ما هو المعالج الدقيق؟

تاريخ النشر: 10 يونيو 2024
المساهمون: جوش شنايدر، إيان سمالي
المعالج الدقيق هو النوع السائد من معالجات الكمبيوتر الحديثة. وهو يجمع بين عناصر وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووظيفتها في دائرة متكاملة (IC) واحدة أو عدد قليل من الدوائر المتكاملة المتصلة.
كما هو الحال مع وحدات المعالجة المركزية، عادة ما يُنظر إلى المعالجات الدقيقة على أنها "دماغ" الكمبيوتر. وخلافًا لوحدات المعالجة المركزية التقليدية، تدمج المعالجات الدقيقة الدوائر الحسابية والمنطقية ودوائر التحكم الخاصة بوحدات المعالجة المركزية التقليدية في دائرة رقمية واحدة متعددة الأغراض تعمل بنظام الساعة وقائمة على السجلات.
على الرغم من أن مصطلحي وحدة المعالجة المركزية والمعالج الدقيق غالبًا ما يستخدمان بالتبادل، فإن المعالج الدقيق هو في الأساس وحدة معالجة مركزية الكل في واحد على شريحة واحدة. يقلل هذا التصميم أحادي الشريحة من عدد التوصيلات الكهربائية الضعيفة، ما يحسن الموثوقية من خلال تقليل نقاط الفشل المحتملة. وعلى هذا النحو، حلت المعالجات الدقيقة بشكل شبه كامل محل وحدات المعالجة المركزية التقليدية متعددة العناصر.
قبل المعالجات الدقيقة، كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم رفوفًا من الدوائر المتكاملة لإنجاز وظائف الحوسبة الرئيسية للكمبيوتر. وفي عام 1971، حدث تحول كبير في تقنية الحوسبة مع طرح Intel 4004، وهو أول معالج دقيق متاح في الأسواق. لم يكن هذا الجهاز الرائد، الذي صممه فيديريكو فاجين، مجرد استجابة لطلب من شركة Busicom اليابانية لصناعة الإلكترونيات لتصميم 12 شريحة إلكترونية مخصصة لآلة حاسبة. لقد كانت لحظة فارقة أحدثت ثورة في طريقة تفكيرنا حول الحوسبة، حيث صممت شركة Intel، بدلاً من إنتاج 12 شريحة فردية، جهاز منطقي للأغراض العامة.
كانت بنية Intel 4004، التي تعتبر محدودة القدرة وفقًا للمعايير الحالية، تعمل بسرعة ساعة 740 كيلوهرتز ويمكنها فقط معالجة تدفقات البيانات بحد أقصى 4 بت، والمعروفة أيضًا باسم "nibble". على الرغم من ضعف معالج 4004 مقارنةً بالمعالجات الدقيقة الحديثة ذات 8 بت إلى 64 بت، فإنه يعتبر عالميًا طفرة ثورية في مجال الدوائر الإلكترونية. فكما تنبأ قانون مور، أدى التطور السريع في تقنية أشباه الموصلات إلى تحسينات كبيرة في قوة المعالجة. تصنع المعالجات الدقيقة من قِبل كبار الموردين، مثل Intel وPentium، وتستخدمها كل شركات التقنية الكبرى، مثل ®IBM وMicrosoft وApple، وهي تشغيل آلاف الأنظمة والتطبيقات بدءًا من أجهزة التحكم عن بُعد لأجهزة التلفاز إلى محطة الفضاء الدولية.
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تجمع المعالجات الدقيقة الحديثة بين ملايين الترانزستورات والمقاومات والصمامات الثنائية الصغيرة على مادة شبه موصلة لإنشاء العناصر الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية. تُرتب هذه العناصر لتشكيل أنواع مختلفة من بنى الكمبيوتر الفريدة لإجراء العمليات الحسابية وتشغيل التعليمات. يمكن تقسيم وظائف المعالج الدقيق العادي إلى أربع خطوات رئيسية.
