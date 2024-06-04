ما المقصود بالمتحكم الدقيق؟

تحتوي هذه الدوائر المتكاملة المدمجة (ICs) على نواة (أو نوى) معالج وذاكرة وصول عشوائي (RAM) وذاكرة قراءة فقط قابلة للبرمجة والمسح كهربائيًا (EEPROM) لتخزين البرامج المخصصة التي تعمل على المتحكم الدقيق، حتى عندما تكون الوحدة مفصولة عن مصدر الطاقة.

على عكس المعالجات الدقيقة ذات الأغراض العامة، تدمج المتحكمات الدقيقة المعالجة والذاكرة وأجهزة الإدخال/الإخراج (I/O) الطرفية—بما في ذلك أجهزة التوقيت والعدادات والمحولات التناظرية إلى الرقمية (ADCs—في وحدة واحدة مستقلة فعالة ومنخفضة التكلفة. ومن خلال الجمع بين عناصر متعددة في نظام واحد، تعد المتحكمات الدقيقة مناسبة تمامًا للتطبيقات التي تتطلب معالجة الإشارات في الوقت الفعلي، مثل التحكم في المحركات والمضاعفات والربط مع أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والاتصالات.