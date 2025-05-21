ما المقصود بأجهزة الكمبيوتر؟

العلامات
البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
21 مايو 2025

8 دقائق

المؤلفون

Stephanie Susnjara

Author

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

ما المقصود بأجهزة الكمبيوتر؟

أجهزة الكمبيوتر هي العناصر المادية التي تشكِّل نظام الكمبيوتر وتمكِّنه من أداء الوظائف الأساسية مثل الإدخال، والإخراج، والمعالجة، والتخزين.

تشمل العناصر الأساسية وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة العشوائية (RAM)، ومحركات التخزين مثل محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، ولوحة النظام التي تربط بينها. يتفاعل المستخدمون مع أجهزة الكمبيوتر عبر أجهزة الإدخال مثل لوحات المفاتيح، وأجهزة الماوس، وشاشات اللمس، والماسحات الضوئية.تعمل أجهزة الإخراج، مثل الشاشات والطابعات ومكبرات الصوت، على نقل المعلومات إلى المستخدم. تُتيح أجهزة الشبكة، بما في ذلك أجهزة التوجيه والمحولات وبطاقات واجهة الشبكة (NICs)، اتصال النظام.

على عكس الأجهزة، يتكون البرنامج من برامج وتعليمات توجِّه الجهاز إلى تنفيذ مهام محددة. في حين أن الأجهزة ملموسة وتقوم بالعمل الفيزيائي للمعالجة، فإن البرمجيات غير ملموسة وتوفِّر المنطق والأوامر التي تجعل الأجهزة تعمل.

اليوم، تتجاوز أجهزة الكمبيوتر حدود أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية بكثير. فهي تشغِّل كل شيء بدءًا من الخوادم المؤسسية ومراكز البيانات السحابية، ووصولًا إلى الهواتف الذكية، والمركبات المتصلة، والأجهزة الطبية الذكية، وغيرها من تقنيات إنترنت الأشياء. يُسهم هذا الانتشار الواسع لأجهزة الحوسبة في تشكيل طريقة عمل الشركات، وأسلوب عيش الناس، وعملهم، وتواصلهم. بالنسبة إلى المؤسسات، لا تُعَد الأجهزة مجرد عنصر خلف الكواليس، بل هي العمود الفقري للعمليات، حيث تُتيح تدفق البيانات بكفاءة وتدفع عجلة الابتكار.

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نبذة تاريخية موجزة عن أجهزة الكمبيوتر

بدأ عصر أجهزة الكمبيوتر الحديثة في الأربعينيات من القرن الماضي باستخدام أجهزة الكمبيوتر المركزي الضخمة التي كانت تُستخدم بشكل أساسي من قِبَل الحكومات والمؤسسات البحثية. كانت محطات العمل هذه باهظة الثمن وضخمة الحجم، ما جعل استخدامها ممكنًا فقط في البيئات المتخصصة. شهدت خمسينيات وستينيات القرن الماضي تطورات جوهرية في المكونات الإلكترونية، ما جعل أجهزة الكمبيوتر أصغر حجمًا، وأكثر موثوقية، وأسهل في الوصول والاستخدام.

في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أدى اختراع المعالج الدقيق إلى ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصي مثل كمبيوتر IBM الشخصي، ما أتاح قوة الحوسبة للمستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة.

شهدت تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية نموًا هائلًا في أجهزة الشبكات وظهور الإنترنت، وقد أدى هذا إلى تغيُّر طريقة تواصُل الناس وعمل الشركات. أصبحت مراكز البيانات والخوادم المؤسسية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، في حين جعلت أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة المادية المحمولة الحوسبة أكثر سهولة ومرونة.

في السنوات الأخيرة، قللت الحوسبة السحابية من الحاجة إلى البنية التحتية المادية من خلال نقل التخزين وقدرات المعالجة إلى مراكز بيانات بعيدة. ومع ذلك، لا تزال هذه الخدمات السحابية تعتمد على أجهزة مادية ضخمة ومتخصصة للغاية. وفي الوقت نفسه، جعلت الأجهزة المحمولة، والمستشعرات المتصلة، والأنظمة المضمَّنة الحوسبة أكثر تخصيصًا من أي وقت مضى.

