Esta é a segunda de uma série de cinco partes sobre modernização de mainframe.
Quando você ouve a frase "modernize suas aplicações de mainframe com a nuvem", a primeira coisa que vem a sua mente provavelmente será migração. Não tão rápido. Ao desmistificar alguns conceitos, percebe-se que migrar de um mainframe raramente é a melhor abordagem. Os mainframes de hoje são incrivelmente rápidos, escaláveis e tão confiáveis que muitos mainframes em operação hoje estão funcionando há décadas sem absolutamente nenhum downtime. É isso mesmo. Não é 99,999. Não é 99,9999. São todos os noves – estamos falando de 100% de tempo de atividade. Não é de se admirar que dois terços das empresas da Fortune 100 dependam do seu big iron para transações de missão crítica. Bancos, companhias aéreas, seguradoras, varejistas, a lista continua. A economia global depende de mainframes, a cada minuto de cada dia. No entanto (e você sabia que havia um mas) essas mesmas empresas estão no meio de uma transformação digital. As novas pressões econômicas e dos clientes estão forçando-as a inovar e repensar a forma como aproveitam a tecnologia para agregar valor ao cliente. Essas transformações invariavelmente incluem a nuvem e, quando isso acontece, a modernização do mainframe logo entra na conversa. Embora a AWS, o Microsoft Azure e outros grandes provedores de nuvem desejassem que todas as cargas de trabalho corporativas fossem executadas em suas nuvens, eles percebem que a maioria dos clientes de mainframe seria melhor atendida por uma estratégia de colaboração mainframe/nuvem. A IBM – única fornecedora de mainframe remanescente e, por si só, uma provedora de nuvem – também defende a integração de mainframe e nuvem para atender às necessidades digitais modernas das empresas que dependem da plataforma mainframe há tantos anos. Ainda acha que a modernização de aplicações de mainframe significa necessariamente migração? Vamos analisar os diversos cenários de colaboração entre mainframe e nuvem para descobrir a melhor forma de agregar valor, economizar dinheiro e, principalmente, alcançar os objetivos de transformação digital centrados no cliente.
Para algumas empresas com mainframes, a modernização pode não ser uma prioridade. Seguindo o ditado "em time que está ganhando não se mexe", algumas aplicações mainframe continuam funcionando, oferecendo tanto valor hoje quanto ofereciam quando eram novos. Deixar esses aplicativos de lado pode ser a melhor decisão comercial, mas também pode prejudicar a capacidade das organizações de inovar para atender às necessidades em constante mudança dos clientes. É importante ponderar os prós e contras de fazer qualquer mudança em vez de manter o status quo. Em outras situações, as iniciativas de modernização de aplicações mainframe envolvem atualização ou substituição de aplicações antigas por aplicações mainframe novas ou reformuladas. É mais provável, porém, que a modernização exija alguma combinação de recursos de mainframe e baseados na nuvem trabalhando juntos. Refatorar aplicações de mainframe para execução na nuvem às vezes é uma estratégia de modernização considerada. Converter COBOL para Java, por exemplo, seja para executar diretamente na nuvem ou como parte de uma iniciativa de reestruturação nativa da nuvem . Reduzir os custos de MIPS de mainframe geralmente é uma motivação comercial para transferir algumas ou todas as aplicações para a nuvem. "Os clientes querem fazer mais com menos", explica Steven Steuart, da AWS WW GTM Mainframe. “Nossos clientes podem realizar transformações com ou para a AWS (por exemplo, para reduzir o consumo de MIPS), processar no mainframe e consumir na AWS.”
As empresas usam mainframes para executar aplicações e armazenar dados. As considerações de modernização para cada propósito geralmente são diferentes. A abordagem da questão mainframe versus nuvem como a questão de qual ferramenta é certa para qual trabalho é fundamental para as decisões de modernização com custo reduzido. Deixar o processamento de transações principais no mainframe, por exemplo, é uma decisão simples e de baixo risco, enquanto executar cargas de trabalho, como análise de dados e aplicativos de experiência do cliente na nuvem, reduzirá os custos e fornecerá todo o poder dos serviços baseados na nuvem. Na verdade, em muitas situações, a questão não é sobre onde as aplicações estão sendo executadas, mas sim os dados. O suporte de aplicativos móveis com dados de mainframe, por exemplo, pode ser caro e lento devido aos custos de processamento do mainframe, custos de transporte de dados e problemas de latência de rede. A replicação seletiva dos dados do mainframe para a nuvem para oferecer suporte ao acesso somente de leitura pode resolver esses problemas, mas só é apropriada quando o acesso em tempo real aos dados é menos importante. A inferência em tempo real mais próxima do local onde os dados residem é uma vantagem competitiva que o moderno mainframe IBM z16 oferece. Em outras situações, o objetivo é expandir o acesso aos dados do mainframe para aplicações e serviços baseados na nuvem. Assim, as organizações são capazes de aproveitar o valor dos dados no mainframe em todo o cenário de TI.
À medida que a geração boomer de desenvolvedores de mainframe se aposenta, as organizações que dependem dessa plataforma precisam renovar sua força de trabalho. Esses profissionais, no entanto, não querem ficar sentados em frente a terminais com tela verde. Eles querem trabalhar com ferramentas de desenvolvimento modernas, em um ambiente moderno baseado na nuvem. Apresentamos o IBM Wazi Developer for Workspaces. O Wazi é um ambiente de desenvolvimento com um IDE baseado em navegador que desenvolvedores e testadores podem usar para construir, testar e executar aplicações de mainframe em qualquer lugar. A AWS, por exemplo, está totalmente integrada ao Wazi. "O Wazi da IBM está disponível hoje no marketplace AWS como parte da oferta Z and Cloud Modernization Stack da IBM", destaca Steuart, da AWS. O Wazi lida com o problema de habilidades geracionais de mainframe, oferecendo uma experiência moderna para desenvolvedores que trabalham com aplicativos de mainframe z/OS na nuvem. Além disso, a IBM lançou o IBM Wazi as a Service na IBM Cloud, trazendo o desenvolvimento e o teste como serviço do z/OS para a nuvem pela primeira vez. "Os desenvolvedores agora têm acesso fácil a ferramentas de desenvolvimento modernas e serviços de nuvem inovadores", disse Andy Bradfield, vice-presidente da IBM Z Hybrid Cloud. "E com as nuvens híbridas, eles podem manter suas aplicações onde elas precisarem estar: na nuvem, no local e na edge."
Além da IBM e dos principais provedores de nuvem, existe todo um ecossistema de fornecedores, tanto novos quanto experientes, que oferecem ferramentas e plataformas para ajudar as empresas a modernizar suas aplicações mainframe trabalhando com a nuvem. Alguns fornecedores se concentram em ferramentas DevOps, outros em integração mainframe-nuvem. O DataOps e outras ferramentas de dados modernas também estão disponíveis em muitos ISVs. Como resultado, o número de empresas baseadas em mainframe que buscam migrar dessa plataforma tradicional está, na verdade, diminuindo, à medida que se torna cada vez mais evidente que os mainframes são parte integrante e essencial do mundo moderno baseado em nuvem. Para saber mais, veja os outros posts desta série:
Copyright © Intellyx LLC. A IBM é cliente da Intellyx. A Intellyx mantém o controle editorial final deste artigo. Nenhuma IA foi usada na produção deste artigo.
