ما المقصود بأجهزة الكمبيوتر؟

8 دقائق
أجهزة الكمبيوتر هي العناصر المادية التي تشكِّل نظام الكمبيوتر وتمكِّنه من أداء الوظائف الأساسية مثل الإدخال، والإخراج، والمعالجة، والتخزين.
تشمل العناصر الأساسية وحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة العشوائية (RAM)، ومحركات التخزين مثل محركات الأقراص الصلبة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة، ولوحة النظام التي تربط بينها. يتفاعل المستخدمون مع أجهزة الكمبيوتر عبر أجهزة الإدخال مثل لوحات المفاتيح، وأجهزة الماوس، وشاشات اللمس، والماسحات الضوئية.تعمل أجهزة الإخراج، مثل الشاشات والطابعات ومكبرات الصوت، على نقل المعلومات إلى المستخدم. تُتيح أجهزة الشبكة، بما في ذلك أجهزة التوجيه والمحولات وبطاقات واجهة الشبكة (NICs)، اتصال النظام.
على عكس الأجهزة، يتكون البرنامج من برامج وتعليمات توجِّه الجهاز إلى تنفيذ مهام محددة. في حين أن الأجهزة ملموسة وتقوم بالعمل الفيزيائي للمعالجة، فإن البرمجيات غير ملموسة وتوفِّر المنطق والأوامر التي تجعل الأجهزة تعمل.
اليوم، تتجاوز أجهزة الكمبيوتر حدود أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية بكثير. فهي تشغِّل كل شيء بدءًا من الخوادم المؤسسية ومراكز البيانات السحابية، ووصولًا إلى الهواتف الذكية، والمركبات المتصلة، والأجهزة الطبية الذكية، وغيرها من تقنيات إنترنت الأشياء. يُسهم هذا الانتشار الواسع لأجهزة الحوسبة في تشكيل طريقة عمل الشركات، وأسلوب عيش الناس، وعملهم، وتواصلهم. بالنسبة إلى المؤسسات، لا تُعَد الأجهزة مجرد عنصر خلف الكواليس، بل هي العمود الفقري للعمليات، حيث تُتيح تدفق البيانات بكفاءة وتدفع عجلة الابتكار.
بدأ عصر أجهزة الكمبيوتر الحديثة في الأربعينيات من القرن الماضي باستخدام أجهزة الكمبيوتر المركزي الضخمة التي كانت تُستخدم بشكل أساسي من قِبَل الحكومات والمؤسسات البحثية. كانت محطات العمل هذه باهظة الثمن وضخمة الحجم، ما جعل استخدامها ممكنًا فقط في البيئات المتخصصة. شهدت خمسينيات وستينيات القرن الماضي تطورات جوهرية في المكونات الإلكترونية، ما جعل أجهزة الكمبيوتر أصغر حجمًا، وأكثر موثوقية، وأسهل في الوصول والاستخدام.
في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أدى اختراع المعالج الدقيق إلى ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصي مثل كمبيوتر IBM الشخصي، ما أتاح قوة الحوسبة للمستخدمين الأفراد والشركات الصغيرة.
شهدت تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية نموًا هائلًا في أجهزة الشبكات وظهور الإنترنت، وقد أدى هذا إلى تغيُّر طريقة تواصُل الناس وعمل الشركات. أصبحت مراكز البيانات والخوادم المؤسسية جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، في حين جعلت أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة المادية المحمولة الحوسبة أكثر سهولة ومرونة.
في السنوات الأخيرة، قللت الحوسبة السحابية من الحاجة إلى البنية التحتية المادية من خلال نقل التخزين وقدرات المعالجة إلى مراكز بيانات بعيدة. ومع ذلك، لا تزال هذه الخدمات السحابية تعتمد على أجهزة مادية ضخمة ومتخصصة للغاية. وفي الوقت نفسه، جعلت الأجهزة المحمولة، والمستشعرات المتصلة، والأنظمة المضمَّنة الحوسبة أكثر تخصيصًا من أي وقت مضى.
اليوم، تُعيد الابتكارات مثل المعالجة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة تشكيل الطريقة التي تتبعها الشركات في تحليل تحليل البيانات وتقديم الرؤى. تواصل الأجهزة تطورها، لتصبح أكثر قوة وكفاءة واندماجًا بسلاسة في الحياة والعمل اليومي. تُعَد الحوسبة الكمية الحدود التالية في هذا المجال، حيث تقدِّم بنى جديدة كليًا للأجهزة قادرة على حل مشكلات تتجاوز قدرات الأنظمة التقليدية.
