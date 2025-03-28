A DORA estabelece requisitos técnicos para entidades financeiras e provedores de TIC em quatro domínios:

Gestão e governança de riscos da TIC

Resposta e relatórios de incidentes

Testes de resiliência operacional digital

Gerenciamento de risco terceirizado

Um quinto domínio abrange o compartilhamento de informações, que é incentivado, mas não obrigatório, ao contrário dos outros quatro domínios.

As entidades financeiras no escopo para o DORA devem assumir um papel ativo na gestão do risco de terceiros relacionado à TIC. Ao terceirizar funções críticas e importantes, as entidades financeiras devem negociar acordos contratuais específicos relacionados a estratégias de saída, auditorias e metas de desempenho para acessibilidade, integridade e segurança dos dados, entre outros itens. As entidades não estão autorizadas a contratar fornecedores de TIC que não atendam a esses requisitos. O ECB e as autoridades competentes nacionais podem suspender ou rescindir contratos que não estejam em conformidade. A Comissão Europeia está estudando a possibilidade de elaborar cláusulas contratuais padronizadas que as entidades e os provedores de TIC possam utilizar para ajudar a garantir a conformidade de seus contratos com o DORA.

As entidades financeiras também precisam mapear suas dependências de TIC de terceiros e são obrigadas a ajudar a garantir que suas funções críticas e importantes não estejam indevidamente concentradas em um único provedor ou em um pequeno grupo de provedores.

Os provedores críticos de serviços de TIC de terceiros estarão sujeitos à supervisão direta das ESAs relevantes. A Comissão Europeia ainda está desenvolvendo os critérios para determinar quais provedores são críticos. Aqueles que atenderem aos padrões terão uma das ESAs designada como supervisora principal. Além de aplicar os requisitos do DORA aos fornecedores críticos, as entidades supervisoras têm o poder de proibir os fornecedores de estabelecer contratos com empresas financeiras ou outros provedores de TIC que não estejam em conformidade com os requisitos do DORA.