اليوم، تُعيد الابتكارات مثل المعالجة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة تشكيل الطريقة التي تتبعها الشركات في تحليل تحليل البيانات وتقديم الرؤى. تواصل الأجهزة تطورها، لتصبح أكثر قوة وكفاءة واندماجًا بسلاسة في الحياة والعمل اليومي. تُعَد الحوسبة الكمية الحدود التالية في هذا المجال، حيث تقدِّم بنى جديدة كليًا للأجهزة قادرة على حل مشكلات تتجاوز قدرات الأنظمة التقليدية.

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وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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أنواع الأجهزة

يتم تقسيم أجهزة الكمبيوتر عادةً إلى مكونات داخلية وخارجية. تقع الأجهزة الداخلية داخل صندوق الكمبيوتر، وتضم مكونات مسؤولة عن قوة المعالجة وقدرات التخزين. تتكون الأجهزة الخارجية من أجهزة طرفية تتصل بالكمبيوتر من الخارج لدعم التفاعل وتعزيز الأداء.

تعمل جميع هذه الأنواع من مكونات الأجهزة معًا تحت إدارة نظام التشغيل، وهو البرنامج الأساسي الذي يُدير موارد الكمبيوتر ويوفر واجهة للمستخدمين.

أجهزة الكمبيوتر الداخلية

  • وحدة المعالجة المركزية (CPU): تُعَد وحدة المعالجة المركزية بمثابة عقل الكمبيوتر، وهي المسؤولة عن تنفيذ التعليمات وإجراء العمليات الحسابية. فهي تتولى إدارة وتنسيق معظم المهام التي ينفذها الكمبيوتر.تحتوي وحدات المعالجة المركزية الحديثة على المليارات من وحدات التنسور المجهرية، والتي تعمل كمفاتيح إلكترونية لمعالجة البيانات وتنفيذ التعليمات بسرعات هائلة.
  • لوحة النظام: هي اللوحة الإلكترونية الرئيسية التي تربط جميع مكونات الكمبيوتر الداخلية ببعضها. وتُتيح التواصل بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وأجهزة التخزين وبقية مكونات الأجهزة الأخرى.
  • ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): تحتفظ مؤقتًا بالبيانات التي يستخدمها المعالج فعليًا، ما يُتيح تنفيذ البرامج بسرعة أكبر.
  • وحدة معالجة الرسومات (GPU):  تُعَد وحدة معالجة الرسومات (GPU)، التي يُشار إليها غالبًا ببطاقة الرسومات، مسؤولة عن عرض الصور ومقاطع الفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد. وهي مهمة بشكل خاص في الألعاب، وتصميم الرسوميات، والمهام التي تتطلب معالجة بصرية. تأتي وحدات معالجة الرسومات (GPU) في شكلَين: مدمجة (موجودة ضمن المعالج المركزي) ومخصصة (بطاقة رسومات منفصلة توفِّر أداءً أفضل).
  • وحدة إمداد الطاقة (PSU): تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية القادمة من المقبس إلى طاقة قابلة للاستخدام داخل الكمبيوتر، مع ضمان تزويد كل مكوِّن بالجهد والتيار المناسبَين.
  • أنظمة التبريد: تعمل عناصر التبريد على منع ارتفاع درجة حرارة الأجهزة أثناء العمليات. تشمل هذه الأنظمة المشتتات الحرارية، وهي عناصر معدنية تسحب الحرارة بعيدًا عن المعالجات، والمراوح التي تقوم بتدوير الهواء لتبديد الحرارة. تستخدم أنظمة التبريد السائل سوائل دائرية لتبديد الحرارة بكفاءة أعلى، ما يجعلها مثالية للأنظمة عالية الأداء.
  • بطاقات التوسعة: يتم توصيل هذه اللوحات الإلكترونية الإضافية بفتحات التوسعة في لوحة النظام لإضافة قابلية استخدام. تشمل الأنواع الشائعة بطاقات الصوت (لتحسين جودة الصوت)، وبطاقات واجهة الشبكة (للاتصال السلكي أو اللاسلكي)، وبطاقات الالتقاط (لتسجيل مدخلات الفيديو).

