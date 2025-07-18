8 minutos
As práticas recomendadas de teste de unidade dão suporte à criação de testes de unidade que operam de forma independente em isolamento e apresentam propriedades determinísticas de consistência.
Bons testes de unidade refletem o desenvolvimento orientado a testes (TDD) e utilizam objetos simulados (mocks) e stubs para facilitar o isolamento. As melhores práticas também dão suporte à integração contínua e a testes automatizados.
Entre os diferentes tipos de teste, o teste de unidade oferece uma visão quase microscópica de uma unidade de código, que é o menor componente individual avaliado por meio do teste de software. O ingrediente essencial para um teste de unidade adequado é o isolamento, para que as funções da unidade possam ser avaliadas de forma eficaz.
Os benefícios do teste de unidade incluem a aceleração do processo de desenvolvimento de software por meio da automação e a geração de economia de custos de mão de obra ao incorporar a depuração antecipadamente no ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Esses esforços de depuração ajudam a manter quaisquer alterações de código feitas durante o desenvolvimento e aprimoram a qualidade do código ao longo de todo o processo.
Os frameworks de teste de unidade ajudam testadores a executar testes em unidades individuais e a construir uma base de código mais robusta. As aprovações de teste ocorrem quando um teste verifica um trecho específico de código e constata que a execução ocorreu corretamente, e todas as verificações associadas (também chamadas de afirmações) foram realizadas com sucesso. As aprovações de teste indicam que a unidade está se comportando conforme o esperado.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O teste de unidade é um tema multifacetado, com diversos aspectos que exigem descrição. Uma dessas áreas diz respeito às dependências. No contexto do teste de unidade, dependências são serviços ou componentes externos de que uma unidade de código precisa para funcionar corretamente.
É importante gerenciar essas dependências de forma eficaz para escrever testes de unidade que sejam confiáveis e sustentáveis (isto é, testes que permaneçam válidos, flexíveis e úteis em um contexto de longo prazo, durante toda a evolução da base de código).
Com um gerenciamento eficaz de dependências, os testadores constroem um pacote de testes mais robusto e confiável, que opera com o comportamento esperado. Desenvolvedores usam injeção de dependência para inserir (ou “injetar”) linhas de código relacionadas a dependências em uma base de código.
Cada estratégia de teste descrita aqui dá suporte às práticas recomendadas e reflete um estilo prático de método de teste.
Os ambientes de teste dependem do uso de mocks e stubs para promover o isolamento profundo necessário para o teste.
Objetos simulados (mocks) são essencialmente duplicações que ajudam os testadores a avaliar o provável comportamento de objetos reais, colocando objetos simulados em isolamento profundo.
Stubs fornecem aos analistas dados sobre prováveis interações com dependências externas, como componentes, sistemas de arquivos e bancos de dados.
A detecção de erros é uma parte central do teste de unidade. Os testadores avaliam padrões extremos de uso que ocorrem próximos aos parâmetros ou limites de operação de uma unidade. Esses são chamados de casos de edge e podem não ser imediatamente evidentes, como em um acesso a uma matriz fora dos limites. Nesse cenário, o testador percebe que o índice para a itemização ultrapassa o valor máximo permitido para esse índice.
Em tais casos, o testador geralmente será obrigado a refatorar o código, o que significa reestruturar o código mesmo que suas funcionalidades atuais permaneçam ativas.
Os pipelines de integração contínua/entrega contínua (CI/CD) são extremamente importantes para o processo de teste porque automatizam funções de teste.
Ao executar pipelines de CI/CD, testes de unidade automatizados podem ocorrer a qualquer momento em que alterações de código sejam implementadas. Testes automatizados podem detectar erros no início do processo de desenvolvimento e ajudam a proteger a qualidade do código.
Diversos fatores influenciam a capacidade de manutenção dos testes. Para serem considerados sustentáveis, os códigos de teste devem apresentar legibilidade ideal, clareza em todo o processo e métodos sólidos de identificação. Em resumo, os testes devem refletir a mesma qualidade de um código de produção.
Eles também devem ser escritos como testes pequenos e focados, que lidam com módulos específicos. Além disso, os testes devem ser criados com a velocidade em mente, já que testes mais rápidos podem ser executados com maior frequência.
