ما المقصود بالمتحكم الدقيق؟

تاريخ النشر: 4 يونيو 2024
المساهمون: جوش شنايدر، إيان سمالي
وحدة المتحكم الدقيق (MCU) هي في الأساس كمبيوتر صغير على شريحة واحدة. وهي مصممة لإدارة مهام محددة داخل نظام مدمج من دون الحاجة إلى نظام تشغيل معقد.
تحتوي هذه الدوائر المتكاملة المدمجة (ICs) على نواة (أو نوى) معالج وذاكرة وصول عشوائي (RAM) وذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة والمسح كهربائيًا (EEPROM) لتخزين البرامج المخصصة التي تعمل على المتحكم الدقيق، حتى عندما تكون الوحدة مفصولة عن مصدر الطاقة.
على عكس المعالجات الدقيقة ذات الأغراض العامة، تدمج المتحكمات الدقيقة المعالجة والذاكرة وأجهزة الإدخال/الإخراج (I/O) الطرفية—بما في ذلك أجهزة التوقيت والعدادات والمحولات التناظرية إلى الرقمية (ADCs—في وحدة واحدة مستقلة فعالة ومنخفضة التكلفة. ومن خلال الجمع بين عناصر متعددة في نظام واحد، تعد المتحكمات الدقيقة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب معالجة الإشارات في الوقت الفعلي، مثل التحكم في المحركات والمضاعفات والربط مع أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والاتصالات.
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فيما يأتي العناصر الرئيسية للمتحكم الدقيق:
تُعد المتحكمات الدقيقة مثالية للإلكترونيات الاستهلاكية التي تعمل بالبطاريات، مثل الهواتف الذكية والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، لأنها خفيفة الوزن وصغيرة الحجم وتتطلب طاقة منخفضة نسبيًا.
تُعد المتحكمات الدقيقة ولوحات تطوير المتحكمات الدقيقة منخفضة التكلفة مثل تلك التي تصنعها Arduino وAdafruit، والمفضلة لدى هواة البرامج مفتوحة المصدر، سهلة التهيئة ضمن بيئة تطوير متكاملة (IDE) باستخدام لغات البرمجة الشائعة مثل C وC++ وPython. وعلى الرغم من سهولة الوصول إليها حتى بالنسبة للمطورين المبتدئين، فإن المتحكمات الدقيقة تُستخدم أيضًا بشكل متكرر للتحكم في الأنظمة في مجموعة واسعة من التطبيقات الاحترافية، بما في ذلك النماذج الأولية والتشغيل الآلي وأنظمة السيارات والأتمتة الصناعية وتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).
تشترك المتحكمات الدقيقة والمعالجات الدقيقة في العديد من أوجه التشابه. ويمكن وصف كليهما على أنهما معالجات أحادية الشريحة قادرة على تنفيذ منطق الحوسبة، وكلاهما ذو قيمة عالية في تطوير تقنية الحوسبة العامة وانتشارها. ومع ذلك، يختلف العنصران في كل من بنية الجهاز والتطبيق.
السمة المميزة للمتحكم الدقيق هي تجميع كل عناصر الحوسبة الضرورية في شريحة واحدة—لا تتطلب المتحكمات الدقيقة أي دوائر خارجية إضافية لتشغيلها. وعلى العكس من ذلك، تتكون المعالجات الدقيقة من وحدة معالجة مركزية والعديد من الشرائح الداعمة التي توفر الذاكرة والواجهة التسلسلية والإدخال/الإخراج وغيرها من الميزات الضرورية.
على الرغم من أن مصطلحي المعالج الدقيق ووحدة المعالجة المركزية يستخدمان أحيانًا بالتبادل، فإنه من الأدق وصف أشباه موصلات المعالجات الدقيقة بأنها دوائر متكاملة مفردة تحتوي على وحدة معالجة مركزية ويمكن توصيلها بعناصر مساعدة خارجية أخرى، مثل أجهزة الإدخال/الإخراج.
الفرق الرئيسي بين هذين النوعين من الشرائح الدقيقة هو أن المتحكمات الدقيقة مكتفية بذاتها، في حين أن المعالجات الدقيقة مصممة للتفاعل مع العناصر المساعدة الخارجية.
ونتيجة لذلك، فإن المهام العامة والمتطلبة التي قد تتطلب أجهزة متخصصة ذات قوة معالجة متزايدة هي الأنسب للمعالجات الدقيقة. تُعد المهام المحددة داخل الأنظمة المدمجة، مثل التحكم في المستشعرات أو المحركات، أمثلة جيدة لتطبيقات المتحكمات الدقيقة المناسبة.