أجهزة الكمبيوتر الخارجية

  • منافذ الإدخال والإخراج (I/O): تُتيح منافذ الإدخال والإخراج (I/O) توصيل الأجهزة الخارجية بالكمبيوتر لتبادل البيانات والتواصل. من المنافذ الشائعة للإدخال والإخراج: منافذ USB، وHDMI، وEthernet، ومخارج الصوت. تدعم هذه المنافذ مجموعة واسعة من المكونات الخارجية، بدءًا من الشاشات والطابعات ووصولًا إلى أجهزة التخزين ومعدات الصوت.
  • الشاشة: تعرِض الشاشة المخرجات البصرية من الكمبيوتر، ما يُتيح للمستخدمين التفاعل مع البرامج، ومشاهدة الوسائط، ومراقبة نشاط النظام.
  • لوحة المفاتيح: تُتيح لوحة المفاتيح للمستخدمين إدخال النصوص والأرقام والأوامر. وتتضمن معظمها مفاتيح وظيفية، ولوحة أرقام، وتركيبات اختصارات للتنقل في النظام.
  • الماوس وشاشة اللمس: يُتيح الماوس للمستخدمين التحكم في المؤشر والتفاعل مع العناصر التي تظهر على الشاشة من خلال التأشير والنقر والتمرير. وتعمل شاشة اللمس بنفس الوظيفة على أجهزة الكمبيوتر المحمول، فهي سطح مسطح يستجيب لحركات الأصابع.
  • الطابعة والماسحة الضوئية: تُنتج الطابعة نسخًا مادية من المستندات الرقمية، بينما تحوِّل الماسحة الضوئية الأوراق أو الصور المادية إلى صيغة رقمية ليتم تعديلها أو تخزينها أو مشاركتها إلكترونيًا.
  • أجهزة التخزين الخارجية: تتضمن أجهزة التخزين الخارجية محركات أقراص USB المحمولة وبطاقات SD وبطاقات الذاكرة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة الخارجية أو محركات الأقراص الصلبة. تستخدِم العديد من هذه الأجهزة، وخاصةً محركات أقراص USB وبطاقات SD ومحركات أقراص SSD الخارجية، وحدة تخزين فلاش لتوفير خيارات محمولة لنقل الملفات أو النسخ الاحتياطي لها أو توسيع سعة ملفات الكمبيوتر.
  • الأجهزة الصوتية: تعمل مكبرات الصوت وسماعات الرأس والميكروفونات على تمكين إخراج الصوت وإدخاله. تتراوح هذه الأجهزة من الخيارات الأساسية المدمجة إلى الأنظمة الخارجية عالية الدقة لتلبية الاحتياجات الصوتية المتخصصة.
  • معدات الشبكات: تعمل أجهزة التوجيه والمودم ومفاتيح الشبكة على توصيل أجهزة الكمبيوتر بالشبكات المحلية والإنترنت، ما يجعل من السهل تبادل البيانات بين الأجهزة والخدمات عبر الإنترنت.
  • كاميرات الويب والكاميرات: تعمل أجهزة الإدخال المرئي هذه على التقاط الصور الثابتة والفيديو للاتصال وإنشاء المحتوى وتطبيقات الأمان.
  • أجهزة التحكم في الألعاب: توفِّر أجهزة الإدخال المتخصصة مثل لوحات الألعاب وأذرع التحكم وأجهزة التحكم في الواقع الافتراضي تحكمًا سهلًا في تطبيقات الألعاب والمحاكاة.

