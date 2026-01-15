Apresentamos o IBM® Sovereign Core: uma nova base de software para a soberania

Durante anos, as discussões sobre soberania digital concentraram-se principalmente na residência de dados. A IA mudou fundamentalmente esse modelo. Os sistemas de IA modernos operam constantemente em tempo de execução, dependem de dados e modelos confidenciais e introduzem novas obrigações regulatórias em relação a responsabilidade, auditabilidade e governança.

Consequentemente a soberania hoje vai além de onde os dados se encontram, incluindo:

Quem opera a plataforma e sob qual autoridade

Onde os modelos de IA funcionam e como a inferência é governada

Quem tem acesso administrativo e como isso é aplicado

Como a conformidade pode ser demonstrada constantemente e não apenas documentada

É necessária uma mudança arquitetônica fundamental em que a soberania seja uma propriedade inerente à própria plataforma, e não uma promessa contratual ou uma variante de implementação. Ele deve entregar: