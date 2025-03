O que é projeto de chatbots?

Em termos gerais, as ofertas de chatbot se enquadram em duas categorias: chatbots baseados em regras e chatbots IA.

Os chatbots baseados em regras são simples e econômicos. Elas operam com base nas regras do if-then-else: a cada etapa (ou ramo em uma decision tree), são atribuídos inputs específicos que o chatbot pode reconhecer, cada um correspondente a uma resposta em script. Sem processamento de linguagem natural (NLP), os bots baseados em regras devem restringir os enunciados do usuário a frases simples ou opções pré-escritas. Isso pode limitar o sucesso, a menos que as necessidades de seus usuários sejam altamente previsíveis, repetitivas e diretas, e permaneçam assim à medida que você aumentar a escala.

Os chatbots IA são mais robustos, versáteis e escaláveis. Recursos de inteligência artificial, como a IA conversacional, permitem que esses chatbots interpretem enunciados únicos dos usuários e identifiquem com precisão a intenção do usuário. O aprendizado de máquina pode complementar ou substituir a programação baseada em regras, aprendendo com o tempo quais enunciados têm maior probabilidade de produzir respostas preferidas. A IA generativa, treinada com base em enunciados passados e de amostras, pode criar respostas de bots em tempo real. Agentes virtuais são chatbots IA capazes de automação robótica de processos (RPA), aprimorando ainda mais sua utilidade.

Muitas situações se beneficiam de uma abordagem híbrida, e a maioria dos bots de IA também é capaz de programação baseada em regras.