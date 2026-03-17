Soluções de soberania digital

Descubra como a IBM permite que as organizações fortaleçam a soberania digital ao aproveitar tecnologias poderosas em seus próprios termos.

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Uma renderização digital interpretando padrões baseados em fibra da coleção CATK Renders.
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Saiba como a soberania digital molda imperativos estratégicos de negócios e de governo em 2026
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Viabilizando a soberania digital

Adote a mobilidade de cargas de trabalho com total transparência e conformidade para impulsionar eficiência, agilidade e inovação.

A IBM oferece um framework confiável para manter o controle sobre seus dados, aplicações e infraestrutura, ao mesmo tempo em que atende a regulamentações regionais e específicas de cada setor. Com recursos desenvolvidos para funcionar em ambientes híbridos, a IBM ajuda a fortalecer a autonomia dos negócios e a reduzir a distância entre visão e resultados concretos de negócio.

Uma renderização digital interpretando padrões baseados em fibra da coleção CATK Renders.
Soberania digital em números 80% Mudança de soberania

Até 2027, cerca de 80% das organizações multinacionais implementarão estratégias de dados soberanas 1

 4,5 x Crescimento projetado

Prevê-se um aumento no mercado de nuvem soberana de 37 bilhões de dólares em 2023 para 169 bilhões de dólares até 2028 2

 USD 66B  Expansão

Os gastos em setores regulados como bancos, saúde e utilitários subirão de USD 14 bilhões para USD 66 bilhões até 2028 — um aumento de cinco vezes 3

Construa vantagem em soberania digital com a IBM

Ao ajudar clientes a proteger seus dados, manter total transparência e implementar IA com responsabilidade, a IBM permite que avancem além da conformidade, transformando o controle digital em uma fonte duradoura de vantagem estratégica.
Controle e escolha do cliente

As empresas precisam de liberdade para decidir como e onde seus dados, cargas de trabalho e tecnologias serão executados, sem que a dependência de fornecedor limite suas opções. A IBM pode ajudar a construir soluções abertas e interoperáveis que ofereçam flexibilidade e permitam que as equipes façam escolhas alinhadas aos seus negócios.
Transparência e confiança

Visibilidade total sobre seus dados, onde eles estão, quem pode acessá-los e como são utilizados em sistemas de nuvem e IA não deveria ser um luxo. A IBM fornece as ferramentas e os frameworks de governança que ajudam você a acessar, gerenciar e governar dados com confiança.
Modelos flexíveis de soberania

Não há dois setores ou organizações com os mesmos requisitos de soberania. A IBM oferece abordagens configuráveis de soberania em software, infraestrutura e consultoria, para que você tenha um modelo adequado às suas necessidades regulatórias, à sua postura de segurança e aos seus objetivos de inovação.
Inovação sem concessões

Modernize, adote IA e acelere a transformação sem sacrificar conformidade, segurança ou liberdade de escolha. A abordagem arquitetural da IBM permite avançar na inovação, mantendo a soberania sobre dados, modelos de IA, operações e tecnologia.

IBM Sovereign Core

Desenvolvido para soberania. Projetado para inovação.

 

Software arquitetado previamente, desenvolvido para empresas, governos e provedores de serviços criarem, implementarem e gerenciarem ambientes prontos para IA. O IBM Sovereign Core ajuda a entregar uma soberania que pode ser comprovada, oferecendo a autonomia e o controle necessários para executar cargas de trabalho soberanas e IA com rapidez, com agilidade de nuvem, conformidade integrada e implementação simplificada e escalável.

 Explore o IBM Sovereign Core
Ilustração de uma pintura artística em roxo

O blueprint da soberania: por que cada camada importa

O caminho para a soberania digital é repleto de desafios. Sejam problemas de tecnologia ou ineficiências operacionais que mantêm seus dados reféns na nuvem, as organizações têm a capacidade de controlar seu próprio destino ao alcançar a soberania. Aqui na IBM, acreditamos que há quatro áreas centrais que ajudam a viabilizar a soberania.

Soberania de dados

Garanta que os dados permaneçam protegidos e em conformidade, com visibilidade clara sobre residência, acesso, governança e gerenciamento do ciclo de vida em sistemas de nuvem e IA.

A IBM fornece soluções de segurança de dados de ponta a ponta, criptografia, observabilidade e governança para gerenciar cargas de trabalho sensíveis com confiança.
watsonx.data integration

O IBM watsonx.data integration funciona em todos os estilos de integração, tipos de dados e arquiteturas de armazenamento para deixar o design e a otimização do pipeline intuitivos e duráveis. 

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O IBM® watsonx.data

Acesse, integre e organize dados com segurança em todos os seus ambientes sem exigir que tudo seja movido para um único local.

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IBM watsonx.data intelligence

Transforme dados brutos em insights praticáveis com rapidez, unifique a governança, a qualidade, a linhagem e o compartilhamento de dados, e disponibilize informações confiáveis e contextualizadas aos consumidores de dados.

