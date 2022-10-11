ما التميز التشغيلي؟

شخص يكتب على ملاحظة لاصقة في غرفة الاجتماعات

ما التميز التشغيلي؟

التميز التشغيلي (OpEx) هو نهج لإدارة الأعمال يؤكد على التحسين المستمر عبر جميع جوانب الأعمال وداخل جميع العمليات التجارية من خلال إنشاء ثقافة حيث يتم استثمار الإدارة والموظفين في نتائج الأعمال وتمكينهم من تنفيذ التغيير.

يتعلق تحسين الأعمال التجارية بأكثر من مجرد زيادة الكفاءات أو زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. ويتطلب الاقتصاد العالمي اليوم أيضًا المرونة للتكيف مع الأسواق والظروف والتقنيات المتغيرة.

التميز التشغيلي هو وسيلة للمجموعات لإنشاء خارطة طريق نحو التحسين المستمر في بيئة الأعمال المعقدة. وهدفه هو منح الشركات ميزة تنافسية. كما يساعد التميز التشغيلي قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل ويوضح للموظفين طريق التحسين المستمر. عندما يتم تطبيقه بشكل جيد، فإن التميز التشغيلي يُمكّن كل عضو في المجموعة من رؤية تدفق القيمة إلى العميل، وإذا ظهرت مشكلات، فيمكنه إيجاد حل لها قبل حدوث أي خلل. 

يبدأ التميز التشغيلي بتحول ثقافي، حيث يكرس جميع القادة والموظفين جهودهم ليس فقط لابتكار منتج عالي الجودة ولكن أيضًا لتوفير تجربة عملاء رائعة. الشركات التي تستخدم منهجيات التميّز التشغيلي، تحدد بوضوح أدوار القيادة وأدوار القوى العاملة وكيفية عملهما معًا لتحسين العمليات. على جميع المستويات، يمكن للموظفين بدء التغيير والتوجه نحو الكفاءة، والفعالية والمرونة.

المبادئ الأساسية للتميز التشغيلي

يعود تعريف التميز التشغيلي إلى نموذج Shingo، وهو نهج للأعمال يركز على الجودة عند المصدر، والقيمة للعملاء، وسلسلة التوريد الخالية من المخزون، وفهم مكان العمل على جميع المستويات. وقد أنشأها الدكتور Shigeo Shingo، وهو رائد أعمال نشر 18 كتابًا حول فلسفته وتعاون بشكل وثيق مع المديرين التنفيذيين في شركة Toyota لتطبيق مبادئه في عمليات التصنيع الخاصة بهم.

يُعد Shingo مصدر إلهام لجائزة Shingo، التي يمنحها سنويًا معهد Shingo Institute for Operational Excellence في جامعة ولاية يوتا. وتحدد هذه الجائزة مبادئ Shingo التوجيهية العشرة، التي يشار إليها غالبًا باسم المبادئ الأساسية للتميز التشغيلي:

  • احترام كل فرد: عندما يشعر الناس بالاحترام والتقدير من قِبل المجموعة، فمن المرجح أن يقدموا المزيد من العطاء. ويسعى الاحترام إلى استخلاص الأفضل من المساهمين الأفراد.
  • القيادة بتواضع: عندما تُتخذ القرارات من جانب واحد، يقل احتمال احترام موظفي الخطوط الأمامية للقرارات التي يتم اتخاذها. وللقيادة بتواضع، يجب على الشركات تنفيذ نظام إداري حيث يسعى القادة للحصول على المشاركة والدعم من الأطراف المعنية على جميع المستويات.
  • البحث عن الكمال: يشبه هذا المبدأ القول المأثور "عليك أن تؤمن به لتحققه". ومن خلال البحث عن طرق للتحسين المستمر، يمكنك فتح الباب أمام طرق جديدة للتفكير والابتكار.
  • اعتنق التفكير العلمي: لا يقتصر هذا المبدأ على كونك قائمًا على البيانات فحسب. إن إنشاء ثقافة حيث يكون الموظفون قادرين على "التجريب" واختبار أفكار جديدة بناءً على الملاحظات والبيانات، يعزز الابتكار.
  • التركيز على العملية: إذا حدث خطأ ما، فبدلاً من إلقاء اللوم على الناس (والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية)، ابحث عن طرق يمكن من خلالها تحسين العملية.
  • ضمان الجودة من المصدر: مثلما يُصنع الطعام الجيد بمكونات جيدة، فإن ضمان الجودة في الأعمال التجارية يعتمد على القيام بالعمل بشكل صحيح من المرة الأولى، باستخدام الأشخاص المناسبين والعناصر المناسبة.
  • تحسين التدفق والسحب: إن توفير القيمة للعميل يعني الحصول على المنتجات التي يطلبها العميل عندما يحتاجها ولا شيء أكثر من ذلك، وهو ما يتجسد في سلسلة التوريد.
  • التفكير بشكل منهجي: بدلاً من التركيز على الأفراد أو الأقسام الفردية للتحسين، فكر في طرق لتحسين النظام بأكمله.
  • تحقيق استمرارية الهدف: إن التواصل بشأن الأهداف والغرض والالتزام تجاه العميل و"السبب" وراء الشركة هو مفتاح التميز التشغيلي.
  • تحقيق قيمة للعميل: في نهاية المطاف، تتمحور جميع الأعمال التجارية حول العميل، لذلك يجب أن تعكس العمليات القيمة التي يحملها العملاء ويجب أن يتم توفيرها.
        منهجيات التميز التشغيلي

