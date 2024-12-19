ما الحوسبة كخدمة (CaaS)؟

الحوسبة كخدمة (CaaS) عبارة عن نموذج أعمال للدفع مقابل الاستخدام والذي يسمح للمؤسسة بتحديد موارد السحابة حسب الطلب. بناءً على البنية التحتية السحابية، يتيح CaaS الأدوات والموارد اللازمة لمعالجة البيانات وتشغيل التطبيقات.
يشار إلى خدمات CaaS أيضًا في بعض الأحيان باسم البنية التحتية كخدمة (IaaS).
أولاً، دعونا نوضح شروطنا. قد يكون هناك بعض الإرباك، خاصةً لأن CaaS غالبًا ما يُطلق عليه اسم IaaS، وتشارك الحوسبة كخدمة نفس الاختصار مثل الحاويات كخدمة.
بينما يتيح كل من CaaS وIaaS للمستخدمين المحتملين طلب الموارد وتوفيرها، يُستخدم مصطلح CaaS غالبًا للتركيز أكثر على قوة المعالجة والمرونة التي يمكن أن توفرها هذه الخدمة. يُستخدم IaaS بشكل متكرر لرسم صورة للبنية التحتية الأساسية الكاملة.
"الحوسبة" هي عبارة شاملة تغطي جميع العناصر اللازمة لتشغيل البرامج. ويتضمن ذلك قوة المعالجة والذاكرة وقدرات الشبكات وموارد التخزين المختلفة.
عندما نناقش خدمات الحوسبة، فإننا غالبًا ما نتحدث عن:
يعتمد نموذج الحوسبة كخدمة (CaaS) بشكل كبير على مفهوم المحاكاة الافتراضية، والذي يتيح لأجهزة الكمبيوتر إنشاء بيئات افتراضية. تمنح تقنية المحاكاة الافتراضية المؤسسات إمكانية الوصول إلى قوة الحوسبة بطريقة فعالة من حيث التكلفة والمرونة، ومن ثم تلغي الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التي قد تكون ضرورية بخلاف ذلك.
يُعد دور مزود السحابة محوريًا في عمليات CaaS. فمزود السحابة هو الذي يوفّر القوة الحاسوبية اللازمة، ويدير الذاكرة، ويوفر خدمات أساسية أخرى.
يكون دور المستخدم في ترتيب الإيجار هذا أبسط بكثير: التسجيل واستخدام الخدمات ودفع ثمن الموارد مثل الخوادم الافتراضية وقوة المعالجة والـتخزين عند الطلب. وتتمثل الفائدة الأكثر وضوحًا للمستخدم في الراحة الإضافية وراحة البال لمعرفة أن استخدام CaaS الخاص به تتم إدارته بكفاءة وبأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.
يعمل CaaS وفقًا لثلاث خطوات:
عند تحليل نوع المؤسسة التي من المرجح أن تحقق أكبر استفادة من تشغيل خدمة CaaS، فمن المحتمل أن نصادف عدة خصائص متشابهة أو متقاربة في الفكرة. تشمل الشركات التي تتمتع بوضع متميز لجني أكبر قدر من الفوائد من CaaS المؤسسات التي:
إذا جمعنا كل هذه الظروف، توضح الصورة المركبة التي تظهر لنا شركة—مثل معظم المؤسسات—تواجه مزيجًا من المضائق الكبيرة. المؤسسة كبيرة بما يكفي لتواجه تحديات "الشركات الكبرى"، لكنها قد تفتقر إلى الميزانية أو الكوادر البشرية المتاحة للتعامل مع تلك الاحتياجات بشكل كامل والتزام كامل.
قد يكون هناك حتى شك داخل الشركة بأن فريق تكنولوجيا المعلومات قد لا يكون مؤهلاً بالكامل لمواجهة تحدي حماية الشركة وممتلكاتها الفكرية. علاوة على ذلك، ورغم أن الشركة ترغب في تجنب الاستثمارات الكبيرة، فإنها لا تزال ترغب وتحتاج إلى نظام كبير ذي أسلوب رشيق—نظام قادر على التوسع أو الانكماش بسرعة وبانسيابية تامة بما يتوافق مع احتياجات المعالجة الفورية لها.
وأخيرًا، الشركات التي قد تكون الأنسب لاستخدام خدمة CaaS هي تلك التي تمتلك ميزانية محدودة إلى متوسطة، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزايا المعالجة التي تتمتع بها المؤسسات الأكبر حجمًا.
الحوسبة كخدمة (CaaS) هو مفهوم يتناغم تمامًا مع أنماط استخدام المستهلكين الحديثة، التي تفضل الراحة والمرونة والتكلفة المعقولة. فكر في تأجير السيارات، الذي يمثل حاليًا ما يقرب من 20% من ملكية السيارات في الولايات المتحدة.1 وبالمثل، يحاول مستخدمو خدمات CaaS تجنب التكاليف الاستثمارية الكبيرة لشراء المعدات.
كما يجدر النظر أيضًا في عدد كبير من خطط الهاتف المحمول التي تبرز حقيقة أنها لا تفرض عقودًا طويلة الأجل كجزء من اتفاقيات الخدمة الخاصة بها. يعكس CaaS نهجًا غير مقيد بالمثل—يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط، ما دمت تحتاج إليه.
يوفر استخدام CaaS الفوائد الأساسية التالية.
