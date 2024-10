A perda de biodiversidade, um dos impactos das mudanças climáticas e da disrupção do ecossistema, representa uma ameaça significativa ao futuro da Terra. O Relatório de Riscos Globais do Fórum Econômico Mundial classifica a perda de biodiversidade entre as cinco principais ameaças à humanidade na próxima década, com mais da metade do PIB mundial sendo moderadamente ou altamente dependente da natureza.4

Os esforços para preservar a biodiversidade e os recursos naturais ganharam ímpeto em dezembro de 2022, quando os países assinaram uma estrutura global de biodiversidade na cúpula COP15 das Nações Unidas. Governos, empresas e organizações sem fins lucrativos em todo o mundo estão implementando iniciativas, como estabelecer áreas protegidas, restaurar ecossistemas degradados e promover práticas sustentáveis de agricultura e silvicultura.

Eles também estão se voltando para uma nova perspectiva: “natureza positiva”. Semelhante a “carbono neutro” no contexto de emissões, natureza positiva se refere a parar, evitar e reverter a destruição ambiental. Isso pode ser quantificado medindo métricas como cobertura de árvores, integridade do habitat e número de espécies, e é orientado por princípios de desenvolvimento sustentável. A meta é que haja mais natureza até 2030 do que há hoje, o que significa tomar medidas práticas em 2024.