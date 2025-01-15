8 دقائق
تتطور تقنيات المؤسسات بوتيرة غير مسبوقة، وكذلك التكاليف المصاحبة لها. ومع توقع وصول الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 5.74 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 (بزيادة 9.3% عن العام السابق)، يتعرض المديرون الماليون لضغوط متزايدة لتقديم أنظمة ذات أداء عالٍ مع التحكم في النفقات.1 ونتيجةً لذلك، أصبح تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات أولوية استراتيجية قصوى لقادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.
تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات هو عملية تقييم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بانتظام لتحديد النفقات غير الضرورية والحد منها مع دعم العمليات. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، تجمع جهود تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات بين أفضل الممارسات والاستراتيجيات والأدوات البرمجية للمساعدة على تحقيق التوازن بين تقليل التكاليف وتحقيق أقصى قدر من الأداء والقيمة.
ومع ذلك، فإن ممارسة تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات تأتي مع تحديات ملحوظة، بما في ذلك معالجة النفقات المتصاعدة المرتبطة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. في تقرير معهد IBM Institute for Business Value (IBV)، من المتوقع أن يرتفع متوسط تكلفة الحوسبة بنسبة 89% بين عامي 2023 و2025، حيث أشار 70% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الذكاء الاصطناعي هو اللاعب الرئيسي وراء هذه الزيادة.
لا ينبغي الخلط بين تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وإدارة تكاليف تكنولوجيا المعلومات- وهي عملية مراقبة وتحليل وإعداد التقارير عن تكاليف تكنولوجيا المعلومات لضمان التزامها بتخصيص الميزانية. في المقابل، فإن تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات يتجاوز مجرد تتبُّع التكاليف ويركِّز على تنفيذ استراتيجيات تقلل من نفقات تكنولوجيا المعلومات مع تعزيز القيمة التي يتم الحصول عليها من موارد تكنولوجيا المعلومات.
من دون إطار العمل، يمكن أن يواجه قادة الأعمال صعوبة في تحقيق الاستراتيجية لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات التي تؤدي إلى تغيير مستدام طويل الأجل. ووفقًا لبحث أجرته مجموعة Gartner، فإن 11% فقط من المؤسسات تحافظ على وفورات التكاليف لمدة 3 سنوات متتالية.2
يوفر إطار العمل لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات نهجًا تفصيليًا لتحليل نفقات تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة (على سبيل المثال، الأجهزة، وتطبيقات البرامج، والحوسبة السحابية، وعقود المورِّدين، وتخزين البيانات) مع الحفاظ على الكفاءة وتحقيق الأهداف الأوسع للمؤسسة.
يجب أن يتضمن إطار العمل الخطوات التالية.
إشراك الأطراف المعنية من جميع وحدات الأعمال الرئيسية (على سبيل المثال، العمليات والمالية وخدمة العملاء) لضمان المشاركة وتحقيق صناعة قرار مستنيرة. لكل وحدة أعمال احتياجات تقنية وأنماط إنفاق فريدة من نوعها يمكن أن تكشف عن فرص التحسين.
تمكَّن من مواءمة جهود تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات مع الأهداف الأوسع للعمل، مع التركيز على تقليل التكاليف، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، والابتكار، والربحية.
على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تهدف إلى تحسين رضا العملاء، فقد يركِّز فريق تكنولوجيا المعلومات على تحسين عمليات الأعمال وأدوات خدمة العملاء لتحسين الأداء العام.
أجرِ تقييمًا شاملًا للحصول على رؤية واضحة للإنفاق الحالي وتخصيص الموارد وأوجه القصور. يمكن أن يؤدي دمج بيانات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات مع مقاييس أداء الأعمال (على سبيل المثال، نمو الإيرادات وتكاليف اكتساب العملاء) إلى الكشف عن المجالات التي يكون فيها أداء استثمارات تكنولوجيا المعلومات ضعيفًا ولا تحقِّق عوائد متوقعة.
يجب على رؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من قادة التكنولوجيا تحديد استراتيجيات محتملة لتقليل التكاليف دون التأثير في الأداء أو القيمة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ترحيل التطبيقات من مركز بيانات محلي عالي التكلفة إلى حل سحابي هجين أكثر فاعلية من حيث التكلفة إلى تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية مع تحسين القابلية للتوسع والمرونة.
يمكن أن تبدأ مبادرات تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات بمجرد تحديد المؤسسة لإطار العمل. في هذه المقالة، نستكشف 6 استراتيجيات لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات والتي يمكن أن تحقق عائد استثمار أكبر من الاستثمارات التقنية وتوفِّر ميزة تنافسية.