Se os testadores não seguirem convenções adequadas de nomenclatura, bons testes podem se perder facilmente. Os nomes dos testes precisam ser concisos, mas conter detalhes suficientes para descrever completamente o assunto, de modo que possam ser encontrados e reutilizados quando necessário. Rotular um teste como “Teste-1”, por exemplo, não fornece detalhes suficientes sobre o que está sendo testado nem por quê.
A construção de uma base de código robusta exige testes que contemplem cenários positivos e negativos. Para cenários positivos, os testadores precisam adicionar testes para inputs válidos. Para cenários negativos, precisam antecipar inputs inesperados ou inválidos.
Também é importante manter cobertura de teste em casos de edge e condições-limite para garantir que o código seja flexível o suficiente para lidar com todos os tipos de situações.
Os testes devem seguir padrões estabelecidos, como o bem conhecido padrão Arrange-Act-Assert (AAA).
Esse padrão exige organizar e preparar o código em um teste de unidade, depois realizar a etapa necessária para executar o teste. Por fim, envolve avaliar os casos de teste para verificar se eles geraram os resultados esperados.
Quanto do código é testável? Esse valor vai variar de acordo com as circunstâncias específicas da sua organização. No entanto, quando o objetivo é testar, é recomendável mirar o mais alto possível dentro do que for realista e viável.
Os testadores devem buscar uma cobertura de testes na faixa de 70% a 80% e garantir a frequência regular da execução dos testes.
Os testes devem ser conduzidos em um ambiente de teste limpo. Isso significa que os testadores devem seguir procedimentos de desmontagem (teardown) relacionados à restauração de um sistema após a conclusão do teste.
Ações típicas de desmontagem podem exigir que os testadores excluam arquivos temporários, alterem variáveis globais ou encerrem conexões de banco de dados. Caso contrário, falhas de teste podem ocorrer facilmente devido a trechos de código residual que interferem em testes futuros.
Ao planejar testes de unidade, leve em consideração o tipo de uso que seu código terá. A interface pública também precisa ser testada, assim como quaisquer propriedades ou métodos públicos dentro do código.
Para manter o foco, é melhor limitar a implementação de testes aos detalhes que fazem parte da interface de programação de aplicativos (API) pública.
Há uma diferença clara entre a funcionalidade do código que está sendo testado e quaisquer regras de negócios subjacentes que possam estar em vigor para esse sistema. O teste realizado deve avaliar apenas a funcionalidade do código.
Os desenvolvedores têm várias ferramentas disponíveis para uso em testes de unidade. Aqui estão os mais usados:
Já é universalmente entendido que toda a computação está em estado de transição, sendo revolucionada pelo poder de processamento da inteligência artificial (IA). O teste de unidade também está colhendo benefícios por conta da IA:
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Veja como conectar a camada de dados da sua arquitetura a camadas de aplicações conteinerizadas utilizando o FlashSystem e o Red Hat OpenShift, garantindo desempenho, resiliência e escalabilidade.
Tenha orientação detalhada sobre como projetar, implementar e ajustar os sistemas de armazenamento do IBM DS8A00. Aprenda como otimizar E/S, garantir alta disponibilidade e fortalecer a recuperação de desastres em ambientes de missão crítica.
Explore a arquitetura e os conceitos por trás do IBM Storage Ceph. Aprenda como projetar uma camada de dados altamente escalável e com autocorreção, que viabiliza as cargas de trabalho de IA, consolida o armazenamento e reduz os custos em aplicações de várias camadas.
Insights da IDC sobre como os sistemas de arquivos paralelos aumentam a taxa de transferência e a confiabilidade na camada de dados para aplicações multicamada e de alta demanda.
Saiba como a análise na camada de dados pode esclarecer sobre a lógica das aplicações e as experiências de front-end para que a tomada de decisão seja mais inteligente.
Explore exemplos reais de adoção da IA generativa em setores como finanças e cadeia de suprimentos. Saiba como esses sistemas são viabilizados por uma arquitetura moderna em camadas.
Um serviço de locatário único, totalmente gerenciado, para desenvolver e entregar aplicações Java.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicações nativas da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Com o desenvolvimento de aplicações na nuvem você só constrói uma única vez, itera rapidamente e implementa em qualquer lugar.
Os serviços de consultoria de desenvolvimento de aplicações da IBM® Cloud oferecem orientação de especialistas e soluções inovadoras para simplificar sua estratégia em relação à nuvem. Trabalhe com os especialistas em nuvem e desenvolvimento da IBM para modernizar, escalar e acelerar suas aplicações, trazendo resultados transformadores para os seus negócios.