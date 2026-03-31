À medida que software, infraestrutura e recursos de IA se globalizam em uma velocidade sem precedentes, a soberania digital surgiu como uma prioridade estratégica para os líderes. Conselhos de administração, governos e empresas estão reavaliando como governam os dados, protegem os recursos digitais críticos e mantêm o controle sobre as tecnologias, mantendo a resiliência econômica e operacional. Este white paper apresenta o ponto de vista da IBM sobre soberania digital e fornece a clareza estratégica necessária para navegar nesse cenário em evolução com confiança.

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