        مع اكتساب نموذج Shingo شعبية في عالم الأعمال، طور آخرون منهجيات تستند إلى هذا النهج والمبادئ الأساسية للتميز التشغيلي. ويشمل ذلك ما يأتي:

        • التصنيع المرن: التصنيع المرن هو طريقة منهجية مصممة لتقليل الهدر مع الحفاظ على ثبات الإنتاجية.
        • الحيود السداسي: الحدود السداسي هي مجموعة من المنهجيات والأدوات والتقنيات المستخدمة لتحسين العمليات وتقليل العيوب. وفي بعض الأحيان يتم دمجها مع مبادئ التصنيع الخالية من الهدر ومن ثم تُعرف باسم "lean Six Sigma".
        • Kaizen: يركز Kaizen على التحسين المستمر، ويركز على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية بشكل استباقي في مجالات معينة داخل المجموعة لإجراء تحسينات تدريجية.

        تنفيذ التميز التشغيلي

        عند تنفيذ التميّز التشغيلي داخل مجموعة، قد يكون من المفيد النظر إلى العملية على أنها رحلة مستمرة وليست وجهة نهائية. ونظرًا لأن التركيز ينصب على التحسين المستمر، يجب على قادة الأعمال والموظفين دائمًا البحث عن طرق لتحسين ما يقومون به.

        ومع ذلك، تحتاج المجموعات إلى وضع أهداف وتحديد المقاييس لفهم ما إذا كانت تتحسن وكيف تتحسن. وتشمل هذه المقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل زيادة المبيعات وأداء الصحة والسلامة ومعدلات الاحتفاظ بالقوى العاملة.

        في ما يلي أنواع الأهداف التي غالبًا ما يتم تضمينها في العمليات القائمة على التميز التشغيلي:

        • الأهداف التشغيلية: كيفية عمل الشركة، بما في ذلك الكفاءة والسلامة. على سبيل المثال، قد تسعى مجموعة ما إلى تسريع دورة الطلب مقابل النقد، أو حل مشكلات سلسلة التوريد أو تحسين تقديم الخدمات.
        • الأهداف المالية: المقاييس المتعلقة بالمبيعات والخسائر. يمكن أن تكون هذه الأهداف هي تقليل الاضطراب أو الدخول بكفاءة إلى أسواق جديدة أو تحسين مسار بيانات التسويق إلى المبيعات.
        • أهداف الثقافة والقوى العاملة: وتشمل هذه الأهداف قياس رضا العاملين، وتقديم التطوير المهني والاستثمار في الاحتفاظ بالعاملين. ويمكن أن يستلزم ذلك مبادرات لإنشاء ثقافة أكثر شمولاً، أو إنشاء حزمة تعويضات أكثر إنصافًا أو تحفيز التطوير المهني.

        تدفق القيمة إلى العملاء

        تركز أهداف التميز التشغيلي عادةً على تقديم قيمة للعميل. ما القيمة؟ في الأساس، هذا ما يطلبه العميل ويرغب في دفع ثمنه.

