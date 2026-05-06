وتُعد ركيزة أساسية من ركائز الصيانة الإنتاجية الشاملة، وهي نهج صيانة استباقي ينقل بعض مسؤوليات صيانة المعدات من موظفي الصيانة إلى مشغلي الآلات.

تعتمد المؤسسات الصيانة الذاتية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل فترات التوقف عن العمل، ومنع أعطال المعدات وحالات التعطل غير المتوقعة.

وتسترشد برامج الصيانة الذاتية بمبادئ تحسين العمليات والتميز التشغيلي، وهي مفاهيم تسهم في تشكيل كيفية أداء الأصول المادية بمرور الوقت.

وتُمكّن المؤسسات التي تطبق الصيانة الذاتية فرق الصيانة من التركيز على أعمال الصيانة الأكثر تعقيدًا والأعلى قيمة، بينما يتولى مشغلو الآلات أعمال الصيانة الروتينية.

وكما هو الحال مع مناهج الصيانة الأخرى، شهدت الصيانة الذاتية تحولًا كبيرًا بفضل انتشار الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT). وتدمج برامج الصيانة الذاتية الحديثة أدوات رقمية مثل أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة التي تتعقب أنشطة الصيانة، وتنشئ أوامر العمل تلقائيًا، وتلتقط بيانات الصيانة في الوقت الفعلي.