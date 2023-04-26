ما المقصود بصيانة المعدات؟

إلى جانب إدارة المخزون، تشمل صيانة المعدات كلاً من أعمال الصيانة التي تُجرى بانتظام، بما في ذلك الصيانة الاستباقية، وكذلك أي مهام صيانة ضرورية أخرى.

تشمل أنواع المعدات التي تتطلب صيانة منتظمة بشكل صحيح أساطيل المركبات وأنظمة الحواسيب والأدوات ومعدات البناء والمعدات الصناعية و/أو التصنيعية وأي أصول أخرى تعتمد عليها أعمالك في عملياتها.

يتوقف نجاح عملك على مدى كفاءة أداء معداتك. بينما يُعد خفض التكاليف أمرًا مهمًا، فإن من الضروري بالقدر نفسه إجراء استثمارات إستراتيجية في صيانة المعدات لتجنّب تعطل الأصول الأكثر قيمة لديك. يمكن أن تساعدك مهام الصيانة الدورية، مثل الاحتفاظ بقائمة التحقق للصيانة ووضع عملية واضحة لها، على منع حدوث مثل هذه الأعطال.

يمكن أن يمنع وضع خطة إستراتيجية لصيانة معداتك الأعطال المُكلفة وفترات التعطل، ويساعد عملك على تحقيق أقصى استفادة من أصوله.