        ضمن منهجية التميز التشغيلي، توفر الشركات هذه القيمة من خلال إنشاء تدفقات القيمة. ويشير تدفق القيمة إلى العمليات والمبادرات التي تنشئها المجموعة لتقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في الوقت اللازم لتلبية هذا الطلب.

        على سبيل المثال، يُنظر إلى مركز البيانات الذي يمكنه مواكبة طلب العملاء ويمتلك موارد الحوسبة والتخزين والشبكات اللازمة لخدمة المعاملات عبر الإنترنت دون الإفراط في التزويد، على أنه تدفق قيمة يعمل بسلاسة.

        التواصل بشأن التميز التشغيلي

        التواصل هو عنصر أساسي آخر للوصول إلى أهداف التميز التشغيلي. إذا لم يكن الموظفون على دراية بأهداف الشركة، أو ليس لديهم فكرة عن كيفية تقديم قيمة للعميل أو شعروا أن القيادة لا تستثمر في نجاحهم المهني، فهذا يجعل من الصعب تحقيق الأهداف والتحسين المستمر.

        غالبًا ما يشمل التنفيذ خطة للتواصل بشأن جميع جوانب البرنامج، مثل الرسالة والأهداف والأطراف المتأثرة، مع جميع الموظفين. وغالبًا ما يكون لدى الشركات التي تتفوق في التميز التشغيلي، نظام تواصل داخلي جيد التصميم، بالإضافة إلى منتدى لتلقي التعليقات ومعالجتها.

        فوائد التميز التشغيلي

        يتطلب التميز التشغيلي من المجموعات أن تنظر بعين ناقدة إلى العمليات وكيفية إدارتها للموظفين. في بعض الحالات، يجب أن يكونوا على استعداد لتغيير ثقافتهم. ويساعد الانفتاح على التغيير المستمر، الشركات على تنفيذ المنهجيات بشكل أفضل والوصول إلى هذه الفوائد:

        • تحسين سير العمل: جزء من إنشاء تدفق القيمة للعميل دون عوائق هو القدرة على رؤية العوائق وسلسلة التوريد والأولويات غير المتوائمة، ومعالجتها. عند استخدام أدوات إدارة الأعمال، يمكن للشركات الحصول على رؤية واضحة لسير العمل وعمليات الأعمال لجعلها أكثر كفاءة. على سبيل المثال، من خلال نمذجة أفضل لسير العمل، يمكنهم الوصول إلى السبب الجذري للاختناقات والتكرار والتخلص من الإنتاج الزائد أو الهدر.
        • تقليل المخاطر التشغيلية: يُعد الحد من المخاطر هدفًا أساسيًا لأي إستراتيجية عمل، وفائدة أساسية للتميز التشغيلي. وبفضل الكفاءات التي يجلبها، يمكن للشركات أيضًا خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات، خاصة عند مقارنتها بالمنافسين.
        • العمل والنتائج الموحدة: يؤدي وجود معايير لكيفية إنجاز العمل وشكل المنتج النهائي إلى تحسين الكفاءة ونتائج الأعمال بشكل عام.
        • المساءلة: يضمن تحديد الأدوار وتقديم تقييمات الأداء على جميع المستويات أن يكون لدى الأشخاص توقعات واضحة.
        • تمكين الموظفين: بدلاً من ثقافة "النهج التنازلي" حيث يكون للمدير التنفيذي يد في قرارات العمل في جميع الأقسام، يسعى التميز التشغيلي إلى إنشاء نموذج تتخذ فيه القيادة القرارات الإستراتيجية وتمكين موظفي الخطوط الأمامية من الموارد وصناعة القرار التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

        الصناعات التي تستخدم التميز التشغيلي

        يمكن للتميز التشغيلي أن يفيد كل الصناعات تقريبًا، ومع ذلك، هناك بعض الصناعات التي أصبح فيها التميز التشغيلي معيارًا في العمليات: 

        • التصنيع: استخدمت شركات مثل Motorola وBAE Systems منهجيات التميز التشغيلي لتعزيز الإنتاجية وتقليل فترة التعطل والحد من الهدر.
        • تكنولوجيا المعلومات: إن استخدام المبادئ الأساسية للتميز التشغيلي يمنح فرق تكنولوجيا المعلومات طريقة لتقليل إعادة العمل على التطوير وتحسين كفاءة سير العمل في بيئة سريعة الوتيرة.
        • الرعاية الصحية: مع التركيز على تجربة العملاء، يساعد التميز التشغيلي مقدمي الرعاية الصحية على تقليل أوقات الانتظار وتحسين بوابات المرضى وتتبع نتائج المرضى بشكل أفضل.
        • الإنشاءات: يساعد استخدام التميز التشغيلي شركات الإنشاءات على ضمان سلامة العمال، وإدارة القوى العاملة بكفاءة، وتوفير مصادر المواد بتكلفة معقولة.

