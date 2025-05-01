ما المقصود بالأجهزة كخدمة (HaaS)؟

باستخدام نموذج الاشتراك، الذي عادةً ما يكون بتسعير متغير، يمكن للشركات الحصول على مجموعة واسعة من المعدات مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الشبكات، وحلول الأتمتة، وغيرها مما قد لا تتمكن من شرائه بطريقة تقليدية.

عندما تدفع الشركة (المشار إليها في اتفاقية HaaS باسم "المستخدم النهائي") رسومًا شهرية لمزود الخدمات المُدارة (MSP) مقابل استخدام جهاز HaaS، يكون MSP عادةً مسؤولًا عن تركيب الجهاز وصيانته في مقر الشركة، وتوفير التحديثات اللازمة، والالتزام بالضمانات، ومن ثم إيقاف تشغيل الجهاز وإزالته عند انتهاء الاتفاقية.

إلى جانب البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS)، أصبحت الأجهزة كخدمة (HaaS) وسيلة شائعة وفعَّالة من حيث التكلفة تمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأجهزة المتقدمة نفسها التي تستخدمها المؤسسات الكبرى دون الحاجة إلى دفع تكاليف أولية كبيرة.