Automação versus orquestração

Automação e orquestração são conceitos estreitamente relacionados nas operações de negócios, mas têm propósitos diferentes. Automação refere-se ao uso da tecnologia para concluir uma tarefa específica com o mínimo envolvimento humano. A orquestração adota uma visão mais ampla, gerenciando e coordenando vários processos automatizados em todos os sistemas.
A automação usa a tecnologia para executar tarefas definidas e repetitivas com mínima ou nenhuma intervenção humana. Ela é orientada por regras e executa as instruções da mesma maneira todas as vezes. O objetivo é melhorar a velocidade, reduzir erros humanos e libertar os funcionários de tarefas manuais repetitivas.
A automação é mais eficaz quando as tarefas têm entradas e saídas claramente definidas. Como parte central da automação de processos e estratégias mais amplas de automação de processos de negócios (BPA), serve como um bloco de construção da eficiência de processos, lidando com o nível mais simples de atividade.
Muitas organizações projetam fluxos de trabalho de automação para conectar tarefas relacionadas e ajudar a garantir que elas sejam executadas em uma sequência consistente. O software de automação moderno geralmente depende de conexões de interface de programação de aplicativos (API) para acionar ou trocar dados entre sistemas automaticamente.
Exemplos comuns incluem o envio automático de uma fatura após uma venda ou a aprovação de despesas abaixo de um limite definido. Essas automações simplificam o trabalho e eliminam gargalos sem exigir supervisão gerencial.
Embora valiosa, a automação geralmente opera em silos. Um departamento pode automatizar a entrada de dados enquanto outro automatiza o agendamento. Sem coordenação, essas eficiências permanecem isoladas. Muitas empresas começam a transformação digital com a automação, mas logo percebem que uma colcha de retalhos de automações desconectadas não pode ser expandida com eficácia. É nessa parte que a orquestração se torna essencial.
A orquestração coordena e gerencia múltiplas tarefas automatizadas para que trabalhem juntas em direção a um objetivo de negócios maior. Em vez de se concentrar em uma única tarefa, ele pode garantir que uma série de tarefas ocorra na sequência correta em todos os sistemas e se adapte às condições em constante mudança. Na verdade, a orquestração é a automação aplicada em um nível de processo, em vez de um nível de tarefa.
Os processos de negócios raramente são lineares ou confinados a um departamento. Nas operações da cadeia de suprimentos, por exemplo, as atualizações de fornecedores, o gerenciamento de depósitos e a entrega ao cliente devem ficar alinhados em tempo real. Até mesmo a integração de um novo funcionário envolve RH, operações de TI, folha de pagamento e conformidade.
A orquestração gerencia processos complexos vinculando automações entre sistemas e departamentos de TI para manter os processos sincronizados e eficientes. Muitas vezes, ela oferece suporte à coordenação em ambientes de gerenciamento de serviços de TI, onde várias plataformas devem interagir sem dificuldades e as equipes de TI devem responder rapidamente às mudanças nos negócios.
Visibilidade é outra característica principal da orquestração. A maioria das ferramentas de orquestração inclui dashboards, logs e alertas que rastreiam o status do processo em tempo real. Essa transparência é um benefício central da orquestração de fluxos de trabalho e da orquestração de processos e ajuda as empresas a manter a conformidade e fazer ajustes rápidos quando necessário.
Compreender as diferenças entre automação e orquestração ajuda a esclarecer como cada uma contribui para a eficiência dos negócios e a integração de processos. Ambas as abordagens devem estar alinhadas às necessidades do negócio e às expectativas dos principais stakeholders para ajudar a garantir que a Tecnologia forneça valor mensurável.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Automação e orquestração operam melhor como partes da mesma estratégia. Na verdade, a orquestração direciona o fluxo de trabalho entre as automações, garantindo que cada uma seja executada no momento certo e na sequência correta.
A automação e a orquestração trabalham juntas por meio de gatilhos compartilhados, dados e gerenciamento de fluxos de trabalho. Uma tarefa automatizada pode ser iniciada quando um evento ocorre, como um pedido sendo feito ou um funcionário sendo contratado. A orquestração ajuda a garantir que cada automação subsequente siga logicamente, transformando tarefas isoladas em uma automação de fluxo de trabalho conectada, que impulsiona fluxos de trabalho inteiros do início ao fim.