        أدوات التميز التشغيلي

        يمكن أن تساعد الأتمتة وتحليل العمليات وقابلية الملاحظة وأدوات إدارة البيانات والأعمال، الشركات على تنفيذ التحسين المستمر—والالتزام به—بسرعة أكبر.

        أتمتة الأعمال

        تتطلع الشركات إلى الأتمتة منذ عقود لتحقيق الكفاءة والاستفادة من قوة التقنية الرقمية. ويمكن أن يشمل ذلك أتمتة المهام العملية على خط التجميع باستخدام الآلات أو أتمتة المهام الإدارية مثل المحاسبة والفواتير باستخدام حلول البرمجيات.

        هناك العديد من المهام التي تتطلب التفكير الإبداعي والحدس والإستراتيجية التي لا يمكن إلا للأشخاص القيام بها. ومع ذلك، يمكن استخدام أدوات الأتمتة لأداء المهام المتكررة والروتينية، مثل ملء الفواتير مسبقًا بمعلومات الحساب ونقل البيانات إلى أنظمة خلفية متعددة، ما يوفر وقت الأشخاص:

        • برنامج إدارة عمليات الأعمال: إن نهج إدارة عمليات الأعمال هو نهج تكراري؛ فأنت لا تطبقه مرة واحدة ولا يتم لمسه مرة أخرى. بدلاً من ذلك، تقوم بتصميم عملياتك ونمذجتها وإنشائها ومحاكاتها ومراقبتها وتحسينها بشكل منتظم. وتساعد أدوات إدارة عمليات الأعمال الشركات على الحفاظ على هذه العملية التكرارية لإنشاء العمليات التجارية وتحليلها وتحسينها من أجل التحسين المستمر.
        • عملية التعدين: تستخدم الشركات عمليات التعدين لمعرفة ما إذا كانت عمليات العمل القياسية تعمل كما هو مصمم لها. وتستخدم أدوات عملية التعدين بيانات سجل الأحداث، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) أو برامج المحاسبة، لتحليل كيفية عمل العمليات والبحث عن التحسينات. وتتجاوز هذه الأدوات تخطيط العمليات ويمكن استخدامها لاختبار تنفيذ التحسينات. قم بالاطلاع على منشور المدونة هذا لتتعرف على المزيد حول الاختلافات بين ممارسة عملية التعدين ونمذجة العمليات وتخطيط العمليات.
          • نمذجة العمليات: يتمثل أحد المفاهيم الرئيسية في التميز التشغيلي في تحديد التدفق غير الطبيعي—حيث تعطلت العملية—ومعرفة كيفية إصلاحه. وتوفر نمذجة العمليات تمثيلاً مرئيًا للعمليات التجارية أو سير العمل التي يمكن للشركات استخدامه لتحديد فرص الكفاءات وسير عمل أفضل. إذا أرادت شركة ما معرفة ما يحدث في كل خطوة من خطوات عملية سلسلة التوريد الخاصة بها، فإنها ستستخدم نمذجة البيانات.
          • تخطيط العمليات: تجمّع المجموعات المعلومات من الموظفين لإنشاء نموذج مرئي لسير العمل. وإذا أرادت الشركة توضيح الإدارات التي تمتلك كل جزء من عملية المشتريات، فستستخدم تخطيط البيانات.
          • إدارة القرارات: تدرك الشركات أن عملية صناعة القرارات المبسطة والمؤتمتة هي مفتاح القدرة على الاستجابة السريعة لضغوط السوق والتمحور دون فقدان الزخم. عندما يتم تضمين السياسات ومنطق الأعمال مباشرةً في التعليمات البرمجية للتطبيقات، قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر لإعادة ترميز تكنولوجيا المعلومات. ويتيح برنامج إدارة القرارات لمستخدمي الأعمال نمذجة القرارات التشغيلية وإدارتها، التي يمكن تكرارها وأتمتتها وتتوافق مع إرشادات العمل ولوائحه.
          • أتمتة العمليات الروبوتية: تقوم أتمتة العمليات الروبوتية، المعروفة أيضًا باسم التشغيل الآلي للبرمجيات، باستخدام تقنيات الأتمتة لتقليد المهام الإدارية للعمال البشريين، مثل استخراج البيانات وملء النماذج ونقل الملفات وما إلى ذلك. فهي تجمع بين واجهات برمجة التطبيقات وتفاعلات واجهة المستخدم (UI) لدمج المهام المتكررة بين تطبيقات المؤسسة والإنتاجية، وتنفيذها. ومن خلال نشر البرامج النصية التي تحاكي العمليات البشرية، تقوم أدوات RPA بتنفيذ مختلف الأنشطة والمعاملات بشكل مستقل عبر أنظمة برمجية غير مرتبطة ببعضها البعض.

