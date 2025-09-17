إطار عمل ووجهات نظر تبني سحابة AWS

يوفر إطار العمل لاعتماد سحابة AWS (AWS CAF)، خارطة الطريق الشاملة والمُنظمة لمساعدة المجموعة على التحول الرقمي وتسريع اعتماد السحابة. ويتألف من أفضل الممارسات والتوجيهات والأدوات التي تعمل على مواءمة التقنية مع الأشخاص والعمليات وأهداف العمل.
تقوم AWS CAF بتجميع القدرات في ستة وجهات نظر:
يتضمن كل منظور مجموعة من القدرات التي يمتلكها الأطراف المعنية أو يديرونها خلال رحلة التحول إلى السحابة.
تم تطوير إطار عمل اعتماد سحابة AWS استجابةً للطلب المتزايد على التحول الرقمي والحاجة إلى الاستفادة من إمكانات الحوسبة السحابية. في حين أن AWS CAF مصمم خصوصًا لرحلات ترحيل AWS، فإن ممارساته غالبًا ما يتم دمجها مع تقنيات شركاء النظام السحابي وتكييفها مع منصة سحابية أخرى.
نظرًا لأن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة لتحديث العمليات ، أصبح الترحيل السحابي ضروريًا لتعزيز المرونة وقابلية التوسع وتمكين التقنيات المتطورة، مثل أتمتة العمليات والتحليلات الفورية والذكاء الاصطناعي.
في دراسة أجرتها مجموعة Synergy Research Group في عام 2025، ارتفع إنفاق الشركات على الخدمات السحابية إلى 99 مليار دولارًا أمريكيًا في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها أكثر من 20 مليار دولارًا أمريكيًا عن الربع الثاني من عام 2024. وتعزو الدراسة هذا النمو إلى الانفجار الذي شهدته تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والطلب واسع النطاق على البنية التحتية السحابية لدعم أحمال التشغيل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.1
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يساعد إطار Amazon Web Services (AWS) CAF مجموعة واسعة من الأطراف المعنيين (على سبيل المثال، CEO وCFO وCIO وCTO، وفرق عمليات التطوير، ومهندسي حلول السحابة) على تحقيق النتائج التقنية والتجارية المطلوبة. فهو يوفر العديد من الفوائد القيمة، بما في ذلك:
يوفّر AWS CAF إرشادات مخصّصة لمساعدة المجموعات على نقل أحمال التشغيل إلى السحابة بطريقة آمنة، ومتوافقة، وفعّالة من حيث التكلفة. وبدلاً من اتباع نهج واحد يناسب الجميع، فإنه يستخدم إجراءً منظمًا يسرّع عملية التحول القائم على السحابة من خلال القدرات والمراحل الإستراتيجية.
يبدأ إطار العمل برسم خريطة لـ 47 قدرة منفصلة عبر 6 وجهات نظر رئيسية. وتمثل هذه القدرات إمكانية المؤسسة على نشر الموارد (على سبيل المثال، الأشخاص والتقنية والأصول الأخرى) من خلال عمليات تُحقق نتائج محددة.
يقوم إطار العمل بعد ذلك بتحديد أربعة مجالات تحول حاسمة ضرورية لتشغيل الإستراتيجية السحابية الناجحة قبل توجيه المجموعات عبر أربع مراحل تحول سحابية متكررة تعتمد على بعضها البعض.
تتمحور وجهات نظر AWS CAF حول القدرات التأسيسية وتوفر إرشادات توجيهية تستخدمها آلاف الشركات لتحسين الجاهزية السحابية وتسريع التحول السحابي.
تتم تغطية كل وجهات نظر AWS CAF الستة في مستند فني منفصل:
يجب أن تتوافق الاستثمارات السحابية مع الإستراتيجية. ويركز منظور الأعمال على ضمان أن تعمل هذه الاستثمارات على تسريع التحول الرقمي وأهداف الأعمال على حد سواء. كما يركز على تحقيق القيمة والتحسين المالي.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
التغييرات التقنية فعالة فقط مثل الأشخاص الذين يقومون بتنفيذها. تم تصميم منظور الأشخاص لتحفيز التغيير التنظيمي وسد الفجوة بين التقنية وأهداف العمل. ويعمل على تسريع رحلة السحابة لمساعدة المجموعات على التركيز على ثقافة قائمة على النمو والتعلم المستمر.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
تتطلب مبادرات السحابة إشرافًا منسقًا. يؤسس منظور الحوكمة اُطر العمل لإدارة العمليات السحابية مع تحسين القيمة والتحكم في المخاطر.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
تتكون البنية التحتية للسحابة من عناصر الأجهزة والبرمجيات التي تجتمع معًا لتوفير قابلية التوسع والمرونة وإمكانية الوصول التي تتطلبها الشركات الحديثة. يساعد منظور المنصة على بناء منصة السحابة الهجينة القابلة للتوسع على مستوى المؤسسة. ويركز على تحديث أحمال التشغيل الحالية وتنفيذ حلول السحابة الهجينة الجديدة، مثل خدمات AWS (على سبيل المثال، Lambda) أو تقنيات الطرف الثالث.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
يُعد ضمان حماية البيانات خلال كل مرحلة من مراحل إستراتيجية الترحيل السحابي عاملاً حاسمًا في تمكين الأمن القوي. ويركز منظور الأمن على تحقيق السرية والسلامة والتوافر المحيط بالبيانات وأحمال التشغيل في السحابة.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
تتطلب بيئات السحابة المراقبة المستمرة والصيانة لتحقيق الأداء الأمثل. ويعمل منظور العمليات على تحديد العمليات والممارسات الخاصة بالإدارة الفعالة للسحابة، ما يضمن تقديم قيمة ثابتة وتلبية متطلبات العمل.