Por exemplo, em um processo de processamento de pedidos, uma automação pode atualizar o inventário, outra gerar uma fatura e outra notificar o cliente. A orquestração gerencia como essas automações interagem para que nenhuma etapa seja perdida ou repetida e quaisquer exceções sejam tratadas de forma tranquila.
Em ambientes empresariais modernos, as plataformas de orquestração lidam com essa coordenação por meio da integração com ferramentas de automação e sistemas de negócios. Essas plataformas usam fluxos de trabalho, lógica de decisão e monitoramento predefinidos para controlar como as ações automatizadas comunicam e compartilham dados entre os departamentos.
O resultado é um sistema conectado onde a automação fornece eficiência no nível de tarefa, e a orquestração garante que essas eficiências suportem fluxos de trabalho consistentes e um processo de ponta a ponta. Quando combinados, eles criam uma base escalável que alinha todo o processo entre departamentos e sistemas.
A automação em nuvem usa ferramentas ou scripts para executar tarefas específicas em ambientes de nuvem sem intervenção manual. Essas tarefas incluem o provisionamento de máquinas virtuais, a alocação de armazenamento, a expansão ou o downtime de servidores ou a aplicação de patches de segurança. Ela se concentra em tornar as operações de rotina mais rápidas e consistentes. Por exemplo, uma empresa pode automatizar backups de dados noturnos ou adicionar novos servidores automaticamente quando o uso aumenta. O objetivo é eficiência, precisão e velocidade no nível da tarefa.
A orquestração em nuvem vai além, gerenciando e coordenando múltiplas tarefas automatizadas para fornecer um serviço ou fluxo de trabalho completo. Em vez de apenas criar uma máquina virtual, a orquestração também pode configurar a rede, atribuir armazenamento, implementar aplicações e aplicar políticas de segurança, tudo na ordem correta. Ela garante que os processos em nuvem sejam executados sem problemas em todos os sistemas e se adaptem às condições em constante mudança.
Muitas plataformas de orquestração de nuvem, como Ansible e Kubernetes, são de código aberto e usam arquivos de configuração reutilizáveis ou playbooks para definir como os recursos de nuvem são implementados, conectados e mantidos em diferentes ambientes.
A principal diferença entre a automação em nuvem e a orquestração em nuvem está no escopo. A automação em nuvem melhora tarefas individuais, enquanto a orquestração em nuvem integra essas tarefas em operações completas de ponta a ponta.
Por exemplo, a automação pode lidar com o auto-scaling de um cluster, mas a orquestração garante que o auto-scaling também funcione com balanceamento de carga, monitoramento e controles de custos. Esses recursos são vitais para equipes de DevOps que gerenciam aplicações em diferentes provedores de nuvem e plataformas SaaS. Ao coordenar a automação nesses ambientes, as empresas podem alinhar suas iniciativas de tecnologia com metas mais amplas de desempenho, segurança e eficiência de custos.
A automação proporciona velocidade e consistência, enquanto a orquestração gerencia a complexidade em ambientes de nuvem ou híbridos. Juntas, a automação e a orquestração em nuvem trazem agilidade e controle. Elas ajudam as empresas a operar de forma eficiente no nível da tarefa e de forma coesa no nível do sistema.
A inteligência artificial (IA) está transformando a forma como as empresas usam automação e orquestração, incorporando inteligência, adaptabilidade e contexto.
A automação tradicional segue regras definidas, enquanto a automação de processos orientada por IA pode aprender com dados, reconhecer padrões e apoiar a tomada de decisão sem programação explícita. Esse método permite que os sistemas otimizem continuamente a forma como as tarefas são executadas e como os fluxos de trabalho respondem às mudanças. Como resultados, as organizações podem migrar da execução de tarefas básicas para sistemas conectados e adaptáveis que melhoram o desempenho automaticamente ao longo do tempo.
Por exemplo, a IA pode identificar atividades incomuns de gastos, enviar alertas e corrigir erros automaticamente. A IA generativa adiciona recursos criativos, como redigir e-mails, resumir interações com clientes ou gerar código. Esse processo ajuda a reduzir o esforço manual e acelera fluxos de trabalho complexos.
