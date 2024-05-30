O que é order to cash (O2C)?

O sistema O2C é uma parte fundamental para conseguir e manter um fluxo de caixa saudável. O processo visa reduzir o tempo entre o recebimento de um pedido e o pagamento à empresa. As atividades dentro do sistema O2C podem afetar diretamente os procedimentos de gerenciamento da cadeia de suprimentos e de gerenciamento de estoque.

O processo de order to cash não deve ser confundido com o quote to cash (Q2C ou QTC), que é um processo de negócios mais amplo de ponta a ponta. O Q2C, como o próprio nome sugere, começa antes do ponto de venda e inclui as etapas iniciais, como a preparação de cotações e ofertas personalizadas para atender às necessidades dos clientes.

Uma maneira melhor de diferenciar os dois é que os processos de O2C estão dentro do processo de Q2C. O Q2C começa com a intenção de compra do cliente e termina na decisão final sobre preços. É aí que o O2C entra em ação. O sistema order to cash deve ser analisado para garantir que a empresa está buscando otimização e melhoria constantes.