Apresentamos o IBM® Sovereign Core: uma nova base de software para a soberania

A partir de fevereiro, o IBM Sovereign Core estará disponível em prévia tecnológica com disponibilidade geral total planejada para meados de 2026.

Publicado 15/01/2026
O IBM Sovereign Core é um software soberano por concepção e pronto para IA, que possibilita que empresas, governos e provedores de serviços implementem e operem ambientes preparados para IA de forma rápida e em escala, ampliando investimentos já existentes em infraestrutura e plataformas, com controle total sobre dados, operações e governança.

O caminho a seguir: soberania como propriedade do sistema

Durante anos, as discussões sobre soberania digital concentraram-se principalmente na residência de dados. A IA mudou fundamentalmente esse modelo. Os sistemas de IA modernos operam constantemente em tempo de execução, dependem de dados e modelos confidenciais e introduzem novas obrigações regulatórias em relação a responsabilidade, auditabilidade e governança.

Consequentemente a soberania hoje vai além de onde os dados se encontram, incluindo:

  • Quem opera a plataforma e sob qual autoridade
  • Onde os modelos de IA funcionam e como a inferência é governada 
  • Quem tem acesso administrativo e como isso é aplicado
  • Como a conformidade pode ser demonstrada constantemente e não apenas documentada

É necessária uma mudança arquitetônica fundamental em que a soberania seja uma propriedade inerente à própria plataforma, e não uma promessa contratual ou uma variante de implementação. Ele deve entregar:

  1. Planos de controle operados pelo cliente: as organizações mantêm autoridade operacional direta sobre o gerenciamento de plataformas, decisões de implementação e configurações de sistema sem intermediários de fornecedores.
  2. Identidade e chaves dentro dos limites jurisdicionais: Toda a autenticação, autorização, chaves de criptografia e o gerenciamento de acesso permanecem dentro dos limites da jurisdição, sob controle do cliente.
  3. Logs locais e telemetria: dados operacionais abrangentes, telemetria de sistema e trilhas de auditoria são gerados, armazenados e gerenciados inteiramente dentro do boundary.1
  4. Inferência de IA gerenciada: A implementação de modelos de IA, a execução da inferência e as operações ocorrem sob a governança local com total rastreabilidade e supervisão.

Apresentando o IBM Sovereign Core: Uma abordagem fundamentalmente diferente

Com uma abordagem fundamentalmente diferente para a implementação, gestão e comprovação da soberania, criamos o IBM Sovereign Core, concentrado em três princípios fundamentais que moldam o software de ponta a ponta:

1. Soberania é um recurso de plataforma e deve ser demonstrável

Com o IBM Sovereign Core, a soberania é aplicada de forma arquitetônica, não contratual. O controle não depende de sobreposições de políticas nem planos de controle gerenciados pelo provedor, mas de controles automatizados sempre ativos e planos de controle de propriedade do usuário. Construído com base em tecnologias abertas e transparentes, como o Red Hat OpenShift, com software fisicamente isolado de redes externas e funciona como SaaS, mas permanece totalmente sob o controle da empresa e das autoridades locais. Identidade, chaves de criptografia, logs, telemetria e evidências de auditoria permanecem inteiramente dentro dos limites jurisdicionais. Os recursos de conformidade contínua são incorporados diretamente no software, possibilitando que as organizações produzam provas prontas para o regulador sob demanda, sem processos manuais baseados em auditoria.

2. A soberania da IA é uma propriedade do sistema de primeira classe

Dentro do limite soberano, as organizações podem implementar clusters baseados em CPU e GPU, trazer modelos abertos ou proprietários aprovados e governar o acesso a modelos, ferramentas e fontes de conhecimento por meio de gateways controlados. A inferência de IA e as aplicações baseadas em agentes são executadas localmente, sem exportar dados nem telemetria para provedores externos. Tão importante quanto isso, o IBM Sovereign Core impõe a soberania no tempo de execução, não somente no momento da configuração. A identidade, o acesso, o uso de modelos e a atividade operacional são constantemente monitorados e registrados, criando uma trilha de auditoria clara para sistemas de IA que operam em domínios regulamentados e de alto impacto.

3. A soberania é operacionalizada para proporcionar velocidade e escala

O IBM Sovereign Core oferece um plano de controle operado pelo cliente que pode ser implementado rapidamente e operado de forma consistente em escala, possibilitando que equipes centrais localizadas operem milhares de núcleos e centenas de nós com diferentes requisitos soberanos e controles a partir de um único plano de controle exclusivo. A configuração automática de identidade, segurança e conformidade já está integrada desde o início, enquanto o autoatendimento para ambientes de CPU, GPU, VM e inferência de IA possibilita a implementação repetível em modelos multilocatários operados pela empresa e por parceiros sem sacrificar o controle.

