Software soberano desenvolvido especialmente para empresas, governos e provedores de serviços que desejam criar, implementar e operar ambientes preparados para IA.
Software pré-arquitetado para garantir soberania comprovável, proporcionando autonomia e controle para executar cargas de trabalho soberanas e IA rapidamente, com agilidade semelhante à da nuvem, conformidade integrada e implementação otimizada e escalável.
A soberania é aplicada pela arquitetura, não contratualmente. O controle não depende de um plano de controle gerenciado por provedor ou de camadas de política, ele é incorporado diretamente ao software.
Operacionaliza a soberania para a era da IA ao impor onde ocorre a inferência, quem controla os modelos e como as decisões são registradas e rastreadas, dentro do IBM Sovereign Core boundary. Isso não é apenas residência de dados para IA; é governança e responsabilidade em tempo de execução.
Permite implementações rápidas e repetíveis por meio de automação, permitindo que as organizações expandam recursos soberanos com recursos multilocatário e acelerem o time-to-value em questão de dias após a implementação.
Mantenha autonomia e controle à medida que regulamentos ou fornecedores mudam, viabilizado por uma base de código aberto construída sobre o Red Hat OpenShift.
Automação integrada de identidade e segurança, com aceleradores criados previamente para os regulamentos regionais aplicáveis, eliminando a coleta manual de evidências.
Implemente inferência de LLM e agentes dentro do seu boundary soberano usando um conjunto de ferramentas selecionadas e auto-provisionado, com agentes prontos para uso e o Project Bob (ambiente de desenvolvimento impulsionado por IA da IBM).
Implemente e configure rapidamente um plano de controle soberano, com configuração automatizada de componentes integrados para segurança, conformidade e resiliência.
Traga seu próprio hardware e implemente nos ambientes de sua escolha, desde configurações isoladas até ambientes regulados que exigem controle rigoroso e acesso externo mínimo.