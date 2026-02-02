As soluções de EDI permitem a transmissão automática de documentos comerciais eletrônicos padronizados (geralmente chamados de mensagens de EDI) e dados. O EDI é usado principalmente como uma integração B2B para a troca de documentos como faturas, pedidos de compra e avisos de envio, mas também é usado entre sistemas internos díspares, como sistemas ERP e CRM.

Os sistemas ERP gerenciam e otimizam as funções, os processos e os fluxos de trabalho de uma organização por meio de automação e integração. Eles são usados para gerenciar vários processos de negócios, incluindo finanças, fabricação, aquisição, gerenciamento da cadeia de suprimentos e muito mais.

A integração EDI-ERP conecta plataformas EDI com sistemas ERP internos para facilitar o fluxo automático e contínuo de informações entre os dois sistemas. Sem essa integração, os dados de EDI precisariam ser inseridos manualmente no ERP e em outros sistemas internos (e, inversamente, dos sistemas internos para o software de EDI).