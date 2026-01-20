Apresentando o IBM Sovereign Core

Software soberano desenvolvido especialmente para empresas, governos e provedores de serviços que desejam criar, implementar e operar ambientes preparados para IA.

entrar para a lista de espera Leia o blog de anúncios

Junte-se a nós no próximo IBM Technology Summit

Saiba como o IBM Sovereign Core permite que as organizações alcancem soberania verificável e controle operacional efetivo.

Inscreva-se agora

Construído para a soberania. Projetado para inovação.
 

Software pré-arquitetado para garantir soberania comprovável, proporcionando autonomia e controle para executar cargas de trabalho soberanas e IA rapidamente, com agilidade semelhante à da nuvem, conformidade integrada e implementação otimizada e escalável.

 
Implementado dentro de seu ambiente soberano (no local, operado por provedor de serviços ou isolado/com air gap)
Plano de controle operado pelo cliente para que as organizações mantenham autoridade operacional direta
Identidade integrada, chaves, registro e evidências de conformidade
A inferência de IA e agentes executados inteiramente dentro do IBM Sovereign Core boundary
Recursos

A soberania é aplicada pela arquitetura, não contratualmente. O controle não depende de um plano de controle gerenciado por provedor ou de camadas de política, ele é incorporado diretamente ao software.

Operacionaliza a soberania para a era da IA ao impor onde ocorre a inferência, quem controla os modelos e como as decisões são registradas e rastreadas, dentro do IBM Sovereign Core boundary. Isso não é apenas residência de dados para IA; é governança e responsabilidade em tempo de execução.

Permite implementações rápidas e repetíveis por meio de automação, permitindo que as organizações expandam recursos soberanos com recursos multilocatário e acelerem o time-to-value em questão de dias após a implementação.

Benefícios

Foto com mãos organizando blocos grandes vermelhos e pretos à esquerda e um bloco amarelo à direita, com os seguintes nomes visíveis: "Cloud Pak for Watson AIOps", "OpenShift", "Red Hat OpenShift", "IBM Cloud" e "Transformação de Negócios"
Reduzir dependências de tecnologia

Mantenha autonomia e controle à medida que regulamentos ou fornecedores mudam, viabilizado por uma base de código aberto construída sobre o Red Hat OpenShift.
Empresária organizando documentos na mesa enquanto usa um notebook em um escritório claro, com uma xícara de café e alguns livros ao lado
Criar automaticamente evidências prontas para auditoria

Automação integrada de identidade e segurança, com aceleradores criados previamente para os regulamentos regionais aplicáveis, eliminando a coleta manual de evidências.
Desenvolvedor de software trabalhando em um setup com dois monitores exibindo código em um quarto com pouca iluminação
Executar IA em sua região

Implemente inferência de LLM e agentes dentro do seu boundary soberano usando um conjunto de ferramentas selecionadas e auto-provisionado, com agentes prontos para uso e o Project Bob (ambiente de desenvolvimento impulsionado por IA da IBM).
Foto de um homem trabalhando em um notebook em um ambiente de escritório moderno
Acelere a implementação soberana

Implemente e configure rapidamente um plano de controle soberano, com configuração automatizada de componentes integrados para segurança, conformidade e resiliência.
Foto de um técnico trabalhando em uma sala de servidores
Implemente com liberdade de escolha de hardware

Traga seu próprio hardware e implemente nos ambientes de sua escolha, desde configurações isoladas até ambientes regulados que exigem controle rigoroso e acesso externo mínimo.
Foto de corredores de data center
Amplie os investimentos existentes

Aproveite a infraestrutura, as plataformas e as ferramentas operacionais existentes em ambientes locais, na nuvem interna ou operados por parceiros.

Comece a criar com o IBM Sovereign Core

Entre na nossa lista de espera e seja o primeiro a descobrir como a soberania verificável e a inovação em IA podem atuar juntas por meio do software soberano certo e preparado para IA.
Inscreva-se para:
- Acesso antecipado ao IBM Sovereign Core
-Experiências práticas do produto e instruções de arquitetura
- Ciclo de feedback direto com equipes de produtos da IBM