        أتمتة تكنولوجيا المعلومات

        في عصرنا الرقمي الأول اليوم، يعتمد رضا العملاء على الأداء وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال. وعلى هذا النحو، تتعرض فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) لضغوط هائلة لتحقيق التميز التشغيلي ويجب عليها التحرك بوتيرة متطلبات الأعمال المتزايدة. ويعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على تعزيز الكفاءة والتحسين في بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة والديناميكية لتسريع التحول الرقمي الضروري.

        باستخدام البرامج لإنشاء العمليات التي تقلل التفاعل اليدوي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحل محلها، يقدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات رؤى في الوقت الفعلي لبيئات تكنولوجيا المعلومات بحيث يمكن لفرق العمليات تأمين أداء التطبيق المستمر والاستباقي الذي يتيح تجربة العملاء الاستثنائية، مع زيادة الامتثال وتقليل التكلفة بأمان عبر التباين العالي للطلب:

        • قابلية ملاحظة المؤسسات للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات: تصبح التطبيقات الحديثة أكثر تعقيدًا باستمرار، وتفتقر أدوات المراقبة التقليدية إلى الرؤية المطلوبة لتحقيق التميز التشغيلي المطلوب في هذه البيئات الجديدة. وتوفر منصات قابلية الملاحظة المؤسسية، المدعومة بمراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤتمتة، رؤية كاملة من خلال استيعاب مقاييس المراقبة تلقائيًا، وتتبع كل طلب وإنشاء ملف تعريف لجميع العمليات عبر منصات الخدمة المصغرة ومسار بيانات CI/CD. وتُمكّن قابلية الملاحظة المؤسسية فرق ITOPS من اكتشاف مجموعة التطبيقات الكاملة وتخطيطها ومراقبتها، بما في ذلك جميع أوجه الترابط، ما يوفر ملاحظات فورية بعد أي تغيير.
        • إدارة موارد التطبيقات (ARM) وتحسينها: غالبًا ما تواجه الشركات التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين العدد المناسب من الموارد للتطبيقات مع الحد من التخصيص الكلي قدر الإمكان. وعندما تتعامل المجموعات مع التخصيص الكلي لأي من التطبيقات، فغالبًا ما يكون ذلك غير مستدام ومكلفًا. ويتم الفصل بين التطبيقات الحديثة بطبقات متعددة من التجريد، ما يجعل من الصعب فهم الخادم الفعلي الأساسي وموارد التخزين والشبكات التي تدعم التطبيقات. وتعمل إدارة موارد التطبيقات على تشغيل OpEx من خلال ضمان حصول التطبيقات تلقائيًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، بغض النظر عن مكان تشغيلها أو كيفية إنشائها. وتعمل ARM على التخلص من ازدحام الموارد في كل مستوى من مجموعة التطبيقات، بدءًا من التطبيق إلى البيئة الهجينة ومتعددة السُحُب.
        • الحل الاستباقي للحوادث والمعالجة وتجنبها: يمكن لبضع ثوانٍ من فترة التعطل أن تكلف ملايين من الإيرادات المفقودة أو الأضرار بالسمعة أو العقوبات التنظيمية. ولتجنب هذه المخاطر، ترغب المؤسسات في التنبؤ بشكل أفضل بانقطاع تكنولوجيا المعلومات وحلها بسرعة أكبر. ومن خلال الحل الاستباقي للحوادث والمعالجة، تجمع فرق ITOps رؤى جديدة بشكل أسرع وبسياق معين، ما يؤدي إلى تحويل تجربة المستخدمين وتحسين نتائج الأعمال. وتستخدم منصات إدارة الحوادث الاستباقية الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير لمساعدة فرق الرؤساء التنفيذيين وفرق ITOps على اكتشاف المشكلات المعقدة وتشخيصها من خلال ربط النقاط بين البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي لمنح المستخدمين فهمًا شاملاً لحوادث تكنولوجيا المعلومات، ما يُمكّن الشركات من المضي قدمًا نحو التميز التشغيلي داخل مجال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

