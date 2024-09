O IBM Db2 Analytics Accelerator é um componente de alto desempenho totalmente integrado ao Db2 for z/OS. Oferece processamento de alta velocidade de consultas complexas do Db2 para oferecer suporte a relatórios críticos de negócios e cargas de trabalho de análise de dados. O Db2 Analytics Accelerator ajudou a melhorar o desempenho de milhares de aplicações e sistemas de insights do Db2 for z/OS, sendo um facilitador essencial para a modernização do acesso a dados. Pode ser implementado em IFLs (IBM Integrated Facility for Linux) em IBM Z ou LinuxONE.