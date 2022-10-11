ما التميز التشغيلي؟

يتعلق تحسين الأعمال التجارية بأكثر من مجرد زيادة الكفاءات أو زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. ويتطلب الاقتصاد العالمي اليوم أيضًا المرونة للتكيف مع الأسواق والظروف والتقنيات المتغيرة.

التميز التشغيلي هو وسيلة للمجموعات لإنشاء خارطة طريق نحو التحسين المستمر في بيئة الأعمال المعقدة. وهدفه هو منح الشركات ميزة تنافسية. كما يساعد التميز التشغيلي قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل ويوضح للموظفين طريق التحسين المستمر. عندما يتم تطبيقه بشكل جيد، فإن التميز التشغيلي يُمكّن كل عضو في المجموعة من رؤية تدفق القيمة إلى العميل، وإذا ظهرت مشكلات، فيمكنه إيجاد حل لها قبل حدوث أي خلل.

يبدأ التميز التشغيلي بتحول ثقافي، حيث يكرس جميع القادة والموظفين جهودهم ليس فقط لابتكار منتج عالي الجودة ولكن أيضًا لتوفير تجربة عملاء رائعة. الشركات التي تستخدم منهجيات التميّز التشغيلي، تحدد بوضوح أدوار القيادة وأدوار القوى العاملة وكيفية عملهما معًا لتحسين العمليات. على جميع المستويات، يمكن للموظفين بدء التغيير والتوجه نحو الكفاءة، والفعالية والمرونة.