        التكامل

        مع تسارع جهود التحول في جميع أنحاء العالم، فإنها تؤدي أيضًا إلى تأثير جانبي خطير—دفع البيانات إلى الصوامع وعرقلة الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها فرق العمل لتحقيق النجاح. وستتفوق المجموعات التي تستطيع ربط التطبيقات والأنظمة بسرعة وأمان على المجموعات التي لا تستطيع ذلك. ومن دون أدوات التكامل الصحيحة، تظل البيانات محتجزة، ما يعيق قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الأعمال وتنفيذ أتمتة قابلة للتوسع تكشف عن كفاءات جديدة:

        • إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API): يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) في كل مكان. فهي تربط أنظمتك وتطبيقاتك حتى تتمكن من الوصول إلى بياناتك وعرضها بطريقة آمنة. إن وجود إستراتيجية وأدوات قوية لإدارة واجهة برمجة التطبيقات أمر حساس للغاية للتمكن من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها وتواصلها مع المستهلكين الداخليين والخارجيين.
        • تكامل التطبيقات: لاتخاذ قرارات عمل فعالة، تحتاج إلى التأكد من أنه يمكنك الوثوق ببياناتك. باستخدام تكامل التطبيقات، يمكنك نقل البيانات وتحويلها بين التطبيقات والأنظمة—بغض النظر عن مكان وجودها—بحيث يتم دمج التطبيقات الحالية والمنتشرة حديثًا بسلاسة في جميع أنحاء مجموعتك.
        • بث الأحداث: لتحسين تدفق القيمة إلى العملاء، تحتاج الشركات إلى اكتساب رؤى من البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ خيارات مستنيرة تعمل على تحسين العمليات والتصرف بسرعة استجابةً لاحتياجات العملاء المتغيرة. ويتيح لك بث الأحداث التقاط بيانات الأحداث المتدفقة ودمجها من تطبيقاتك حتى تتمكن من أتمتة الإجراءات التي تواجه العملاء والإجراءات في الواجهة الخلفية استنادًا إلى المشغلات المحددة.
        • المراسلة المؤسسية: مع الزيادة الهائلة في عدد الأنظمة وأنواعها داخل المؤسسة النموذجية، أصبح التكامل الفعال من حيث التكلفة والقابل للتوسع بين الأنظمة تحديًا. تُعد المراسلة المؤسسية تقنية مثبتة تربط بين الأنظمة وبياناتها بأكثر الطرق مرونة وإتاحة وأمانًا. يتم إرسال البيانات الحساسة، مثل المعاملات المالية، بين الأنظمة في شكل رسائل ويتم الاحتفاظ بها في قائمة انتظار إذا تعذر تسليمها على الفور (كما في حالة انقطاع النظام) لضمان إرسالها بنجاح وعدم فقدانها وعدم إرسالها أكثر من مرة.
        • نقل الملفات بسرعة عالية: تواجه الشركات التي تحتاج إلى نقل ملفات كبيرة جدًا عبر مسافات طويلة في ظل ظروف شبكة متفاوتة تحديات بسبب تقنية النقل الأساسية للإنترنت، وبروتوكول التحكم في الإرسال (TCP). يتخذ البروتوكول السريع والمتكيف والآمن (FASP) نهجًا مختلفًا لنقل الملفات، ما يسمح للشركات بتحقيق سرعات نقل أسرع بمقدار 100 مرة من الطرق التقليدية.