Na orquestração, a IA ajuda a gerenciar como vários sistemas automatizados trabalham juntos. Plataformas de orquestração impulsionadas por IA podem monitorar mudanças nas condições, redirecionar processos ou alocar recursos automaticamente com base nos dados atuais. A IA agêntica expande essa prática ainda mais usando agentes digitais inteligentes que colaboram entre sistemas para manter as operações eficientes e equilibradas.
As organizações têm diferentes graus de prontidão para implementar plataformas agentes. No entanto, em um evento recente da IBM, observou-se que: “migramos da Robotic Process Automation (RPA)para assistentes, e agora os assistentes se tornam agentes, e os agentes se tornam plataformas de agentes. Os agentes são capazes de realizar um trabalho totalmente autônomo, totalmente automatizado com a tomada de decisão."1
Juntas, IA, IA generativa e IA agêntica estão ajudando as empresas a migrar para o que alguns descrevem como “operações autogerenciadas”. Essa combinação permite que as empresas operem com maior precisão e agilidade, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de supervisão humana constante.
A automação aumenta a velocidade e a precisão em tarefas individuais, enquanto a orquestração conecta perfeitamente essas tarefas a processos de negócios eficientes e confiáveis. A combinação permite que as organizações operem com mais precisão. Exemplos de casos de uso incluem:
A automação em nuvem pode ligar ou desligar virtual servers automaticamente com base na demanda, aplicar patches de segurança ou executar backup do sistema.
A orquestração ajuda a garantir que essas ações automatizadas aconteçam na sequência correta e se alinhem às políticas empresariais, tais como o provisionamento de armazenamento, a atualização de aplicações, a configuração de redes e o ajuste de escala de serviços sem downtime.
A automação inclui verificações predefinidas, como verificar controles de acesso, aplicar patches de segurança ou gerar registros de auditoria. Essas tarefas automatizadas apoiam a conformidade, minimizando os erros humanos e ajudando a garantir que as políticas sejam aplicadas de forma consistente.
A orquestração se baseia nesses elementos gerenciando a conformidade em fluxos de trabalho inteiros. Ele coordena o cronograma e as dependências de avaliações de risco, aprovações e relatórios, ajudando a garantir que cada etapa atenda aos requisitos regulatórios. Por exemplo, a orquestração pode vincular a verificação de identidade, a retenção de dados e os processos de aprovação em todos os sistemas, criando um caminho claro e auditável para avaliações internas e externas.
Por exemplo, as equipes jurídicas enfrentam pressão para analisar grandes volumes de contratos e atender às demandas regulatórias complexas. A Dynamiq, um IBM Business Partner, usou tecnologias do IBM® watsonx para criar uma solução de conformidade impulsionada por IA que combina automação e orquestração.
A automação lida com tarefas repetitivas de documentos, como extração de dados, classificação e verificações de conformidade, para reduzir a revisão manual e melhorar a precisão. O IBM® watsonx Orchestrate e APIs integradas conectam essas ações automatizadas em fluxos de trabalho de ponta a ponta nos sistemas jurídicos e de negócios. O resultado é um processo de conformidade proativo que fornece insights mais rápidos, menos erros e mais visibilidade. 2
A automação no suporte ao cliente pode incluir chatbots que lidam com perguntas simples, roteamento de tickets com base em palavras-chave ou mensagens de acompanhamento automáticas. Essas ações reduzem a carga de trabalho do agente e proporcionam respostas mais rápidas aos clientes.
A orquestração adota uma visão mais ampla, integrando sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), bases de conhecimento e caminhos de escalonamento. Quando o problema do cliente exige várias equipes (como faturamento e suporte técnico), uma plataforma de orquestração garante que cada etapa aconteça em sequência e atualize o cliente automaticamente, criando uma experiência de suporte sem dificuldades.
A automação orientada por IA e a orquestração estão transformando o suporte ao cliente, com quase metade das organizações já automatizando feedback (49%) e consultas de suporte (48%). Os executivos esperam que esses sistemas melhorem a resolução de chamadas em 47% e aumentem os índices de satisfação do cliente em 35% até 2027, destacando o papel crescente da IA na prestação de serviços eficientes e escaláveis.3
A automação em finanças geralmente lida com tarefas como processamento de faturas, lembretes de pagamentos ou aprovações de despesas. Isso ajuda a reduzir o trabalho manual e melhorar a precisão.
