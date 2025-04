Estabelecido pela Environmental Protection Agency (EPA) dos EUA em 2009, o GHGRP exige a comunicação de emissões de GEEs de grandes fontes e fornecedores nos Estados Unidos. Esse programa, uma extensão da Clean Air Act, cobre aproximadamente 85% das emissões de GEEs do país. Ele se concentra em setores de energia, como usinas de energia, petróleo e gás, produtos químicos e resíduos. O GHGRP visa principalmente instalações que são grandes emissoras de gases de efeito estufa. Devem incluir dados sobre CO2, metano, óxido nitroso e gases fluorados; os relatórios são apresentados anualmente e fornecem dados de GEEs recolhidos durante o exercício anterior. O Greenhouse Gas Reporting Program da EPA inclui requisitos específicos com base no tamanho, setor e impacto e está sujeito a ajustes (por exemplo, a Subparte W, o mandato do GHGRP para os fornecedores de petróleo e gás, foi ampliada com novas categorias de fontes em nível de instalação em 2022). A agência oferece ferramentas para determinar a aplicabilidade a diferentes instalações1, e os dados do GHGRP são disponibilizados publicamente para apoiar a transparência e a responsabilização.

Embora o GHGRP se aplique aos setores de energia, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA exige relatórios de emissões de GEEs de grandes empresas em todos os setores. A SEC exige que as grandes empresas de capital aberto relatem suas emissões de GEEs de Escopo 1 e Escopo 2 quando essas emissões forem substanciais ou que haja a probabilidade de afetarem as decisões de investimento. A comissão também determina que essas empresas obtenham relatórios de especialistas em emissões de GEEs verificando se suas divulgações são precisas.