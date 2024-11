Política da IBM

Participe conosco de uma conversa com Chris Fechner, CEO do Departamento de Transformação Digital da Austrália, sobre a economia digital da Austrália. Saiba como o governo pode aproveitar a transformação digital para prestar serviços de qualidade e otimizar processos, proporcionando uma experiência mais positiva para os cidadãos.

Ouça Rafaelita Aldaba, subsecretária do Grupo de Competitividade e Inovação das Filipinas, explicando como a IA generativa está sendo aproveitada mo crescimento econômico inclusivo e nas estruturas regulatórias nas Filipinas. Saiba como a IBM auxilia os governos no desenvolvimento e ma implementação da IA.

Perguntas e respostas com Denise Wong

Explore os recentes desenvolvimentos regulatórios de IA de Cingapura. No início de 2024, Cingapura anunciou uma proposta de estrutura para IA generativa seguida pelo lançamento de um guia da ASEAN sobre governança e ética de IA. Participe com Anup Kumar, da IBM, de uma conversa com Denise Wong, da Autoridade de Desenvolvimento de Mídia e Tecnologia da Informação e Comunicação de Cingapura, sobre esses desenvolvimentos no país.