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IBM Guardium

Proteja dados sensíveis com softwares avançados de segurança e monitoramento em ambientes híbridos e multinuvem.

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Soberania de IA

Implemente e governe sistemas de IA com transparência, garantindo que modelos e conjuntos de dados estejam alinhados às exigências regulatórias, éticas e operacionais.

As ferramentas de IA corporativa e os serviços de consultoria da IBM ajudam as organizações a construir ambientes de IA regulados e práticas responsáveis de IA. 
Projeto Bob

Esteja você reestruturando a plataforma de um aplicativo ou ajudando a entregar o próximo recurso, Bob, seu parceiro de desenvolvimento de software com IA, entende sua intenção, seu repositório e seus padrões de segurança.

Explore o Project Bob
IBM watsonx.governance

Centralize a governança e aplique políticas de IA responsáveis para manter os dados e as fontes de dados seguros, compatíveis e auditáveis em todo o seu ecossistema.

Explore o watsonx.governance
watsonx.ai

O IBM watsonx.ai™ inclui APIs, ferramentas, modelos personalizáveis e tempos de execução flexíveis prontos para uso em qualquer ambiente de nuvem ou híbrido.

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watsonx Orchestrate

Capacite sua empresa com uma solução de IA generativa e automação que automatiza tarefas e simplifica processos complexos.

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Soberania operacional (software)

Permita controle total sobre como suas operações críticas são implementadas, monitoradas e gerenciadas, garantindo resiliência e conformidade em ambientes híbridos e de multinuvem complexos.

A IBM ajuda as organizações a estabelecer frameworks que minimizam riscos, fortalecem a governança e mantêm a autonomia em operações distribuídas globalmente. 
Nuvem híbrida

Aproveite mais os dados e a IA onde suas cargas de trabalho residem com uma plataforma de nuvem híbrida de alto desempenho, econômica, aberta e segura.

Explore a nuvem híbrida
Terraform

O Terraform oferece às organizações um fluxo de trabalho único para provisionar sua infraestrutura em nuvem, em data center privado e em SaaS, além de gerenciá-la continuamente ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Explore o Terraform
IBM Concert

Unifica dados operacionais e de segurança em uma visão de desempenho e riscos centrada em aplicações.

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IBM Security Verify Privilege

Oferece recursos de gerenciamento de acesso privilegiado, controle de aplicações e segurança de privilégios de endpoint, em locais e na nuvem.

Explore o watsonx.data integration

Soberania operacional (infraestrutura)

Construa e execute tecnologia nos seus próprios termos com arquiteturas abertas, interoperáveis e portáteis que eliminam o lock-in com fornecedor e facilitam a inovação.

Com os recursos de nuvem híbrida, automação e modernização da IBM, as organizações podem projetar um stack de tecnologia adaptável, seguro e soberano em todas as camadas.
Power Virtual Server

Desfrute dos benefícios de uma plataforma híbrida com uma experiência consistente e conectividade com sua infraestrutura do Power.

Conheça o Power Virtual Server
IBM Fusion

Plataforma unificada de autoatendimento para IA, VMs e contêineres que executam aplicações OpenShift e watsonx.data em ambientes de nuvem híbrida.

Explore o IBM Fusion
IBM Z

IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.

Explore o IBM Z
IBM LinuxONE

O IBM LinuxONE é uma família de servidores Linux de nível corporativo, alimentados pelo processador IBM Telum, que reúne a expertise da IBM na construção de sistemas de missão crítica e de IA com a abertura do sistema operacional Linux. 

Explore o IBM LinuxONE

Soberania tecnológica

Construa e execute tecnologia nos seus próprios termos com arquiteturas abertas, interoperáveis e portáteis que eliminam o lock-in com fornecedor e facilitam a inovação.

Com os recursos de nuvem híbrida, automação e modernização da IBM, as organizações podem projetar um stack de tecnologia adaptável, seguro e soberano em todas as camadas.
HashiCorp

Gerencie contêineres, arquivos binários e VMs com eficiência na nuvem, locais e em ambientes de edge com o Nomad, e automatize o provisionamento e o gerenciamento da infraestrutura por meio de uma abordagem sistemática de plataforma com o Terraform.

Explore a HashiCorp
Red Hat OpenShift

Um serviço de nuvem OpenShift totalmente gerenciado, desenvolvido com segurança integrada para ajudar as organizações a construir, implementar e escalar com eficiência.

Explore o Red Hat OpenShift
Explore a plataforma de automação Ansible

Treinado com conjuntos de dados selecionados do Ansible, ele ajuda as equipes a implementar, configurar e gerenciar aplicações com eficiência em ambientes híbridos, reduzindo a distância entre intenção e execução.

Explore a plataforma de automação Ansible
IBM Sovereign Core

Software soberano desenvolvido especialmente para empresas, governos e provedores de serviços que desejam criar, implementar e operar ambientes preparados para IA.

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Recursos sobre soberania digital

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