À medida que software, infraestrutura e recursos de IA se globalizam em uma velocidade sem precedentes, a soberania digital surgiu como uma prioridade estratégica para os líderes. Conselhos de administração, governos e empresas estão reavaliando como governam os dados, protegem os recursos digitais críticos e mantêm o controle sobre as tecnologias, mantendo a resiliência econômica e operacional. Este white paper apresenta o ponto de vista da IBM sobre soberania digital e fornece a clareza estratégica necessária para navegar nesse cenário em evolução com confiança.
O que você encontrará neste artigo:
Um resumo conciso sobre por que a soberania está no centro da estratégia empresarial, da competitividade e da confiança digital.
As forças que remodelam como os dados, a infraestrutura e a IA estão sendo governados e por que a soberania agora é uma prioridade no nível do conselho de administração.
Os princípios fundamentais que permitem abordagens responsáveis e prontas para o futuro para a soberania de dados, operacional, de tecnologia e de IA.
Insights claros e praticáveis para ajudar os líderes a acelerar a tomada de decisão e alinhar as metas de soberania com as prioridades de negócios, regulatórias e de tecnologia.