Automação versus orquestração

A automação usa a tecnologia para executar tarefas definidas e repetitivas com mínima ou nenhuma intervenção humana. Ela é orientada por regras e executa as instruções da mesma maneira todas as vezes. O objetivo é melhorar a velocidade, reduzir erros humanos e libertar os funcionários de tarefas manuais repetitivas.

A automação é mais eficaz quando as tarefas têm entradas e saídas claramente definidas. Como parte central da automação de processos e estratégias mais amplas de automação de processos de negócios (BPA), serve como um bloco de construção da eficiência de processos, lidando com o nível mais simples de atividade.

Muitas organizações projetam fluxos de trabalho de automação para conectar tarefas relacionadas e ajudar a garantir que elas sejam executadas em uma sequência consistente. O software de automação moderno geralmente depende de conexões de interface de programação de aplicativos (API) para acionar ou trocar dados entre sistemas automaticamente.

Exemplos comuns incluem o envio automático de uma fatura após uma venda ou a aprovação de despesas abaixo de um limite definido. Essas automações simplificam o trabalho e eliminam gargalos sem exigir supervisão gerencial.

Embora valiosa, a automação geralmente opera em silos. Um departamento pode automatizar a entrada de dados enquanto outro automatiza o agendamento. Sem coordenação, essas eficiências permanecem isoladas. Muitas empresas começam a transformação digital com a automação, mas logo percebem que uma colcha de retalhos de automações desconectadas não pode ser expandida com eficácia. É nessa parte que a orquestração se torna essencial.