يمكن أن تكمل المعالجات الدقيقة هذه العمليات من خلال دمج العناصر الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية في دائرة مفردة. العناصر الرئيسية للمعالج الدقيق هي:
تشير بنية المعالج الدقيق إلى منهجيات التصميم والتنظيم المختلفة لعناصر وحدة المعالجة المركزية المختلفة للمعالج. والعناصر المعمارية الرئيسية للمعالج الدقيق كالتالي:
تتنوع المعالجات الدقيقة من حيث الطاقة والأداء ومنهجيات البنى والحجم واستهلاك الطاقة والعديد من المتغيرات الأخرى، وهي مصممة لكل أنواع التطبيقات. تعد المعالجات الدقيقة ذات الأغراض العامة شائعة في أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة المحمولة، في حين أن الوحدات المتخصصة عالية الأداء مثل معالجات الإشارات الرقمية (DSPs) مصممة للمهام الصعبة مثل معالجة الصوت والكلام والفيديو والصور.
فيما يأتي بعض الأنواع الرئيسية من المعالجات الدقيقة.
توجد هذه المعالجات الدقيقة متعددة الاستخدامات في مجموعة واسعة من التطبيقات والأجهزة الشائعة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم.
على الرغم من أنه من الأدق أن نقول أن المتحكمات الدقيقة تحتوي على معالجات دقيقة، فإن هذه الأنواع من الشرائح تتميز أيضًا بكل العناصر الإضافية اللازمة لجهاز كمبيوتر كامل الوظائف، مثل الذاكرة المدمجة. تعمل المتحكمات الدقيقة مثل أجهزة الكمبيوتر الدقيقة وهي مفضلة للتحكم في عناصر محددة داخل أنظمة الكمبيوتر المدمجة. لا تحتاج المتحكمات الدقيقة الصغيرة منخفضة الطاقة إلى أنظمة تشغيل معقدة لتشغيلها وتستخدم عادةً في صناعة السيارات لتحسين وحدات التحكم في المحرك (ECUs) وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) ووحدات المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وحتى الأتمتة الصناعية.
معالجات الإشارات الرقمية متخصصة في العمليات الحسابية الرقمية عالية السرعة، وغالبًا ما تستخدم في المهام الصعبة مثل معالجة الصوت والاتصالات ومعالجة الصور. ويمكن العثور عليها أيضًا في التطبيقات التي تتطلب تحويل الإشارات التناظرية إلى رقمية، مثل مستشعرات الطقس. تُستخدم معالجات الإشارات الرقمية بشكل شائع في التطبيقات العسكرية مثل طائرات المراقبة من دون طيار وغيرها من الطائرات ذاتية القيادة.
تُصمم المعالجات الدقيقة ذات الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات لمهام محددة وتُخصص لتلبية المتطلبات المحددة لمختلف التطبيقات. تتضمن بعض أمثلة المعالجات الدقيقة ذات الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات الشرائح المخصصة لوحدات التحكم في الألعاب أو تعدين العملات الرقمية. معالجات الإشارات الرقمية ووحدات معالجة الرسومات وأنواع أخرى من المعالجات الدقيقة المتخصصة هي من الناحية التقنية دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات أيضًا.
صُممت المعالجات الدقيقة لوحدات معالجة الرسومات خصيصًا للمهمة الصعبة المتمثلة في عرض الفيديو والرسومات الرقمية التي تتطلب أداءً عالي الطاقة ومعالجة متوازية. وتُستخدم المعالجات الدقيقة لوحدات معالجة الرسومات القوية، التي تُعد حيوية للألعاب عالية الجودة، بشكل شائع في تعدين العملات الرقمية وهي معروفة باستهلاكها العالي للطاقة.
نوع من المعالجات الدقيقة ذات الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات المحسّنة خصيصًا لمعالجة حزم بيانات الشبكة الأكثر استخدامًا في محولات الاتصالات والموجهات وأجهزة أمن الشبكات.
المعالجات المساعدة، مثل وحدات النقطة العائمة (FPUs)، مصممة لتوفير دعم إضافي لوحدة المعالجة المركزية الرئيسية للنظام لتعزيز الأداء في أثناء تنفيذ بعض المهام الصعبة، مثل إجراء حسابات علمية متقدمة أو معادلات رياضية معقدة.
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تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) العنصر الوظيفي الأساسي للكمبيوتر. وتُعد وحدة المعالجة المركزية مجموعة من الدوائر الإلكترونية التي تشغل نظام تشغيل الكمبيوتر وتطبيقاته وتدير مجموعة متنوعة من عمليات الكمبيوتر الأخرى.
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