الأجهزة والبرامج: ما الفرق؟

تُشير الأجهزة إلى المكونات المادية لنظام الكمبيوتر التي تقوم بتنفيذ المهام ومعالجة البيانات. أما البرمجيات فتتكون من برامج الكمبيوتر والتعليمات التي تمكِّن الأجهزة من تنفيذ عمليات محددة. بينما توفِّر الأجهزة الأساس، تحدِّد البرمجيات الإجراءات التي يتخذها النظام.

على سبيل المثال، عند تشغيل تطبيق معالجة النصوص، تخبر البرمجيات وحدة المعالجة المركزية بكيفية عرض النص على الشاشة وحفظ المستندات. وبالمثل، عندما تلعب لعبة فيديو، توجِّه البرمجيات وحدة معالجة الرسومات (GPU) إلى رسم الصور، بينما تعالج الأجهزة البيانات لإخراج الفيديو.

ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية للأجهزة؟

مع تطوُّر البرمجيات، أصبح من الممكن إنشاء نسخ افتراضية من الأجهزة، ما يسمح لنظام مادي واحد بتشغيل بيئات افتراضية متعددة. تُعرَف هذه العملية باسم المحاكاة الافتراضية للأجهزة، وهي تُتيح استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وتُضيف مرونة في كيفية إدارة الشركات للبنية التحتية.

باستخدام المشرف الافتراضي (hypervisor)، الذي يوزِّع الموارد على مختلَف الأجهزة الافتراضية (VMs)، يمكن للمؤسسات تقليل تكاليف الأجهزة، وتحسين القابلية للتوسع، وزيادة الكفاءة التشغيلية. لقد أصبحت المحاكاة الافتراضية ركيزة أساسية في الحوسبة الحديثة، خاصةً في بيئات السحابة، ومراكز البيانات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. يعتمد أبرز مزودي خدمات السحابة مثل IBM Cloud، وMicrosoft Azure، وGoogle Cloud، وAmazon Web Services (AWS) على تقنية المحاكاة الافتراضية للأجهزة لتوفير موارد حوسبة قابلة للتوسع حسب الطلب، وتمكين تقديم التطبيقات والخدمات الحديثة.

أجهزة الكمبيوتر للأعمال

في سياق الأعمال، تُشير أجهزة الكمبيوتر إلى الأجزاء المادية التي تدعم العمليات الأساسية. تشمل البنية التحتية للتكنولوجيا أجهزة مثل الخوادم، وأنظمة تخزين البيانات، ومعدات الشبكات التي تُعَد ضرورية لإدارة البيانات، وتشغيل التطبيقات، وضمان أداء النظام بشكل موثوق به.

عادةً ما تكون الأجهزة المخصصة للمؤسسات أكثر متانة من المعدات الموجَّهة للمستهلكين، حيث توفِّر موثوقية أعلى، وتكرارًا أفضل، وميزات إدارة متقدمة. ولتحقيق التوازن بين الأداء والأمان والتكلفة، يستخدم العديد من الشركات الآن نهج السحابة الهجينة، والذي يجمع بين البنية التحتية المحلية والخدمات السحابية.

أحد النماذج التي تزداد شعبيتها هو الأجهزة كخدمة (HaaS)، والذي يمكِّن الشركات من استئجار أو تأجير الأجهزة من مزود خدمة مُدار (MSP) بنظام الاشتراك. وهذه الحلول تُلغي الحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة مقدمًا، مع ضمان الوصول إلى أحدث التقنيات. كما يساعد نموذج الأجهزة كخدمة على تبسيط إجراءات الصيانة ويوفر مرونة مع تطوُّر احتياجات تكنولوجيا المعلومات.

مع انتشار تبني الذكاء الاصطناعي (AI) في بيئات المؤسسات، أصبحت قطع الأجهزة المتخصصة -مثل خوادم GPU ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي- جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للأعمال. تدعم هذه المكونات التحليلات المتقدمة، والتعلم الآلي (ML)، وأتمتة العمليات، ما يُتيح تحقيق كفاءة أكبر وابتكار مستمر.

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