Relatório e gestão de incidentes na TIC

As entidades financeiras precisam de processos para detectar, classificar, gerenciar e responder aos incidentes na segurança, Isso inclui um plano de comunicação com os stakeholders e um plano de resposta. O IBM Security® cuida da geração dos relatórios e da gestão dos incidentes, com soluções em EDR, gestão dos registros, XDR, SIEM e SOAR. O IBM Security X-Force® presta serviços de detecção e recuperação de incidentes, além da detecção e da resposta gerenciadas. E as organizações podem contar com o IBM Control Desk with Maximo® para gerenciarem e relatarem os ativos críticos.