توحيد أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك لتقليل التكاليف والتعقيد. يمكن أن تؤدي الأنظمة والتطبيقات المكررة والأجهزة القديمة ورخص البرامج غير المستخدمة إلى انتشار واسع لتكنولوجيا المعلومات - وهو مشهد معقد للغاية وغير مركزي لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تقنية المعلومات الظلية. وإلى جانب كسر صوامع تكنولوجيا المعلومات، فإن الدمج يساعد على إدارة أعباء العمل وتبسيط العمليات.
على سبيل المثال، أدت الأجهزة الافتراضية إلى تحويل عمليات تكنولوجيا المعلومات، ما يسمح للشركات بتشغيل تطبيقات متعددة على خادم فعلي واحد. ومع ذلك، رغم أن الأجهزة الافتراضية توفِّر مرونة وقابلية للتوسع، فإن انتشار الأجهزة الافتراضية -التوسع المفرط وغير المنضبط لها- يمكن أن يؤدي إلى استخدامها بشكل غير كافٍ أو نسيانها.
يمكن أن يؤدي وضع سياسات حوكمة تكنولوجيا المعلومات مع عمليات موحدة لإنشاء الأجهزة الافتراضية وصيانتها وإيقاف تشغيلها إلى منع انتشار الأجهزة الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في منصات إدارة المحاكاة الافتراضية للإشراف على دورة حياة الأجهزة الافتراضية بأكملها يساعد على تقليل هدر الموارد وتخفيف تعقيدات الإدارة.
اليوم، تستثمر معظم المؤسسات في نموذج سحابة متعددة هجينة، والذي يوفر المرونة والتحكم في نشر أعباء العمل. ومع ذلك، فإن نموذج البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات هذا يتسم بالتعقيد. كلما زاد عدد السحابات التي تستخدمها، زادت صعوبة إدارة بيئتك - ولكل منها أدوات الإدارة الخاصة بها ومعدلات نقل البيانات وبروتوكولات الأمان. وعدم توفر رؤية واضحة لأنماط استخدام السحابة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى إنفاق زائد على خدمات قليلة الاستخدام.
كشفت دراسة حديثة أن المؤسسات تُهدر مليارات الدولارات على بنية تحتية للسحابة العامة بسبب ضعف الإدارة، حيث يقدِّر أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين أن بين 21% و50% من إنفاقهم على السحابة مهدور.3
تهدف إدارة تكاليف السحابة، المعروفة أيضًا بتحسين تكاليف السحابة أو حوكمة تكاليف السحابة، إلى إدارة وتقليل الإنفاق السحابي للأعمال. عند تنفيذها بشكل فعَّال، تعمل استراتيجيات إدارة تكاليف السحابة على تمكين العمليات المالية (FinOps)، وهي نظام متطور لإدارة المالية السحابية وممارسة ثقافية تهدف إلى زيادة قيمة الأعمال في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة. يمكن للعمليات المالية مساعدة المؤسسة على تحديد الإنفاق غير المرغوب فيه بشكل استباقي وتقليله، وتوسيع نطاق الموارد وأتمتة سياسات التحكم في التكاليف في السحابة.
من الأساليب الأخرى لتحسين السحابة ما يلي:
يشكِّل الإنفاق على البرمجيات جزءًا كبيرًا من مشتريات المؤسسة، لكن التحديات غالبًا ما تظهر عند تتبُّع استخدام البرمجيات. وأظهرت دراسة أجرتها شركة Productiv أن 47% فقط من تراخيص البرمجيات كخدمة تُستخدَم خلال فترة 90 يومًا في المتوسط.4
لتحسين النفقات المتعلقة بالبرمجيات، أجرِ تدقيقًا شاملًا لتقييم الاستخدام مقابل عمليات شراء التراخيص والاشتراكات. فكِّر في اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر حيثما أمكن لتحقيق وظائف مماثلة بتكلفة أقل.
يمكن أن يُسهم الاستثمار في عمليات وأدوات إدارة أصول البرمجيات (SAM) في تحسين الكفاءة، وتقليل المخاطر، وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك البرمجية. تساعد إدارة أصول البرمجيات (SAM) على تتبُّع الاستخدام مثل تخزين البيانات لخدمات SaaS والسحابة. من خلال تحليل بيانات الاستخدام هذه، يمكن للشركات وضع معيار لتحسين خطط الاشتراك الخاصة بها. على سبيل المثال، يمكن لهذه المعايير أن تضمن ألا تكون البرمجيات مستخدمة بتراخيص أقل من المطلوب (ما قد يسبب مشكلات في الالتزام) أو بتراخيص أكثر من اللازم (ما يؤدي إلى هدر الإنفاق على تراخيص غير ضرورية).