عند المقارنة بين المتحكمات الدقيقة والمعالجات الدقيقة، من المفيد النظر في أربع سمات رئيسية:
نشأت الأنواع الأولى من المتحكمات الدقيقة من التطورات التي حدثت في تصنيع المعالجات الدقيقة حيث طور الباحثون تقنيات لدمج وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والعناصر الطرفية في شريحة واحدة.
ويعود الفضل إلى مهندسي شركة Texas Instruments غاري بون ومايكل كوكران في ابتكار أول متحكم دقيق في عام 1971. وسرعان ما تبعهم المصنعون مثل Intel والعديد من موردي الإلكترونيات اليابانيين.
اليوم، هناك العشرات من الشركات المصنعة للمتحكمات الدقيقة المختلفة—مثل Intel وNXP وArm—التي تقدم مئات الأصناف، بدءًا من خيارات الأغراض العامة للهواة إلى الحلول المتخصصة للغاية للتقنيين المحترفين وكل أنواع الصناعات.
فيما يأتي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا من المتحكمات الدقيقة:
أبسط أنواع المتحكمات الدقيقة، وتتميز بمعالجة وذاكرة محدودة وتستخدم عادةً في الأجهزة الصغيرة مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد.
تبلغ قدرة المتحكمات الدقيقة 16 بت ضعف قدرة النماذج 8 بت، وتُستخدم في التطبيقات الأكثر تعقيدًا، بما في ذلك الأجهزة الطبية وأنظمة السيارات وأنظمة التحكم الصناعية.
هي أقوى أنواع المتحكمات الدقيقة وأكثرها ثراءً بالميزات، وتستخدم للتطبيقات الصعبة، مثل أجهزة الألعاب وأجهزة الترفيه والأتمتة الصناعية المتطورة.
تشتمل المتحكمات الدقيقة ذات الكمبيوتر بمجموعة تعليمات مخفضة على بنية تصميمية تعمل على تبسيط العمليات وتحسينها من خلال تنفيذ عدد أقل من التعليمات الحسابية بشكل أسرع من المنهجيات الأخرى، مثل بنية الكمبيوتر بمجموعة تعليمات معقدة (CISC).
تتضمن هذه الأنواع من المتحكمات الدقيقة التي كانت تُعرف سابقًا باسم آلات الكمبيوتر بمجموعة التعليمات المخفضة المتقدمة، بنية آلة الكمبيوتر بمجموعة التعليمات المخفضة المتقدمة، بما في ذلك المجموعة الفرعية ARM Cortex الحديثة، التي تعزز الأداء والموثوقية. تُستخدم هذه المتحكمات الدقيقة على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة وأنظمة السيارات وأنظمة التحكم الصناعية.
يُعد المتحكم الدقيق لوحدات التحكم بالواجهة القابلة للبرمجة، الذي طُور من قِبل شركة Microchip Technology، أصغر متحكم دقيق في العالم، ويتواجد بكثرة في التشغيل الآلي والأتمتة المنزلية والصناعية وأنظمة الطاقة المتجددة.
تستخدم هذه المتحكمات الدقيقة، التي يشيع استخدامها في التطبيقات التي تتطلب معالجة الإشارات الرقمية ومعالجة الفيديو والشبكات عالية السرعة، مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs)التي يمكن تكوينها وإعادة تكوينها على مستوى الأجهزة، لتحقيق نتائج معالجة متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
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تعد وحدة المعالجة المركزية (CPU) العنصر الوظيفي الأساسي للكمبيوتر. وهي قطعة من الدوائر الإلكترونية التي تشغل نظام تشغيل الكمبيوتر وتطبيقاته وتدير مجموعة متنوعة من عمليات الكمبيوتر الأخرى.
يشير مصطلح تخزين البيانات إلى الوسائط المغناطيسية أو الضوئية أو الميكانيكية التي تسجل المعلومات الرقمية وتحفظها من أجل العمليات الجارية أو المستقبلية.
مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA) هي نوع متعدد الاستخدامات من الدوائر المتكاملة المصممة لتكون قابلة للبرمجة على مستوى الأجهزة لتناسب أغراضًا مختلفة مثل الحوسبة عالية الأداء (HPC) والنماذج الأولية.
مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) والمتحكمات الدقيقة (MCUs) هما نوعان من الدوائر المتكاملة (ICs) التي تُستخدم عادةً في الأنظمة المدمجة والتصميم الرقمي.
وحدة المعالجة المركزية هي دماغ الكمبيوتر وتُعرف الأنواع المختلفة من خلال المعالج أو المعالج الدقيق الذي تعمل به.
الحوسبة الفائقة هي شكل من أشكال الحوسبة عالية الأداء التي تحدد أو تحسب باستخدام كمبيوتر قوي—كمبيوتر فائق—ما يقلل من الوقت الإجمالي للحل.
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