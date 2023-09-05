Software de código aberto e DevOps compartilham uma filosofia comum e fundamentos técnicos. Entender um é essencial para entender o outro.

DevOps é uma mentalidade, uma cultura e um conjunto de práticas técnicas que promovem uma melhor comunicação e colaboração ao longo do ciclo de vida do software. A automação baseada em ferramentas é um facilitador importante, mas o DevOps é mais uma mudança na percepção e no comportamento humano do que um esforço tecnológico.

Em muitas organizações, a equipe de DevOps trabalha com desenvolvedores e pessoal de operações para montar e gerenciar as diversas tecnologias de automação compatíveis com as partes de integração e implementação contínua (CI/CD) do ciclo de vida, o que passamos a chamar de cadeia de ferramentas de DevOps.

O GitOps também é um facilitador importante de CI/CD e, por extensão, de DevOps. O GitOps é um modelo nativo da nuvem para operações que leva em conta implementações baseadas em configuração e orientadas por modelos em infraestrutura imutável que suporta ambientes de produção dinâmicos em escala.

O GitOps recebe o nome de Git, a extremamente popular ferramenta de gerenciamento de código aberto. Adotar ferramentas e processos padrão como Git e GitOps pode capacitar as práticas de desenvolvimento de uma organização para entregar resultados de negócios com mais eficiência.

Capacitar as equipes para usar um pipeline padrão baseado no Git para orquestrar o desenvolvimento e a implementação de uma aplicação libera a produtividade.

Como os desenvolvedores de mainframe devem estar na mesma equipe que todos os outros, eles devem ter um papel ativo no ciclo de vida de desenvolvimento. Como resultado, a arquitetura ideal para alcançar a inclusão no mainframe equilibra as atividades no mainframe com sua integração na cadeia de ferramentas de DevOps mais ampla.

Essa arquitetura inclui muitos elementos de código aberto. Uma fonte desse software é o Open Mainframe Project (OMP), hospedado pela Linux Foundation e promovido pela IBM, Broadcom, Rocket Software, entre outros.

O projeto principal do OMP é o Zowe. O objetivo do Zowe é equipar os desenvolvedores de mainframe com todas as ferramentas necessárias para serem participantes de DevOps de primeira classe — tanto durante o processo de desenvolvimento onde a integração contínua (CI) se aplica, quanto na implementação de software na produção, da forma de implementação contínua (CD).

O Zowe baseado em OMP no IBM z/OS, o sistema operacional da IBM para seus mainframes Z. Zowe é uma framework de software que inclui um conjunto central de aplicação, APIs e recursos para apoiar o desenvolvimento futuro.

O Zowe oferece aos desenvolvedores interfaces modernas para interagir com o z/OS, permitindo que trabalhem com o mainframe como fazem em ambientes de nuvem modernos. Fornecedores terceirizados também são bem-vindos para criar plug-ins e extensões para incluir recursos do Zowe em ferramentas de desenvolvimento comercial. A IBM também está defendendo o Wazi baseado em código aberto. O Wazi é uma família de ferramentas para fornecer um DX nativo da nuvem para z/OS e fornecer desenvolvimento e teste nativos da nuvem para z/OS na IBM Cloud. Com o Wazi, os desenvolvedores podem ativar rapidamente um sistema de desenvolvimento e teste z/OS ou criar sua própria imagem personalizada a partir de LPARs (partições lógicas) de mainframe locais.