يمكن للمؤسسات تعزيز أداء الأعمال وكسب ميزة تنافسية من خلال استخدام أدوات الأتمتة وسير العمل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
يمكن أن تؤدي المنهجيات المرنة وممارسات عمليات التطوير إلى استخدامٍ أفضل للموارد وإدارة أكثر كفاءة لتكنولوجيا المعلومات عند تطبيقها على عمليات تكنولوجيا المعلومات.
تعزِّز منهجيات Agile وDevOps التعاون الوثيق بين فرق التطوير والتشغيل والأعمال، ما يساهم في الاستخدام الفعَّال لموارد تكنولوجيا المعلومات عبر الأقسام المختلفة.
تستهلك بنية تكنولوجيا المعلومات التحتية، وخاصةً مراكز البيانات، كميات هائلة من الطاقة. تُعَد تكنولوجيا المعلومات المستدامة نهجًا في تكنولوجيا المعلومات المؤسسية يهدف إلى تقليل الأثر البيئي للعمليات التقنية والحد من مساهمتها في تغيُّر المناخ.
يمكن أن تساعد سياسات شراء تكنولوجيا المعلومات المستدامة المؤسسات على إعطاء الأولوية لاستخدام المعدات والأجهزة الصديقة للبيئة (مثل الخوادم، وأنظمة التبريد، ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة) التي تحمل تصنيفات عالية لكفاءة الطاقة مثل شهادات Energy Star. كما يمكن أن تؤدي الاستفادة من عقود الطاقة مع مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية إلى التقليل بشكل كبير من الأثر البيئي لعمليات تكنولوجيا المعلومات وتحقيق وفورات في التكاليف على المدى الطويل.
مع مواجهة الشركات للتغيُّر التكنولوجي المستمر، يجب أن تكون تحسينات تكاليف تكنولوجيا المعلومات عملية مستمرة وليس حلًا لمرة واحدة فقط. يكمُن الحل لإدارة هذا التعقيد في تبني الأدوات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق توازن بين الكفاءة في التكلفة والأداء.
اكتشف كيف يمكن للسحابة الهجينة أن تدعم إستراتيجية الذكاء الاصطناعي لديك. تعلّم من خبراء IBM كيفية تحويل التقنية الحالية إلى نظام مرن جاهز للذكاء الاصطناعي، ما يعزز الابتكار والكفاءة في جميع عمليات الأعمال.
استكشف إلى أي مدى يمكن للسحابة الهجينة تحسين عمليات الأعمال المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تعلّم من دراسات الحالة والحلول المميزة لترَ كيف تستخدم الشركات السحابة الهجينة من IBM لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة وقابلية التوسع والأمان.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف كيف يوفر كل نموذج سحابي مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف التكاليف الخفية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلّم من الخبراء كيفية جعل استثماراتك في الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وتأثيرًا.
تعرّف على أساسيات إدارة تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك سبب أهميتها للمؤسسات الحديثة والميزات الرئيسية التي تضمن سلاسة العمليات وكفاءتها عبر أنظمة التقنية.
يُعَد IBM Cloud Infrastructure Center منصة برمجية متوافقة مع OpenStack، تتيح إدارة البنية التحتية للسحابات الخاصة على أنظمة IBM zSystems و IBM LinuxONE.
استكشف الخوادم ووحدات التخزين والبرامج المصممة لتعزيز استراتيجية مؤسستك في البيئة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي.
العثور على حل البنية التحتية السحابية الذي يلبي احتياجات أعمالك وتوسيع نطاق الموارد عند الطلب.
تحويل البنية التحتية لمؤسستك باستخدام السحابة الهجينة والحلول الجاهزة للذكاء الاصطناعي من IBM. اكتشف الخوادم والتخزين والبرامج المصممة لتأمين أعمالك وتوسيع نطاقها وتحديثها أو الوصول إلى معارف الخبراء لتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي التوليدي لديك.
1. Gartner Forecasts Worldwide IT Spending to Grow 9.3% in 2025, Gartner, 23 October 2024
2. Five Ways to Make Cost Optimization Work for the Long Term, Gartner, 24 May 2022
3. New Survey Finds Cloud Waste is On the Rise - Driven by Preventable Mistakes, Inefficiencies, and New AI Initiatives, 08 October 2024
4. 2023 State of SaaS Series: Discover the newest SaaS trends, Productiv, 21 June 2023