نموذج نضج التوأم الرقمي هو إطار العمل الذي يساعد المؤسسات على تقييم مبادرات التوأم الرقمي والتقدم نحو تطبيقات أكثر تقدماً وذات قيمة أكبر.
كأداة لتقييم مستوى النضج، يتيح النموذج للمؤسسات تقييم استخدامها لتقنية التوأم الرقمي لتمثيل الأصول والأنظمة المادية ومراقبتها وتحسينها. وهو يعد أيضاً خارطة طريق مهيكلة لتنفيذ التوأم الرقمي، تهدف إلى توجيه المؤسسات من مرحلة التمثيلات الرقمية الأساسية، مروراً بالنماذج الديناميكية، وصولاً إلى الأنظمة التنبؤية والمترابطة والمستقلة.
تمثل مراحل النموذج مستويات متزايدة من تكامل البيانات وتعقيد النظام والبراعة التحليلية. مع تقدم الشركات عبر مستويات مختلفة من النضج، تتطور نماذج التوأم الرقمي الخاصة بها من تصورات ثابتة إلى أنظمة ذكية يمكنها محاكاة النتائج وتوجيه القرارات الاستراتيجية والتصرف بشكل مستقل.
تقوم العديد من المنظمات بتقنين هذا التدرج من خلال استخدام أطر عمل داخلية أو معايير مرجعية خارجية محددة في المستندات الفنية الخاصة بالتوائم الرقمية، والتي تركز على الاستدامة، وتحسين دورة حياة الأصول، والمرونة التشغيلية. بالنسبة لقادة المؤسسات، يمكن أن يؤدي نضج التوأم الرقمي إلى تحسين المرونة التشغيلية والتخطيط الرأسمالي الأكثر دقة وزيادة وضوح الرؤية في أداء الأصول.
التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي لأصل مادي أو نظام أو بيئة. يستخدم بيانات من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) ومصادر أخرى لنمذجة حالة الأصل والأداء وسلوكه بمرور الوقت. يتيح التوأم الرقمي مراقبة ومحاكاة وتحسين نظائره المادية.
البحث الأكاديمي قد عمل على تقنين أكبر للتوائم الرقمية باعتبارها أنظمة سايبر-فيزيائية تعمل على مزامنة الحالات المادية والافتراضية بشكل مستمر.
يتميز نموذج نضج التوأم الرقمي بخمس مراحل من النضج يمكن للمؤسسات من خلالها تقييم تقدمها الذاتي على طول خارطة الطريق. يبدأ نموذج النضج بنماذج ثابتة منخفضة المستوى تعتمد على البيانات التاريخية، ويتتبع التطورات وصولاً إلى نماذج ذاتية التشغيل عالية المستوى مدعومة بالتعلم الآلي.
تعتمد كل مرحلة على المرحلة التي تسبقها، مما يزيد من دقة البيانات وتكامل النظام والقدرة على صناعة القرار.
تحدد العديد من الأطر الأكاديمية والصناعية مراحل متقدمة لنضج التوأم الرقمي، بدءاً من نماذج التصور الثابتة وصولاً إلى الأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل. كما حددها Yung Woon Kim، هذه هي المراحل الخمس لنموذج نضج التوأم الرقمي:
المرحلة الأولى من تطوير التوأم الرقمي هي تقديم عرض مرئي لمرة واحدة للأصل المادي. يقوم منشئ التوأم الرقمي بنمذجة الأصل باستخدام برامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) أو برامج نمذجة معلومات المباني (BIM). النتائج هي نموذج ثنائي أو ثلاثي الأبعاد للأصل، مشابه في المظهر البصري.
التوأم الرقمي الذي تم إنشاؤه بهذه الطريقة لا يدمج غالباً بيانات المستشعرات كجزء من عملية النمذجة ويتصف بالافتقار إلى وظائف المحاكاة في الوقت الفعلي. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء التوأم الرقمي المطابق كتمثيل أكثر عمومية للأنظمة أو الأصل المادي.
التوأم الرقمي الثابت هو تمثيل رقمي لأصل مادي يعتمد على بيانات تاريخية أو لقطات أو تحديثات دورية. على عكس التوائم الأكثر تقدماً، لا يحتفظ التوأم الرقمي الثابت باتصال بيانات مباشر ومستمر بنظيره المادي، وبالتالي لا يمكنه تصوير حالته الحالية بدقة.
