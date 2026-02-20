وبشكل أكثر تحديدًا، تُعد نماذج الاستدلال الهرمي HRM بنية شبكة عصبية مميزة تطبق خوارزمية مميزة لإنشاء المخرجات وخوارزميات متعددة مميزة لتحسين معلمات النموذج أثناء التدريب. بينما تتم مقارنتها عادةً بالنماذج اللغوية الكبيرة من حيث الأداء في بعض المعايير التي هيمنت عليها النماذج الطويلة المنطقية تاريخيًا، إلا أن هذه مقارنة بين التفاح والبرتقال. وتُعد نماذج الاستدلال الهرمي (HRM) هي نماذج ضيقة ومخصصة لمهام محددة مصممة بشكل صريح لمشاكل الاستدلال، في حين أن النماذج اللغوية الكبيرة LLM للاستدلال هي نماذج عامة يمكن تطبيقها على مشاكل الاستدلال (من بين العديد من المهام الأخرى).

على الرغم من قدرة نماذج الاستدلال الهرمي (HRM) على حل المشكلات المعقدة، إلا أنها غير قادرة على المحادثة أو إنشاء التعليمات البرمجية أو التلخيص أو أي مهام أخرى عادةً ما ترتبط بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويجب تدريب نموذج الاستدلال الهرمي (HRM) مباشرةً على نوع المشكلة التي تريد أن يحلها. أما نماذج اللغة الكبيرة، فعادةً ما يتم تدريبها مسبقًا على كمية وتنوع هائل من البيانات، ثم تطلب (من خلال مطالبة بخطوات قليلة) لحل مشكلات جديدة من خلال استنتاج القواعد.

العنصر الأساسي في مفهوم نماذج الاستدلال الهرمي (HRM) هو "التسلسل الهرمي" للحلقات المتكررة التي تستلهم من كيفية معالجة الدماغ البشري للمعلومات على مستويات وترددات مختلفة. وتتكون "الحلقة الداخلية" من وحدة نمطية تقوم بسرعة بإجراء عمليات حسابية منخفضة المستوى ووحدة أخرى أبطأ تعمل عملياتها الحسابية عالية المستوى على توجيه الوحدة النمطية منخفضة المستوى. وتوجه "الحلقة الخارجية" الحلقة الداخلية لتكرار حساباتها بشكل متكرر من أجل تحسين وتطوير مخرجات النموذج.

تم تقديم نماذج الاستدلال الهرمي (HRM) لأول مرة كنموذج مصدر مفتوح تم وصفه في ورقة بحثية لـ Guan Wang وآخرين في يونيو 2025. وبحجم 27 مليون معلمة فقط، تفوّق النموذج على نماذج أكبر بكثير، مثل نموذجOpenAI’s o3، وAnthropic’s Claude 3.7 Sonnet وDeepSeek-R1 الذي يحتوي على 671 مليار معلمة على معايير صعبة بما في ذلك ARC-AGI، وSudoku-Extreme وMaze-Hard.

ويُعد النموذج نفسه تجريبيًا إلى حد كبير، وتشير الورقة البحثية إلى كل من القيود العملية والطرق غير المستكشفة للتحسينات المستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاحه، خاصةً بالنظر إلى كفاءته الفائقة للبيانات في التدريب وحجم النموذج حرفيًا أصغر بآلاف المرات من معظم النماذج اللغوية الكبيرة، يجعله نهجًا بديلاً رائعًا لتوسيع نطاق أنظمة الاستدلال. وحققت الاستكشافات البحثية اللاحقة، مثل النماذج المتكررة الصغيرة (TRM)، مزيدًا من التقدم من خلال تحسين النهج الأساسي لنموذج الاستدلال الهرمي واستلهام التقنيات الجديدة التي قدمتها.