos clientes de mainframe seria melhor atendida por uma estratégia de colaboração mainframe/nuvem. A IBM – única fornecedora de mainframe remanescente e, por si só, uma provedora de nuvem – também defende a integração de mainframe e nuvem para atender às necessidades digitais modernas das empresas que dependem da plataforma mainframe há tantos anos. Ainda acha que a modernização de aplicações de mainframe significa necessariamente migração? Vamos analisar os diversos cenários de colaboração entre mainframe e nuvem para descobrir a melhor forma de agregar valor, economizar dinheiro e, principalmente, alcançar os objetivos de transformação digital centrados no cliente.