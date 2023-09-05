Esta é a quarta parte de uma série de cinco partes sobre modernização de mainframe.
O segredo para integrar o mainframe aos ambientes de TI modernos e centrados na nuvem de hoje é tornar a experiência de trabalhar com o mainframe como a experiência de trabalhar fora do mainframe, especialmente a experiência do desenvolvedor (DX).
Historicamente, trabalhar no mainframe era uma experiência completamente diferente do mundo distribuído. Os mainframes usavam terminais de tela verde (ou emuladores de terminal), ferramentas e linguagens de programação específicas para mainframes e formas completamente diferentes de organizar e acessar dados, gerenciar a segurança e aproveitar qualquer funcionalidade no nível do sistema operacional.
Fornecer aos desenvolvedores um DX moderno no mainframe, no entanto, requer mais do que uma nova interface. Os desenvolvedores precisam de interação prática com as ferramentas que usam — um relacionamento profundo que torna a tecnologia própria, mesmo quando trabalham na nuvem.
A chave para esse relacionamento profundo? Software de código aberto.
Software de código aberto e DevOps compartilham uma filosofia comum e fundamentos técnicos. Entender um é essencial para entender o outro.
DevOps é uma mentalidade, uma cultura e um conjunto de práticas técnicas que promovem uma melhor comunicação e colaboração ao longo do ciclo de vida do software. A automação baseada em ferramentas é um facilitador importante, mas o DevOps é mais uma mudança na percepção e no comportamento humano do que um esforço tecnológico.
Em muitas organizações, a equipe de DevOps trabalha com desenvolvedores e pessoal de operações para montar e gerenciar as diversas tecnologias de automação compatíveis com as partes de integração e implementação contínua (CI/CD) do ciclo de vida, o que passamos a chamar de cadeia de ferramentas de DevOps.
O GitOps também é um facilitador importante de CI/CD e, por extensão, de DevOps. O GitOps é um modelo nativo da nuvem para operações que leva em conta implementações baseadas em configuração e orientadas por modelos em infraestrutura imutável que suporta ambientes de produção dinâmicos em escala.
O GitOps recebe o nome de Git, a extremamente popular ferramenta de gerenciamento de código aberto. Adotar ferramentas e processos padrão como Git e GitOps pode capacitar as práticas de desenvolvimento de uma organização para entregar resultados de negócios com mais eficiência.
Capacitar as equipes para usar um pipeline padrão baseado no Git para orquestrar o desenvolvimento e a implementação de uma aplicação libera a produtividade.
Como os desenvolvedores de mainframe devem estar na mesma equipe que todos os outros, eles devem ter um papel ativo no ciclo de vida de desenvolvimento. Como resultado, a arquitetura ideal para alcançar a inclusão no mainframe equilibra as atividades no mainframe com sua integração na cadeia de ferramentas de DevOps mais ampla.
Essa arquitetura inclui muitos elementos de código aberto. Uma fonte desse software é o Open Mainframe Project (OMP), hospedado pela Linux Foundation e promovido pela IBM, Broadcom, Rocket Software, entre outros.
O projeto principal do OMP é o Zowe. O objetivo do Zowe é equipar os desenvolvedores de mainframe com todas as ferramentas necessárias para serem participantes de DevOps de primeira classe — tanto durante o processo de desenvolvimento onde a integração contínua (CI) se aplica, quanto na implementação de software na produção, da forma de implementação contínua (CD).
O Zowe baseado em OMP no IBM z/OS, o sistema operacional da IBM para seus mainframes Z. Zowe é uma framework de software que inclui um conjunto central de aplicação, APIs e recursos para apoiar o desenvolvimento futuro.
O Zowe oferece aos desenvolvedores interfaces modernas para interagir com o z/OS, permitindo que trabalhem com o mainframe como fazem em ambientes de nuvem modernos. Fornecedores terceirizados também são bem-vindos para criar plug-ins e extensões para incluir recursos do Zowe em ferramentas de desenvolvimento comercial. A IBM também está defendendo o Wazi baseado em código aberto. O Wazi é uma família de ferramentas para fornecer um DX nativo da nuvem para z/OS e fornecer desenvolvimento e teste nativos da nuvem para z/OS na IBM Cloud. Com o Wazi, os desenvolvedores podem ativar rapidamente um sistema de desenvolvimento e teste z/OS ou criar sua própria imagem personalizada a partir de LPARs (partições lógicas) de mainframe locais.
A execução de componentes do Wazi no IBM Cloud é uma opção natural, mas a história da nuvem de DevOps de mainframe de código aberto também se estende a outras nuvens.
A AWS, por exemplo, oferece um ambiente de tempo de execução gerenciado para modernizar cargas de trabalho de mainframe seguindo várias estratégias híbridas. O IBM Z and Cloud Modernization Stack é executado no Red Hat OpenShift na AWS. Este stack inclui ferramentas de modernização conteinerizadas e a capacidade de se conectar a ambientes z/OS.
Os engenheiros de DevOps também são capazes de executar a Red Hat Ansible Automation Platform na AWS como base para implementar automações de DevOps em mainframes AWS e sistemas IBM Z.
O Microsoft Azure também conecta seus esforços de DevOps ao mainframe. As soluções Azure DevOps se integram ao DevOps for zSystems, abrangendo serviços do Azure e ambientes z/OS para orquestrar o ciclo de vida de desenvolvimento de software em zSystems e no Azure.
Por fim, assim como na AWS, o Red Hat Ansible Automation Platform é executado como uma plataforma gerenciada no Azure, integrando mainframes a vários serviços baseados no Azure. De fato, os desenvolvedores podem usar a extensão Ansible Visual Studio Code para desenvolver playbooks do Ansible usando as coleções do IBM Z.
A posição exclusiva da IBM como a única fabricante remanescente de mainframes confere a ela um papel de líder de mercado dentro da comunidade mais ampla de mainframes.
Apesar da notável longevidade do mainframe como uma plataforma de missão crítica para empresas modernas, a IBM é a primeira a reconhecer que o mainframe deve ter um bom desempenho no cenário de TI corporativo mais amplo.
Trabalhar com nuvens públicas é parte integrante desta estratégia. Os mainframes são uma parte central da IBM Cloud, e tanto a AWS quanto o Azure são parceiros sólidos da IBM na jornada para tornar o mainframe um participante de nuvem de primeira classe.
Para saber mais, veja os outros posts desta série:
Copyright © Intellyx LLC. A IBM é um cliente atual da Intellyx. Broadcom, Microsoft e Rocket Software são antigos clientes da Intellyx. A Intellyx mantém o controle editorial final deste artigo. Nenhuma IA foi usada para escrever este artigo.
Libere mais valor comercial levando a IA para as cargas de trabalho de missão crítica no IBM z17.
IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.
O IBM z17 integra IA avançada à nuvem híbrida, otimizando desempenho, segurança e tomada de decisões onde os dados críticos estão armazenados.
Saiba como proteger os dados da sua organização contra ameaças cibernéticas e garantir a recuperação rápida em eventos críticos.
Saiba como a virtualização transforma as operações de TI maximizando a utilização de recursos, reduzindo custos e aumentando a agilidade. Conheça os principais benefícios e casos de uso que fazem da virtualização um divisor de águas na infraestrutura moderna.
Libere o poder do IBM Z e do Telum para proteger dados, otimizar o desempenho e receber insights de IA em tempo real. Construa o futuro da sua empresa com soluções e processadores de mainframe líderes do setor, projetados para proporcionar velocidade, escalabilidade e segurança.