A orquestração expande essa abordagem ao gerenciar ciclos financeiros completos — por exemplo, conectando fluxos de trabalho de orçamento, forecasting, aquisição e pagamentos em um processo unificado. Essa coordenação garante que cada etapa aconteça somente depois que as dependências forem atendidas e que os dados dos relatórios permaneçam consistentes em todos os sistemas.
A automação e a orquestração também ajudam na cibersegurança nas finanças. Por exemplo, o Aksari Bank do Paquistão trabalhou com a IBM para ajudar a cumprir as novas normas de cibersegurança do governo. A nova política exigia que os bancos mantivessem recursos básicos de segurança, incluindo centros de operações de segurança (SOCs) e ferramentas de resposta automatizada que funcionem 24 horas por dia.
Os recursos do IBM® Security QRadar SOAR e sua solução de orquestração, automação e resposta de segurança resultaram em um novo SOC. Esse centro reduziu o número de incidentes de segurança de aproximadamente 700 por dia para menos de 20. Também reduziu os tempos médios de remediação de 30 para 5 minutos.4
Um estudo recente descobriu que a automação reduziu o tempo de contratação das organizações em 10% e reduziu o tempo que o pessoal de RH dedica a tarefas redundantes ou repetitivas em 20%.5 As automações no RH podem incluir a geração de cartas de oferta, a configuração de contas de e-mail ou a inscrição de funcionários em programas de benefícios. Essas melhorias são eficientes, mas de escopo limitado.
A orquestração gerencia todo o fluxo de trabalho de integração. Ela faz isso coordenando entre departamentos para garantir que as verificações de antecedentes sejam concluídas, os equipamentos sejam encomendados, as permissões de acesso sejam concedidas e as sessões de treinamento sejam agendadas, tudo na ordem certa. Essa orquestração de ponta a ponta é vital para uma integração consistente e livre de erros dos funcionários.
A automação no gerenciamento de serviços de TI pode lidar com atividades de rotina, como redefinições de senha ou categorização de tickets. Essas tarefas reduzem a carga de trabalho manual da equipe de TI e aumentam os tempos de resposta.
A orquestração conecta essas automações a fluxos de trabalho de serviço completos, para que as solicitações sejam roteadas, aprovadas e resolvidas na ordem correta. Por exemplo, quando uma nova solicitação de acesso a aplicação é feita, a orquestração pode verificar permissões, atualizar diretórios, notificar aprovadores e confirmar a conclusão automaticamente. Essa integração ajuda as equipes de TI a manter a consistência e proporcionar experiências confiáveis aos usuários.
A automação simplifica a implementação de software ao lidar com ações como compilação de código, configuração do ambiente e teste inicial. Essas etapas reduzem o esforço manual e aceleram a implementação. Um estudo recente descobriu que os cinco principais casos de uso de IA generativa para TI incluíam a automação de testes e o provisionamento de infraestrutura.6
A orquestração gerencia todo o pipeline de lançamento, do desenvolvimento ao teste, preparação e produção. Ela ajuda a garantir que as dependências sejam atendidas e que o monitoramento comece imediatamente após o lançamento. Para equipes de DevOps, a orquestração de tarefas de implementação permite entrega contínua e downtime mínimo durante as atualizações.
Nas operações da cadeia de suprimentos, a automação pode lidar com tarefas específicas, como o envio de notificações de remessa aos clientes ou a geração de ordens de compra quando o estoque fica abaixo de um nível definido. Essas automações economizam tempo e reduzem erros em transações rotineiras.
No entanto, a orquestração gerencia todo o processo de atendimento do pedido. Ela coordena tarefas como verificar a disponibilidade do fornecedor, agendar o transporte e notificar os clientes sobre o status da entrega. Esse tipo de orquestração é crítico para manter cadeias de suprimentos complexas multietapas sincronizadas em vários sistemas e parceiros.
Por exemplo, a IBM colaborou com a Dun & Bradstreet (D&B), uma fonte confiável de business intelligence, para usar dados e IA para criar o D&B Ask Procurement. Essa ferramenta é uma solução que fornece insights em 360° em tempo real sobre o risco de fornecedores. Ele automatiza as avaliações de fornecedores usando dados de vários sistemas e orquestra o monitoramento de riscos, análise de dados e relatórios em fluxos de trabalho de aquisição. Como resultado, as empresas podem reduzir o tempo das tarefas de aquisição em 10% a 20%.7
Conhecer os benefícios da automação e da orquestração ajuda a esclarecer como cada uma contribui para a eficiência operacional e o desempenho dos negócios. Enquanto a automação se concentra em melhorar tarefas individuais, a orquestração conecta essas tarefas em fluxos de trabalho coesivos e estratégicos que geram um valor organizacional mais amplo.
