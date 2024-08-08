ما هي صورة الحاويات؟

يتم إنشاء صورة الحاوية من مجموعة مكدّسة من الطبقات، تشمل:

الصورة الأساسية (Base image)

المكتبات

الملفات التنفيذية (Binaries)

الاعتماديات (Dependencies)

ملفات التكوين

في الصور الجديدة التي تُبنى من الصفر، تبدأ العملية دائمًا من الطبقة السفلية، وهي الصورة الأساسية. تُعد الصورة الأساسية نقطة الانطلاق لمعظم مهام سير العمل الخاصة بتطوير الحاويات. وتتكوّن العديد من الصور الأساسية من توزيعات Linux الأساسية أو المصغّرة، مثل: Debian، وUbuntu، وRed Hat Enterprise Linux (RHEL)، وRocky Linux، وAlpine. تُخزَّن ملفات نظام الملفات الخاص بالحاوية داخل الصور الأساسية. وتُتيح عملية إنشاء الصور الأساسية، المعروفة باسم "البناء"، للمطوّرين إنشاء بيئة موحَّدة تُستخدم كأساس لدعم صور الحاويات المُخصصة.

بعد ذلك، تُضاف مجموعة من طبقات نظام الملفات فوق الصورة الأساسية، وتشمل:

المكتبات الضرورية: وهي مجموعات قياسية من الخوارزميات وقوالب الأصناف (class templates) تُستخدم لبناء هياكل بيانات شائعة مثل القوائم (lists) والمكدسات (stacks) والطوابير (queues).

الملفات التنفيذية الضرورية، وهي ملفات قابلة للتنفيذ مطلوبة لتنفيذ البرامج والأوامر المختلفة. تم تصميم المجلدات الثنائية بحيث يمكن للمستخدمين الوصول السريع إلى الملفات التنفيذية المطلوبة.

الاعتماديات المختلفة، والتي تحكم إنشاء والعمليات الحاوية.

ملفات التكوين (configs) اللازمة لتشغيل الحاوية المعنية.

إذا كانت صورة الحاوية تعتمد على صورة موجودة مسبقًا، فإن الصورة الأساسية تُعرف باسم الصورة الأصل (Parent Image). أما إذا كانت الصورة أصلية بالكامل، فيُقال إنها لا تمتلك صورة أصل.