O que é o Carbon Disclosure Project (CDP)?

Lançado em Londres em 2000 como Carbon Disclosure Project, o CDP inicialmente solicitou divulgações de emissões de gases de efeito estufa como uma maneira de estabelecer o compartilhamento de informações entre empresas e stakeholders, como investidores. Os fundadores esperavam que tornar esses dados ambientais disponíveis pudesse incentivar ações sobre as mudanças climáticas.

A organização sem fins lucrativos emitiu seu primeiro questionário CDP, que pediu às empresas que divulgassem suas emissões de carbono, em 2003. Uma década depois, a organização abreviou seu nome para CDP para refletir seu escopo mais amplo de divulgações ambientais e a diversidade de entidades com as quais trabalha.

Além de buscar divulgações sobre pegadas de carbono, o CDP também solicita divulgações relacionadas ao desmatamento, segurança hídrica e uso de plástico. Seu alcance agora se estende além das empresas para incluir cidades, estados e regiões.