Apresentamos o IBM® Sovereign Core: uma nova base de software para a soberania

A partir de fevereiro, o IBM Sovereign Core estará disponível em prévia tecnológica com disponibilidade geral total planejada para meados de 2026.
O IBM Sovereign Core é um software soberano por concepção e pronto para IA, que possibilita que empresas, governos e provedores de serviços implementem e operem ambientes preparados para IA de forma rápida e em escala, ampliando investimentos já existentes em infraestrutura e plataformas, com controle total sobre dados, operações e governança.
Durante anos, as discussões sobre soberania digital concentraram-se principalmente na residência de dados. A IA mudou fundamentalmente esse modelo. Os sistemas de IA modernos operam constantemente em tempo de execução, dependem de dados e modelos confidenciais e introduzem novas obrigações regulatórias em relação a responsabilidade, auditabilidade e governança.
Consequentemente a soberania hoje vai além de onde os dados se encontram, incluindo:
É necessária uma mudança arquitetônica fundamental em que a soberania seja uma propriedade inerente à própria plataforma, e não uma promessa contratual ou uma variante de implementação. Ele deve entregar:
Com uma abordagem fundamentalmente diferente para a implementação, gestão e comprovação da soberania, criamos o IBM Sovereign Core, concentrado em três princípios fundamentais que moldam o software de ponta a ponta:
Com o IBM Sovereign Core, a soberania é aplicada de forma arquitetônica, não contratual. O controle não depende de sobreposições de políticas nem planos de controle gerenciados pelo provedor, mas de controles automatizados sempre ativos e planos de controle de propriedade do usuário. Construído com base em tecnologias abertas e transparentes, como o Red Hat OpenShift, com software fisicamente isolado de redes externas e funciona como SaaS, mas permanece totalmente sob o controle da empresa e das autoridades locais. Identidade, chaves de criptografia, logs, telemetria e evidências de auditoria permanecem inteiramente dentro dos limites jurisdicionais. Os recursos de conformidade contínua são incorporados diretamente no software, possibilitando que as organizações produzam provas prontas para o regulador sob demanda, sem processos manuais baseados em auditoria.
Dentro do limite soberano, as organizações podem implementar clusters baseados em CPU e GPU, trazer modelos abertos ou proprietários aprovados e governar o acesso a modelos, ferramentas e fontes de conhecimento por meio de gateways controlados. A inferência de IA e as aplicações baseadas em agentes são executadas localmente, sem exportar dados nem telemetria para provedores externos. Tão importante quanto isso, o IBM Sovereign Core impõe a soberania no tempo de execução, não somente no momento da configuração. A identidade, o acesso, o uso de modelos e a atividade operacional são constantemente monitorados e registrados, criando uma trilha de auditoria clara para sistemas de IA que operam em domínios regulamentados e de alto impacto.
O IBM Sovereign Core oferece um plano de controle operado pelo cliente que pode ser implementado rapidamente e operado de forma consistente em escala, possibilitando que equipes centrais localizadas operem milhares de núcleos e centenas de nós com diferentes requisitos soberanos e controles a partir de um único plano de controle exclusivo. A configuração automática de identidade, segurança e conformidade já está integrada desde o início, enquanto o autoatendimento para ambientes de CPU, GPU, VM e inferência de IA possibilita a implementação repetível em modelos multilocatários operados pela empresa e por parceiros sem sacrificar o controle.
Desenvolvido a partir de tecnologias abertas de nível corporativo, como o Red Hat OpenShift, o IBM Sovereign Core possibilita que as organizações estendam os investimentos existentes em infraestrutura, plataformas e ferramentas operacionais, seja em ambientes locais, na nuvem regional ou em ambientes operados por parceiros. A soberania é estabelecida sem redefinir a tecnologia ou exigir reconstruções em campo verde.
A soberania é uma propriedade inerente da própria arquitetura, proporcionando flexibilidade de hardware e infraestrutura:
Por meio da arquitetura do IBM Sovereign Core, os clientes terão:
O IBM Sovereign Core transforma a soberania em um recurso operacional. Incorporando controle, demonstrabilidade e governança de IA diretamente no software, possibilita que as organizações operem ambientes de IA que equilibrem o avanço tecnológico com autoridade demonstrável sobre seus sistemas.
Com a IBM Sovereign Core, as organizações terão benefícios reais:
A partir de fevereiro, o IBM Sovereign Core estará disponível em versão prévia tecnológica, com disponibilidade geral completa planejada para meados do ano de 2026. Saiba como o IBM Sovereign Core ajuda as organizações a alcançar soberania verificável e o controle de operações em nosso próximo Summit de Tecnologia da IBM, em 27 de janeiro de 2026.
1 Uma jurisdição de soberania é o perímetro aplicável em que as operações de dados, IA e plataforma são totalmente controladas, governadas e auditáveis em uma única jurisdição, sem depender de planos de controle externos ou de autoridade jurídica estrangeira.