تشمل القدرات التأسيسية ما يأتي:
يحدد إطار عمل اعتماد سحابة AWS أربعة مجالات تحول واسعة، يجب أن تتغير من أجل التحول الناجح للسحابة.
وتقوم المجموعة بترحيل البنية التحتية السابقة ومنصات البيانات المحلية وتحديثها لاستخدام القدرات في السحابة.
كما تقوم الفرق برقمنة العمليات التجارية وأتمتتها وتحسينها لتحقيق الكفاءة والمرونة.
الشركات إعادة تصور نماذجها التشغيلية والتجارية وإعادة هيكلة فرق العمل لدعم التحول السحابي.
تُطور الشركات وتطلق منتجات وخدمات مبتكرة يتم تمكينها بواسطة تقنيات السحابة.
بناءً على القدرات التأسيسية ومجالات التحول، يحدد AWS CAF أربع مراحل تدريجية للتحول السحابي:
تحدد المجموعات كيف يمكن لتقنية السحابة تسريع نتائج الأعمال. وتتضمن هذه المرحلة ورش عمل ميسرة تساعد الفرق على تقييم فرص التحول ووضع الأساس لمبادرات التحول الرقمي.
تقوم الفرق بتقييم القدرات التنظيمية الحالية مقابل متطلبات التحول السحابي. ومن خلال التقييم، تحدد المجموعات الثغرات في القدرات وتضع خطط عمل لمعالجة أوجه القصور في القدرات الأساسية.
تقوم المجموعات بتنفيذ مبادرات تجريبية في بيئات الإنتاج مع بناء حلول تُظهر قيمة أعمال قابلة للقياس. وتركز هذه المرحلة على التحقق من إستراتيجيات السحابة من خلال عمليات النشر في العالم الواقعي.
تتوسع المبادرات التجريبية المُثبتة لتصل إلى نطاقها المقصود مع تحقيق المؤسسات للفوائد التجارية المتوقعة من تحوّلها إلى السحابة. ,تمثل هذه المرحلة تحقيق اعتماد السحابة على نطاق واسع وتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
يزود إطار عمل AWS Well-Architected Framework السحابة بأفضل الممارسات والإرشادات العملية لبناء بنية تحتية آمنة وعالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة عبر التطبيقات وأحمال التشغيل. وهو يتألف من إرشادات متخصصة ومختبرات عملية وأداة AWS Well-Architected—وهي مورد مجاني داخل وحدة تحكم إدارة AWS التي تتيح تقييمات أحمال التشغيل وتحدد المناطق عالية المخاطر وتتبع التحسينات المحتملة.
يتمحور إطار العمل حول ستة ركائز أساسية:
يستمر تسارع دمج الذكاء الاصطناعي عبر البنية التحتية للمؤسسات في الارتفاع. وتوصلت دراسة حديثة أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) على 2,900 من المديرين التنفيذيين العالميين إلى أن سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي—والذي يتم تشغيل العديد منه بواسطة الذكاء الاصطناعي الوكيل—من المتوقع أن يتوسع من 3% في عام 2024 إلى 25% بحلول عام 2026.
يمتد إدراك التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) إلى إستراتيجيات اعتماد السحابة. ونشرت AWS دليلين لمساعدة المجموعات على التنقل في التحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي:
يساعد كلاهما المجموعات على تطبيق مبادئ إطار عمل الذكاء الاصطناعي الشامل على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضمن توافق استثمارات الذكاء الاصطناعي مع أهداف التحول الرقمي الأوسع نطاقًا وتحقيق قيمة تجارية قابلة للقياس.
هل أنت مستعد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ اكتشف كيف تسهل IBM Cloud وRed Hat تخصيص الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. كل ذلك في جلسة واحدة. انضم إلى الندوة عبر الإنترنت وابدأ رحلتك نحو النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوضح هذا التقرير الصادر عن IDC كيف تتعامل المؤسسات مع أصعب تحديات الترحيل السحابي، ويكشف عن الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها.
استعرض تقرير Magic Quadrant لعام 2024 واكتشف مزودي الأنظمة الذين يدعمون بيئات بيانات عالية الأداء ومهيّأة للحوسبة السحابية الهجينة.
من خلال تطبيق IBM Watson Discovery و watsonx Assistant و watsonx.ai على IBM Cloud، لم تعزز شركة EdTech تجربة عملائها فحسب، بل حققت أيضًا فوائد كبيرة في مجال الأعمال.
اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.
IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.
1. يقترب سوق السحابة في الربع الثاني من تحقيق 100 مليار دولار أمريكي - ولا يزال ينمو بنسبة 25% على أساس سنوي، Synergy Research، 31 يوليو 2025