تستخدم التوائم الرقمية الثابتة سير العمل المنطقي للتحكم في العمليات مسبقاً—مجموعات من القواعد الأساسية أو العتبات—لتحفيز التنبيهات وتوليد استجابات بسيطة بناء على شروط محددة مسبقاً. توفر التوائم الثابتة عرضاً أساسياً لهيكل الأصل أو حالته، ولكنها لا تعكس التغييرات التشغيلية اللحظية ولا تُنشئ محاكاة لحالات مستقبلية محتملة بغرض التنبؤ.
وفي الوقت نفسه، يمكن للتوائم الرقمية الأكثر تقدماً نمذجة السلوكيات المعقدة وديناميكيات النظام لتوفير رؤى حول كيفية تغير النظام أو الجسم المادي مع مرور الوقت.
تتمثل حالة الاستخدام المثالي للتوأم الرقمي الثابت في إدارة أصول المؤسسات (EAM) في كونه لوحة معلومات ذكية، تسلط الضوء على الحالة المباشرة للنظام لاتخاذ قرارات بشرية أكثر استنارة. تشمل الأمثلة أنظمة الرقابة الإشرافية وتحصيل البيانات (SCADA) وأنظمة التقاط البيانات (DCS). في العديد من المؤسسات، تتكامل هذه الأنظمة مع نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لدعم سير عمل الصيانة ورؤية الأصل.
هو نموذج افتراضي لنظام مادي، يتميز عن التوائم الثابتة بكونه يشتمل على السلوكيات والديناميكيات. تسمح هذه العملية للتوائم الديناميكية بنمذجة تشغيل النظام بمرور الوقت، مما يوضح كيفية تفاعل المكونات وكيفية تعامل النظام مع الظروف المتغيرة. تُحافظ التوائم الديناميكية على رابط بيانات متزامن وفوري مع الجسم المادي، مما يدعم عمليات المحاكاة والتحليل الخاصة بها ببيانات التشغيل الفعلية.
تُمكن التوائم الرقمية الديناميكية من إجراء محاكاة لسيناريوهات افتراضية "ماذا لو"، مما يتيح للمشغلين التجربة واختبار النظام في ظل ظروف وسيناريوهات مختلفة. يمكن لأصحاب المصلحة استكشاف حالات الفشل، والتحسينات المحتملة، والتغيرات البيئية دون التأثير على النظام في أرض الواقع. وبالمثل، يمكن للمستخدمين تحليل السبب والنتيجة عند حدوث الاضطرابات.
تتميز التوائم الديناميكية في المواقف التي تتطلب فهماً واضحاً لسلوك النظام والسببية لتقديم تنبؤات دقيقة. تُعد هذه القدرات قيّمة بشكل خاص لصناع القرار في المؤسسات، حيث تتيح تخطيط السيناريوهات، وتحليل المخاطر، وتحسين العمليات التشغيلية دون تعطيل الأنظمة القائمة.
تشمل حالات الاستخدام الهندسة، والرعاية الصحية، والتصنيع الذكي ونمذجة الأنظمة على نطاق واسع حيث تعتبر الاختبارات والتشخيص والتنبؤ بالأداء أمراً حاسماً.
تُعد التوائم الرقمية التفاعلية وسيلة لربط عدة توائم رقمية ضمن نظام اتحادي، مما يعني أنها تعمل بشكل مستقل، ولكن يمكنها التفاعل وتبادل البيانات فيما بينها. وبهذه الطريقة، تعكس أنظمة التوأم التفاعلي الترابط بين الأنظمة والعمليات في العالم الواقعي، مثل إدارة سلسلة التوريد.
تنسيق التفاعلات بين التوائم في النظام يتم عبر خيط رقمي: وهو إطار عمل للاتصال ثنائي الاتجاه يمتد عبر دورة حياة الأنظمة الفيزيائية بالكامل. يقوم ناقل الواجهة هذا بدمج البيانات عبر النظام بأكمله، مما يتيح للتوائم الاستجابة لبعضهما البعض والتأثير المتبادل أثناء مرورهما بالتغييرات.
