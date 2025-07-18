Entre os diferentes tipos de teste, o teste de unidade oferece uma visão quase microscópica de uma unidade de código, que é o menor componente individual avaliado por meio do teste de software. O ingrediente essencial para um teste de unidade adequado é o isolamento, para que as funções da unidade possam ser avaliadas de forma eficaz.

Os benefícios do teste de unidade incluem a aceleração do processo de desenvolvimento de software por meio da automação e a geração de economia de custos de mão de obra ao incorporar a depuração antecipadamente no ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Esses esforços de depuração ajudam a manter quaisquer alterações de código feitas durante o desenvolvimento e aprimoram a qualidade do código ao longo de todo o processo.

Os frameworks de teste de unidade ajudam testadores a executar testes em unidades individuais e a construir uma base de código mais robusta. As aprovações de teste ocorrem quando um teste verifica um trecho específico de código e constata que a execução ocorreu corretamente, e todas as verificações associadas (também chamadas de afirmações) foram realizadas com sucesso. As aprovações de teste indicam que a unidade está se comportando conforme o esperado.