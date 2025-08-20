O que é o Carbon Disclosure Project (CDP)?

Publicado em: 18 de abril de 2024
Contribuidores: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
O que é o Carbon Disclosure Project (CDP)?

O CDP, anteriormente conhecido como Carbon Disclosure Project, é uma organização internacional sem fins lucrativos que fornece um sistema de divulgação de impacto ambiental para uso tanto pelo setor privado quanto pelo público. O CDP promove relatórios ambientais anuais e transparência como críticos para a construção de uma economia sustentável, combate às mudanças climáticas e criação de um futuro com neutralidade de carbono.

O CDP afirma ter a coleção mais abrangente de dados ambientais autodeclarados do mundo. A coleta de dados do processo de divulgação do CDP permite que o CDP acompanhe o progresso de empresas e cidades em várias questões de sustentabilidade e calcule pontuações para cada entidade que divulga informações. As pontuações do CDP destinam-se a fornecer uma visão geral do desempenho ambiental de uma entidade e incentivar a gestão dos impactos ambientais.1

O framework do CDP para relatar informações ambientais é um dos vários principais ESG reporting frameworks e sistemas globais de divulgação. Outros incluem frameworks da Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), do Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GEE), da Iniciativa de Relatórios Globais (GRI) e da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi).
Qual é a história do CDP?

Lançado em Londres em 2000 como Carbon Disclosure Project, o CDP inicialmente solicitou divulgações de emissões de gases de efeito estufa como uma maneira de estabelecer o compartilhamento de informações entre empresas e stakeholders, como investidores. Os fundadores esperavam que tornar esses dados ambientais disponíveis pudesse incentivar ações sobre as mudanças climáticas.

A organização sem fins lucrativos emitiu seu primeiro questionário CDP, que pediu às empresas que divulgassem suas emissões de carbono, em 2003. Uma década depois, a organização abreviou seu nome para CDP para refletir seu escopo mais amplo de divulgações ambientais e a diversidade de entidades com as quais trabalha.

Além de buscar divulgações sobre pegadas de carbono, o CDP também solicita divulgações relacionadas ao desmatamento, segurança hídrica e uso de plástico. Seu alcance agora se estende além das empresas para incluir cidades, estados e regiões.
Quais são as áreas de foco do CDP?

No site do CDP, a organização lista quatro questões de sustentabilidade e ambientais como suas principais áreas de foco para a coleta de dados.
Mudança climática

O CDP solicita que as maiores empresas do mundo forneçam informações sobre riscos climáticos e oportunidades para adotar medidas de baixo carbono por meio do questionário de mudança climática do CDP.Os dados coletados do CDP por meio do questionário incluem emissões de Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3, conforme definido pelo Protocolo de Gases de Efeito Estufa (GEE), bem como informações sobre governança, estratégia de negócios, uso de créditos de carbono, precificação interna de carbono — o valor monetário que as empresas atribuem às emissões de GEE — e mais.
Água

O CDP solicita que as empresas meçam os impactos hídricos e os esforços para melhorar a segurança hídrica. A organização também ajuda as empresas a identificar parcerias que possam ajudar com esses esforços. Segundo o CDP, pelo menos USD 77 bilhões estavam sob ameaça de risco hídrico nas cadeias de suprimento em 2023.2
Florestas

O CDP considera o desmatamento um dos desafios ambientais mais significativos do mundo, afetando a regulação climática, os recursos hídricos e a biodiversidade. Através de seu framework, o CDP acompanha a prevenção do desmatamento na produção agrícola. A organização também está expandindo seu escopo para acompanhar a prevenção da destruição de outros ecossistemas naturais.
Plásticos

O CDP promove a divulgação de atividades relacionadas ao plástico. Isso fornece uma base para que as empresas criem estratégias para reduzir o uso de plástico e a poluição por plástico. Tais divulgações e estratégias resultantes também podem ajudar as empresas a se anteciparem a regulamentações locais e globais em evolução que governam o uso de plástico.
Com quem o CDP trabalha?

Desde sua fundação, o CDP expandiu seu portfólio de entidades divulgadoras. Além de solicitar divulgações de empresas, o CDP solicita divulgações de governos e organizações do setor público, incluindo governos de cidades, estados e regiões, e autoridades públicas. Em 2023, quase 25.000 organizações participaram das divulgações de dados do CDP, incluindo mais de 23.200 empresas (equivalentes a dois terços da capitalização de mercado global) e mais de 1.100 cidades, estados e regiões.

As empresas também podem trabalhar com o CDP para obter divulgações de impacto ambiental dos membros de suas cadeias de suprimentos, enquanto os investidores podem usar os dados do CDP para informar a tomada de decisões e a gerenciamento de riscos. Mais de 700 instituições financeiras, com mais de USD 67 trilhões em ativos, e mais de 300 grandes compradores, com mais de USD 6,4 trilhões em gastos com aquisições, solicitam informações através do CDP.
Como funcionam as pontuações do CDP?

As pontuações do CDP são métricas destinadas a mostrar às organizações e seus stakeholders onde elas estão em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas, desmatamento e segurança hídrica através da divulgação. Divulgações em anos consecutivos podem ajudar as empresas a acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

O CDP usa uma metodologia de pontuação alinhada com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). Empresas e cidades são avaliadas de “D-” a “A”, enquanto empresas que são solicitadas a divulgar, mas não o fazem, recebem notas “F”. Entidades que obtêm pontuações “A” lideram em desempenho nas divulgações de impacto ambiental e gestão ambiental. Em 2023, mais de 400 empresas e 120 cidades ao redor do mundo receberam pontuações “A” do CDP e foram incluídas na “Lista A” anual do CDP.
Como o CDP se envolve em políticas públicas?

O CDP trabalha com organizações sem fins lucrativos e governamentais para promover políticas que se alinhem com os objetivos do CDP. Os parceiros da organização incluem o Pacto Global das Nações Unidas, a Parceria de Marrakech das Nações Unidas para a Ação Climática Global, a Plataforma de Stakeholders da Comissão Europeia para a Poluição Zero, a Water Europe e a Aliança pela Ação Climática Brasil.