توفر التوائم التفاعلية للمشغلين البشريين رؤية وفهماً على مستوى النظام للمقاييس التشغيلية والأداء، وتتطلب تدخلاً بشرياً لاتخاذ الإجراءات. يستخدم أصحاب المصلحة الرؤى المستمدة من الأنظمة المتقاطعة، والتي توفرها التوائم التفاعلية، لاتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات لتحقيق أقصى قدر من التأثير والكفاءة.
على نطاق واسع، توفر أنظمة التوأم الرقمي التفاعلية رؤية شاملة للمؤسسة، تدعم التنسيق متعدد الوظائف والتخطيط الاستراتيجي المعقد.
تتجلى إمكانات التوائم الرقمية بأبهى صورها في أعلى مستويات نموذج النضج، حيث يبدأ دور الأتمتة. لا يقوم التوأم المستقل بنمذجة سلوكيات النظام وتغيراته فحسب، بل يقرر ويتصرف بشكل مستقل بناءً على تلك الظروف. على النقيض من ذلك، تتطلب جميع المستويات الأدنى في نموذج نضج التوأم الرقمي مشغلين بشريين للتأثير على الأنظمة المادية.
تتزامن التوائم المستقلة في الوقت الفعلي مع الأنظمة المادية التي تمثلها وتتحكم بها، وذلك من خلال استخدام البيانات الواردة لتقييم ظروف التشغيل واتخاذ القرار بالحفاظ على الأداء الأمثل للنظام. يستخدم التوأم الرقمي المستقل التنسيق لإدارة الأنظمة بأكملها، مثل أساطيل الطائرات بدون طيار أو البنية التحتية الذكية.
يمكّن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي (AI) التوائم المستقلة من اتخاذ القرار والتصرف بدلاً من المشغلين البشريين. تتطلب الاستقلالية الحقيقية وجود كل من التحليل التنبؤي، وتحسين القرار، وكشف التجاوزات، والتعلم التكيفي. القدرة على معالجة البيانات، وتوليد الرؤى، والتصرف بشكل مستقل في الحلقة المغلقة هي ما يميز التوأم الرقمي المستقل عن مستويات النضج الأقل.
في بيئات المؤسسات، يمكن للتوائم المستقلة دعم العمليات ذاتية التحسين، وتقليل التدخل البشري، وتمكين استجابات أسرع للظروف المتغيرة. تُستخدم التوائم الرقمية أيضاً بشكل متزايد لدعم مبادرات الاستدامة من خلال تحسين استهلاك الطاقة، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة الموارد عبر الأنظمة المادية.
تُظهر التطورات الأخيرة من IBM Research تطبيق التوائم الرقمية المستقلة في بيئات العالم الحقيقي. في دراسة حالة عام 2025، طور باحثو IBM توأم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للأنظمة الصناعية المعقدة، مثل عمليات الشحن.
تستطيع المؤسسات في مختلف القطاعات استخدام نماذج نضج التوأم الرقمي لتوجيه استراتيجيات التنفيذ خلال عملية التحول الرقمي المستمرة، وقياس عائد الاستثمار (ROI) في كل مرحلة من مراحل التطوير.
تعمل التوائم الرقمية على تبسيط أنظمة الإنتاج وتقليل وقت التعطل من خلال الصيانة التنبؤية وتحسين العمليات.
يمكن أن تشير النسخ المتماثلة المفصلة لمحركات الطائرات والمكونات الأخرى إلى كيفية تفاعل المكونات الحقيقية تحت الضغط والظروف البيئية المتغيرة.
تُجرى حالياً استكشافات حول التوائم الرقمية لنمذجة الحالات الصحية الخاصة بكل مريض وعمليات المستشفيات، وذلك بهدف تقديم رعاية أكثر تخصيصاً وتحقيق كفاءة أكبر.
في المباني الذكية، غالبًا ما تستخدم التوائم الرقمية تقنية الذكاء الاصطناعي للحافة لتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، واستهلاك الطاقة، وتخصيص الموارد بناءً على نسبة الإشغال.
يمكن لمخططي المدن استخدام التوائم الرقمية لنمذجة أنظمة النقل والمرافق والظروف البيئية، مما يعزز المرونة والتخطيط طويل الأمد.
يمكن للتوائم الرقمية استكشاف كيف ستصمد تصاميم المناظر الطبيعية والمشاريع أمام الفيضانات والحرارة الشديدة والآثار الأخرى الناجمة عن تغير المناخ.