Consistência e confiabilidade: a automação ajuda a garantir que as tarefas sejam concluídas da mesma maneira sempre, melhorando a qualidade da produção. Essa padronização reduz a variação e simplifica as auditorias.
Economia de custos: reduz os custos operacionais por meio da redução de mão de obra e melhor uso de recursos.
Ganhos de eficiência: a automação substitui processos manuais repetitivos por execução rápida e consistente, reduzindo tempo e esforço.
Redução de erros: a automação minimiza o erro humano porque segue regras e fluxos de trabalho predefinidos.
Tempos de resposta mais rápidos: a automação permite reações imediatas a eventos do sistema, alertas ou gatilhos de processos.
Escalabilidade: a automação apoia o crescimento sem exigir aumentos proporcionais de pessoal ou despesas gerais.
Adaptabilidade: a orquestração responde dinamicamente a alterações ou falhas, redirecionando tarefas ou ajustando fluxos de trabalho conforme a necessidade.
Coordenação entre sistemas: a orquestração gerencia dependências entre aplicações, fontes de dados e ambientes de nuvem para manter os processos sincronizados.
Governança e conformidade: controles, etapas de aprovação e trilhas de auditoria são adicionados por meio da orquestração para atender às necessidades regulatórias e de responsabilização.
Integração de processos: a orquestração conecta automações individuais em fluxos de trabalho completos de ponta a ponta entre departamentos e sistemas.
Alinhamento estratégico: por meio da orquestração, as atividades automatizadas apoiam objetivos de negócios maiores, em vez de funções isoladas.
Visibilidade e monitoramento: a orquestração fornece dashboards e logs para rastrear o desempenho do processo e identificar gargalos.
Quando usadas juntas, a automação e a orquestração oferecem tanto eficiência operacional quanto coesão estratégica. A automação lida com o “como”, executando tarefas individuais de forma rápida e precisa. A orquestração gerencia o "quando" e o "porquê", garantindo que essas tarefas contribuam para um resultado comercial unificado. Combinadas, elas criam organizações mais inteligentes e ágeis, capazes de escalar com eficiência, manter a visibilidade e apoiar a equipe de TI, enquanto gerenciam fluxos de trabalho inteiros entre departamentos e tecnologias.
O IBM Process Mining gera um ROI de 176%, crescimento de receita de USD 968 mil e economia de custos no estudo Total Economic Impact da Forrester.
Descubra como a IA pode aprimorar as experiências de atendimento ao cliente, oferecendo autoatendimento e encaminhamento para agentes humanos e aumentando as habilidades de resolução de problemas.
Repense seus negócios com a IA e a IBM® Automation, deixando os sistemas de TI mais proativos, os processos mais eficientes e as pessoas mais produtivas.
A IBM garante a transformação de negócios para clientes corporativos com seus serviços de consultoria de automação extrema.
O IBM Cloud Pak for Business Automation é um conjunto modular de componentes de software integrados para gerenciamento e automação de operações.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes com rapidez e ferramentas de pouco código.
1 Insights from IBM Think Circles, The evolution from automation to AI assistants to agentic platforms in supply chain, IBM Institute for Business Value (IBV), © IBM Corporation 2025.
2 Legal overhead turned into strategic oversight, estudo de caso da IBM, © Copyright IBM Corporation 2025.
3 AI-powered productivity: Customer service, IBM Institute for Business Value (IBV), publicado originalmente em 15 de agosto de 2025.
4 Leaning on automation and analytics to keep cyberthreats at bay 24x7, estudo de caso da IBM Finance, © Copyright IBM Corporation 2023.
5 HR automation, IBM Institute for Business Value (IBV) performance data and benchmarking, setembro de 2025.
6 Unlock IT potential with AI, © IBM Corporation 2025.
7 Minimizing risk and supplier evaluation with AI, estudo de caso da IBM, © IBM Corporation 2024.