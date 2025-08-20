O que é o Carbon Disclosure Project (CDP)?

Publicado em: 18 de abril de 2024
Contribuidores: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
O CDP, anteriormente conhecido como Carbon Disclosure Project, é uma organização internacional sem fins lucrativos que fornece um sistema de divulgação de impacto ambiental para uso tanto pelo setor privado quanto pelo público. O CDP promove relatórios ambientais anuais e transparência como críticos para a construção de uma economia sustentável, combate às mudanças climáticas e criação de um futuro com neutralidade de carbono.
O CDP afirma ter a coleção mais abrangente de dados ambientais autodeclarados do mundo. A coleta de dados do processo de divulgação do CDP permite que o CDP acompanhe o progresso de empresas e cidades em várias questões de sustentabilidade e calcule pontuações para cada entidade que divulga informações. As pontuações do CDP destinam-se a fornecer uma visão geral do desempenho ambiental de uma entidade e incentivar a gestão dos impactos ambientais.1
O framework do CDP para relatar informações ambientais é um dos vários principais ESG reporting frameworks e sistemas globais de divulgação. Outros incluem frameworks da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), do Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GEE), da Iniciativa de Relatórios Globais (GRI) e da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi).
Lançado em Londres em 2000 como Carbon Disclosure Project, o CDP inicialmente solicitou divulgações de emissões de gases de efeito estufa como uma maneira de estabelecer o compartilhamento de informações entre empresas e stakeholders, como investidores. Os fundadores esperavam que tornar esses dados ambientais disponíveis pudesse incentivar ações sobre as mudanças climáticas.
A organização sem fins lucrativos emitiu seu primeiro questionário CDP, que pediu às empresas que divulgassem suas emissões de carbono, em 2003. Uma década depois, a organização abreviou seu nome para CDP para refletir seu escopo mais amplo de divulgações ambientais e a diversidade de entidades com as quais trabalha.
Além de buscar divulgações sobre pegadas de carbono, o CDP também solicita divulgações relacionadas ao desmatamento, segurança hídrica e uso de plástico. Seu alcance agora se estende além das empresas para incluir cidades, estados e regiões.
No site do CDP, a organização lista quatro questões de sustentabilidade e ambientais como suas principais áreas de foco para a coleta de dados.
O CDP solicita que as maiores empresas do mundo forneçam informações sobre riscos climáticos e oportunidades para adotar medidas de baixo carbono por meio do questionário de mudança climática do CDP.Os dados coletados do CDP por meio do questionário incluem emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3, conforme definido pelo Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GEE), bem como informações sobre governança, estratégia de negócios, uso de créditos de carbono, precificação interna de carbono — o valor monetário que as empresas atribuem às emissões de GEE — e mais.
O CDP solicita que as empresas meçam os impactos hídricos e os esforços para melhorar a segurança hídrica. A organização também ajuda as empresas a identificar parcerias que possam ajudar com esses esforços. Segundo o CDP, pelo menos USD 77 bilhões estavam sob ameaça de risco hídrico nas cadeias de suprimento em 2023.2
O CDP considera o desmatamento um dos desafios ambientais mais significativos do mundo, afetando a regulação climática, os recursos hídricos e a biodiversidade. Através de seu framework, o CDP acompanha a prevenção do desmatamento na produção agrícola. A organização também está expandindo seu escopo para acompanhar a prevenção da destruição de outros ecossistemas naturais.
O CDP promove a divulgação de atividades relacionadas ao plástico. Isso fornece uma base para que as empresas criem estratégias para reduzir o uso de plástico e a poluição por plástico. Tais divulgações e estratégias resultantes também podem ajudar as empresas a se anteciparem a regulamentações locais e globais em evolução que governam o uso de plástico.
Desde sua fundação, o CDP expandiu seu portfólio de entidades divulgadoras. Além de solicitar divulgações de empresas, o CDP solicita divulgações de governos e organizações do setor público, incluindo governos de cidades, estados e regiões, e autoridades públicas. Em 2023, quase 25.000 organizações participaram das divulgações de dados do CDP, incluindo mais de 23.200 empresas (equivalentes a dois terços da capitalização de mercado global) e mais de 1.100 cidades, estados e regiões.
As empresas também podem trabalhar com o CDP para obter divulgações de impacto ambiental dos membros de suas cadeias de suprimentos, enquanto os investidores podem usar os dados do CDP para informar a tomada de decisões e a gerenciamento de riscos. Mais de 700 instituições financeiras, com mais de USD 67 trilhões em ativos, e mais de 300 grandes compradores, com mais de USD 6,4 trilhões em gastos com aquisições, solicitam informações através do CDP.
As pontuações do CDP são métricas destinadas a mostrar às organizações e seus stakeholders onde elas estão em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, desmatamento e segurança hídrica através da divulgação. Divulgações em anos consecutivos podem ajudar as empresas a acompanhar seu progresso ao longo do tempo.
O CDP usa uma metodologia de pontuação alinhada com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). Empresas e cidades são avaliadas de “D-” a “A”, enquanto empresas que são solicitadas a divulgar, mas não o fazem, recebem notas “F”. Entidades que obtêm pontuações “A” lideram em desempenho nas divulgações de impacto ambiental e gestão ambiental. Em 2023, mais de 400 empresas e 120 cidades ao redor do mundo receberam pontuações “A” do CDP e foram incluídas na “Lista A” anual do CDP.
O CDP trabalha com organizações sem fins lucrativos e governamentais para promover políticas que se alinhem com os objetivos do CDP. Os parceiros da organização incluem o Pacto Global das Nações Unidas, a Parceria de Marrakech das Nações Unidas para a Ação Climática Global, a Plataforma de Stakeholders da Comissão Europeia para a Poluição Zero, a Water Europe e a Aliança pela Ação Climática Brasil.
1 "O que fazemos." (link fora de ibm.com). CDP. 2024.
2 "Água agora é um grande risco para as cadeias de suprimento globais, relata CDP" (link fora de ibm.com). CDP. 22 de março de 2024.