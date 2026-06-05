ما المقصود بإدارة التعرض المستمر للتهديدات (CTEM)؟

طرحت شركة Gartner مفهوم إدارة التعرض المستمر للتهديدات في أوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين، حيث وضعت عملية مكونة من خمس خطوات لتبسيط إدارة المخاطر وجعلها أكثر شمولاً: تحديد النطاق، والاكتشاف، وتحديد الأولويات، والتحقق، والتحرك التنفيذي.

إدارة التعرض المستمر للتهديدات هي شكل متطور من إدارة الثغرات الأمنية، وهي الممارسة الأساسية لرصد التهديدات وتقييمها وتحديد أولوياتها. وهي تعزز إدارة الثغرات الأمنية التقليدية بإمكانات متقدمة في تحديد الأولويات والتحقق، ما يسمح للمؤسسات بتحديد التهديدات الأكثر خطورة بدقة في أي لحظة. تراقب إدارة التعرض المستمر للتهديدات منظومة تكنولوجيا المعلومات باستمرار، مع تحديد أولويات المعالجة بطريقة تتماشى بشكل وثيق مع أولويات الأعمال.

الهدف من إدارة التعرض المستمر للتهديدات هو تمكين الأمن الاستباقي من خلال تركيز موارد المؤسسة على المخاطر الإلكترونية التي تشكل التهديدات الأكثر شرعية وفورية على البيئة. وبهذه الطريقة، يمكن أن تساعد إدارة التعرض المستمر للتهديدات على تقليل إجهاد التنبيه ومتوسط وقت المعالجة (MTTR).

التطورات الأخيرة في مجال الحوسبة تجعل النهج الاستباقي للأمن أكثر أهمية من ذي قبل. كتب محللو Gartner في مايو 20261 أن Claude Mythos Preview من Anthropic وProject Glasswing "يتطلبان" إدارة فعالة للتعرض المستمر للتهديدات. وبالمثل، يؤكد تقرير صادر عن IDC2 في مارس 2026 أن عمليات إدارة التعرض المستمر للتهديدات الجارية ستكون حاسمة للاستعداد للتشفير ما بعد الكمي.