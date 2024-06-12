ما المقصود بمُسرع الذكاء الاصطناعي؟

تنقسم مُسرعات الذكاء الاصطناعي إلى نوعين من البنى بناءً على وظيفتها: مُسرعات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات و مُسرعات الذكاء الاصطناعي لأطر عمل حوسبة الحافة. تتطلب مُسرعات الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات بنية قابلة للتوسع بدرجة كبيرة وشرائح كبيرة، مثل محرك نطاق الشريحة (WSE)، الذي صممته شركة Cerebras لأنظمة التعلم العميق، بينما تركز مُسرعات الذكاء الاصطناعي المصممة للأنظمة البنائية لحوسبة الحافة بشكل أكبر على كفاءة الطاقة والقدرة على تقديم نتائج في زمن شبه حقيقي .

التكامل على نطاق الشريحة

التكامل على نطاق الشريحة، أو اختصارًا WSI، هو عملية لبناء شبكات شرائح ذكاء اصطناعي كبيرة للغاية في شريحة واحدة "فائقة" لتقليل التكلفة وتسريع أداء نماذج التعلم العميق . إن أكثر عمليات التكامل على نطاق الشريحة شيوعًا هي شبكة شريحة WSE-3 التي أنتجتها شركة Cerebras وبنتها شركة TSMC من خلال عملية 5 نانومترات، وهي حاليًا أسرع مُسرع ذكاء اصطناعي في العالم.

وحدات المعالجة العصبية (NPUs)

وحدات المعالجة العصبية، أو اختصارًا NPUs، هي مُسرعات ذكاء اصطناعي للتعلم العميق و الشبكات العصبية ومتطلبات معالجة البيانات الفريدة لأحمال التشغيل هذه. يمكن لوحدات المعالجة العصبية معالجة كميات كبيرة من البيانات بشكل أسرع من الشرائح الأخرى. ويمكنها أداء مجموعة كبيرة من مهام الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالتعلم الآلي، مثل التعرف على الصور والشبكات العصبية التي تشكل أساس تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الشائعة مثل ChatGPT.

وحدات معالجة الرسومات

تُستخدم وحدات معالجة الرسومات—وهي دوائر إلكترونية مصممة لتحسين أداء رسومات الكمبيوتر ومعالجة الصور—في مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك بطاقات الفيديو واللوحات الأم والهواتف المحمولة. ولكن، نظرًا لقدراتها على المعالجة المتوازية، يتزايد استخدامها أيضًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتتمثل إحدى الطرق الشائعة في توصيل العديد من وحدات معالجة الرسومات بنظام ذكاء اصطناعي واحد لزيادة قوة المعالجة لهذا النظام.

مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs)

مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية هي مُسرعات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتعتمد على معرفة متخصصة لإعادة برمجتها لغرض معين. وخلافًا لمُسرعات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فإن مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية لها تصميم فريد يناسب وظيفة محددة، وغالبًا ما يتعلق بمعالجة البيانات في الوقت الحقيقي. يمكن إعادة برمجة مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية على مستوى الأجهزة، ما يتيح مستوى تخصيص أعلى بكثير. وتشمل التطبيقات الشائعة لمصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية الفضاء وإنترنت الأشياء (IoT) والشبكات اللاسلكية.

الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)

الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات هي مُسرعات الذكاء الاصطناعي التي صُممت مع وضع غرض أو حمل تشغيل محدد في الحسبان، مثل التعلم العميق في حالة مسرع الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات WSE-3 الذي أنتجته شركة Cerebras. وعلى عكس مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية، لا يمكن إعادة برمجة الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات، ولكن نظرًا لأنها مصممة لغرض واحد، فإنها عادةً ما تتفوق في الأداء على المُسرعات الأخرى ذات الأغراض العامة. أحد الأمثلة على ذلك هو وحدة معالجة الموتر (TPU) من Google، التي طُورت للتعلم الآلي للشبكات العصبية باستخدام برنامج TensorFlow الخاص بشركة Google.