يتم تقسيم أجهزة الكمبيوتر عادةً إلى مكونات داخلية وخارجية. تقع الأجهزة الداخلية داخل صندوق الكمبيوتر، وتضم مكونات مسؤولة عن قوة المعالجة وقدرات التخزين. تتكون الأجهزة الخارجية من أجهزة طرفية تتصل بالكمبيوتر من الخارج لدعم التفاعل وتعزيز الأداء.
تعمل جميع هذه الأنواع من مكونات الأجهزة معًا تحت إدارة نظام التشغيل، وهو البرنامج الأساسي الذي يُدير موارد الكمبيوتر ويوفر واجهة للمستخدمين.
تُشير الأجهزة إلى المكونات المادية لنظام الكمبيوتر التي تقوم بتنفيذ المهام ومعالجة البيانات. أما البرمجيات فتتكون من برامج الكمبيوتر والتعليمات التي تمكِّن الأجهزة من تنفيذ عمليات محددة. بينما توفِّر الأجهزة الأساس، تحدِّد البرمجيات الإجراءات التي يتخذها النظام.
على سبيل المثال، عند تشغيل تطبيق معالجة النصوص، تخبر البرمجيات وحدة المعالجة المركزية بكيفية عرض النص على الشاشة وحفظ المستندات. وبالمثل، عندما تلعب لعبة فيديو، توجِّه البرمجيات وحدة معالجة الرسومات (GPU) إلى رسم الصور، بينما تعالج الأجهزة البيانات لإخراج الفيديو.
مع تطوُّر البرمجيات، أصبح من الممكن إنشاء نسخ افتراضية من الأجهزة، ما يسمح لنظام مادي واحد بتشغيل بيئات افتراضية متعددة. تُعرَف هذه العملية باسم المحاكاة الافتراضية للأجهزة، وهي تُتيح استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة وتُضيف مرونة في كيفية إدارة الشركات للبنية التحتية.
باستخدام المشرف الافتراضي (hypervisor)، الذي يوزِّع الموارد على مختلَف الأجهزة الافتراضية (VMs)، يمكن للمؤسسات تقليل تكاليف الأجهزة، وتحسين القابلية للتوسع، وزيادة الكفاءة التشغيلية. لقد أصبحت المحاكاة الافتراضية ركيزة أساسية في الحوسبة الحديثة، خاصةً في بيئات السحابة، ومراكز البيانات، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. يعتمد أبرز مزودي خدمات السحابة مثل IBM Cloud، وMicrosoft Azure، وGoogle Cloud، وAmazon Web Services (AWS) على تقنية المحاكاة الافتراضية للأجهزة لتوفير موارد حوسبة قابلة للتوسع حسب الطلب، وتمكين تقديم التطبيقات والخدمات الحديثة.
في سياق الأعمال، تُشير أجهزة الكمبيوتر إلى الأجزاء المادية التي تدعم العمليات الأساسية. تشمل البنية التحتية للتكنولوجيا أجهزة مثل الخوادم، وأنظمة تخزين البيانات، ومعدات الشبكات التي تُعَد ضرورية لإدارة البيانات، وتشغيل التطبيقات، وضمان أداء النظام بشكل موثوق به.
عادةً ما تكون الأجهزة المخصصة للمؤسسات أكثر متانة من المعدات الموجَّهة للمستهلكين، حيث توفِّر موثوقية أعلى، وتكرارًا أفضل، وميزات إدارة متقدمة. ولتحقيق التوازن بين الأداء والأمان والتكلفة، يستخدم العديد من الشركات الآن نهج السحابة الهجينة، والذي يجمع بين البنية التحتية المحلية والخدمات السحابية.
أحد النماذج التي تزداد شعبيتها هو الأجهزة كخدمة (HaaS)، والذي يمكِّن الشركات من استئجار أو تأجير الأجهزة من مزود خدمة مُدار (MSP) بنظام الاشتراك. وهذه الحلول تُلغي الحاجة إلى الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة مقدمًا، مع ضمان الوصول إلى أحدث التقنيات. كما يساعد نموذج الأجهزة كخدمة على تبسيط إجراءات الصيانة ويوفر مرونة مع تطوُّر احتياجات تكنولوجيا المعلومات.
مع انتشار تبني الذكاء الاصطناعي (AI) في بيئات المؤسسات، أصبحت قطع الأجهزة المتخصصة -مثل خوادم GPU ومسرِّعات الذكاء الاصطناعي- جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للأعمال. تدعم هذه المكونات التحليلات المتقدمة، والتعلم الآلي (ML)، وأتمتة العمليات، ما يُتيح تحقيق كفاءة أكبر وابتكار مستمر.
اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.