Desenvolvido a partir de tecnologias abertas de nível corporativo, como o Red Hat OpenShift, o IBM Sovereign Core possibilita que as organizações estendam os investimentos existentes em infraestrutura, plataformas e ferramentas operacionais, seja em ambientes locais, na nuvem regional ou em ambientes operados por parceiros. A soberania é estabelecida sem redefinir a tecnologia ou exigir reconstruções em campo verde.

A arquitetura do IBM Sovereign Core

A soberania é uma propriedade inerente da própria arquitetura, proporcionando flexibilidade de hardware e infraestrutura:

Figura 1: Visão geral da arquitetura do IBM Sovereign Core Figura 1: Visão geral da arquitetura do IBM Sovereign Core

Por meio da arquitetura do IBM Sovereign Core, os clientes terão:

  1. Portal: oferece a experiência do usuário do plano de controle.
  2. Opcionalidade de hardware: Abstração de infraestrutura e flexibilidade de hardware usando OpenShift e OpenShift Virtualization.
  3. Operações e orquestração: oferece coordenação automatizada de fluxos de trabalho de plataformas.
  4. Central de conformidade: oferece governança, gerenciamento de riscos e recursos de conformidade para a plataforma.
  5. Catálogo: Uma coleção selecionada de aceleradores atômicos que permitem aos proprietários de aplicação implementar e operar aplicações tradicionais e de IA.
Figura 2: Arquitetura do IBM Sovereign Core: visão detalhada e totalmente opinativa. Solução lógica de painel único que oferece flexibilidade, consistência e segurança para hospedar e gerenciar aplicações tradicionais e de IA Figura 2: Arquitetura do IBM Sovereign Core: visão detalhada e totalmente opinativa. Solução lógica de painel único que oferece flexibilidade, consistência e segurança para hospedar e gerenciar aplicações tradicionais e de IA

O que isso significa para as organizações?

O IBM Sovereign Core transforma a soberania em um recurso operacional. Incorporando controle, demonstrabilidade e governança de IA diretamente no software, possibilita que as organizações operem ambientes de IA que equilibrem o avanço tecnológico com autoridade demonstrável sobre seus sistemas.

Com a IBM Sovereign Core, as organizações terão benefícios reais:

  • Operar sob autoridade soberana: o controle operacional é transferido para a organização ou o operador soberano; não estendido para fora do ambiente jurisdicional.
  • Demonstre conformidade e soberania em todas as operações. Possibilita que as organizações demonstrem soberania e postura de conformidade sob demanda, usando evidências operacionais em vez de depender de auditorias periódicas, atestados estáticos ou relatórios manuais.
  • Execute a IA totalmente dentro dos limites, com governança no tempo de execução. A soberania da IA é aplicada em tempo de execução, controlando onde a inferência acontece, quem controla os modelos e como as decisões são registradas, rastreadas e avaliadas.
  • Migrar com agilidade semelhante à das nuvens sem perder o controle. Reduzindo a engenharia sob medida e a sobrecarga operacional contínua, o IBM Sovereign Core possibilita que as organizações operem ambientes soberanos para cargas de trabalho sensíveis ou de IA.
  • Preserve a independência de longo prazo. Projetado para capacidade de substituição e operação híbrida, o IBM Sovereign Core estabelece a soberania como base para escolha, portabilidade e independência arquitetônica de longo prazo, possibilitando que as organizações continuem aproveitando os investimentos existentes em infraestrutura e plataforma, mantendo autoridade operacional soberana total sobre ambientes.
  • Implemente com flexibilidade: execute a plataforma com autoridade operacional direta ou trabalhe com provedores de serviços locais confiáveis para operar o ambiente. Os provedores de serviços de TI podem usar o IBM Sovereign Core como uma base padronizada para entregar serviços de nuvem soberana e IA em escala.
  • Amplie os investimentos existentes: aproveite a infraestrutura, as plataformas e as ferramentas operacionais existentes em ambientes no local, na nuvem regional ou operados por parceiros.

Como colocar as operações soberanas para trabalhar

A partir de fevereiro, o IBM Sovereign Core estará disponível em versão prévia tecnológica, com disponibilidade geral completa planejada para meados do ano de 2026. Saiba como o IBM Sovereign Core ajuda as organizações a alcançar soberania verificável e o controle de operações em nosso próximo Summit de Tecnologia da IBM, em 27 de janeiro de 2026. 

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

1 Uma jurisdição de soberania é o perímetro aplicável em que as operações de dados, IA e plataforma são totalmente controladas, governadas e auditáveis em uma única jurisdição, sem depender de planos de controle externos ou de autoridade jurídica estrangeira.