غالبًا ما تحظى اعتبارات التكلفة بالأولوية القصوى بالنسبة إلى الشركات. وهذا يجعل خيار احتمالية CaaS يبدو للكثير من المؤسسات خيارًا منطقيًا وفعّالاً من حيث التكلفة. فهذه الشركات لا تتجنب فقط شراء المعدات المُكلفة، بل توفر أيضًا النفقات المستقبلية المرتبطة بصيانة هذه المعدات، والتي قد تكون باهظة. كما توفر هذه الشركات أيضًا في تكاليف العمالة المرتبطة بذلك.
يقدم CaaS منصة مركزية وبروتوكولات أمان متقدمة مثل عناصر التحكم في الوصول وتشفير البيانات وكشف التطفل والتصحيح من خلال الأتمتة. يُعد CaaS مفيدًا للشركات التي ترغب في تعزيز وضعها الأمني ولكنها تفتقر إلى الموارد والكوادر البشرية اللازمة لتخصيص قدر كبير من طاقة الشركة لمثل هذا النشاط. يمكن أن يعمل CaaS على الحد من نقاط الضعف والمساعدة على منع فقدان البيانات.
تلعب العديد من المؤسسات لعبة التخمين المستمرة، حيث تضطر باستمرار إلى توقع الخدمات التي تحتاجها، لتكتشف لاحقًا أن الشركة كانت بحاجة فعليًا إلى أكثر أو أقل مما تم توفيره. يمكن أن يساعد CaaS الشركات على منع الإفراط في توفير الخدمات، ما يساعد على ضمان تلبية احتياجاتها بالضبط. وإذا طرأت تغييرات فعلية على الأعمال، فيوفر CaaS المرونة اللازمة للتكيف بسهولة حسب المتطلبات.
غالبًا ما تأتي الراحة الإضافية التي يوفرها CaaS، الناتجة عن نقل جميع المسؤوليات الإدارية من التشغيل المحلي إلى الخدمة المُدارة التي يقدمها مزود الحوسبة السحابية، بتكلفة كبيرة إلى جانب بعض المخاطر المحتملة الملحوظة.
على الرغم من أن النهج الموجه نحو CaaS منطقي للعديد من المؤسسات، يجب على أي شركة تختاره أن تدرك أنها ببساطة لن تتمكن من الاحتفاظ بنفس مستوى التحكم أو المرونة في العملية كما كان الحال عندما كانت تدير هذه العملية بنفسها على سبيل المثال، يواجه المستخدمون تحكمًا أقل في البنية التحتية التي يستخدمونها، مع خيارات أقل للتكوين وطرق محدودة لتخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.
كما يعلم أي شخص سبق له الاشتراك في خدمة مدفوعة جيدًا، فإن الأمر يتعلق دائمًا بالرسوم الإضافية المحتملة والتكاليف الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان، ويفضل أن يكون ذلك قبل التسجيل. لا تختلف حالة CaaS. تسجل الشركة في هذه الخدمة استنادًا إلى تقديراتها الخاصة حول احتياجاتها المستقبلية من الخدمات. ولكن إذا تجاوز استخدام الشركة الحدود المتوقعة، فمن المرجح أن تواجه غرامات باهظة نتيجة الارتفاع المفاجئ في الاستهلاك.
يحدث كل شيء في CaaS عبر الإنترنت في موقع مزود الخدمة. لذا، يجب على المستخدمين الحفاظ على اتصال إنترنت فعال. إلى جانب ذلك، قد يواجه المستخدمون أي مشكلات تتعلق بزمن الانتقال تؤثر في ذلك المزود. وبالمثل، إذا تعرض المزود لانقطاعات أو مشكلات تقنية، فمن المرجح أن يعاني المستخدم من انقطاعات في الخدمة أيضًا. في كلتا الحالتين، قد يواجه المستخدم صعوبات وتأخيرات عند محاولة الوصول إلى بيانات الشركة.
في أي وقت تخزن فيه الشركة بياناتها على خوادم بعيدة، هناك خطر متزايد للتعرض للمخاطر. لقد أظهرت اختراقات أمنية متعددة وعالية المستوى أن مزودي الخدمات قد يسعون إلى تقديم تدابير أمنية معززة وإنشاء بيئة جديرة بالثقة، ولكن هذا لا يجعلهم محصنين ضد التهديدات الإلكترونية. يستهدف بعض المتسللين على وجه التحديد مزودي الخدمات الكبار والجديرين بالثقة، ويرجع ذلك جزئيًا لما يمكن أن يجنوه من شهرة إضافية نتيجة جريمتهم.
تتمحور الحوسبة كخدمة (CaaS) حول جعل الأمور أكثر يسرًا وسهولة. لذا، قد تعتقد أنه سيكون من السهل التبديل إلى مزود السحابة آخر—ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. غالبًا ما يصبح نقل البيانات مشكلة عندما تنقل الأصول من منصة إلى أخرى. إذ يمكن أن يخلق ذلك حالة من الاحتكار لمنتج معين، حيث يصبح المستخدم محاصرًا بشكل فعال من قِبل مزود واحد. توجد متطلبات الامتثال المتعلقة بالتحكم في البيانات في مختلف الصناعات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية. قد تحتاج مثل هذه الشركات إلى قدر أكبر من الأمان مقارنةً بما توفره السحابة العامة.
ثمة العديد من الأسباب لتبني CaaS كإستراتيجية عمل. يرد فيما يلي قائمة ببعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الشركات تلجأ إلى نموذج CaaS.
ثمة العديد من الشركات التي تعمل في هذا المجال، وكل منها تقدم رؤيتها الخاصة في مجال CaaS:
