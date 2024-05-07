ما المقصود بالطاقة الكهرومائية؟

تاريخ النشر: 10 مايو 2024
المساهمون: أماندا ماكجراث، وألكسندرا جونكر
الطاقة الكهرومائية أحد أنواع الطاقة المتجددة التي تستخدم قوة تدفق المياه لتوليد الكهرباء. وتتميز الطاقة التي يتم توليدها من محطات الطاقة الكهرومائية بأنها نظيفة وموثوقة ومستدامة، مما يجعلها بديلاً مناسبًا منخفض الكربون عن الوقود الأحفوري في مكافحة تغير المناخ.
لإنتاج الطاقة الكهرومائية، يتم تحويل الطاقة الحركية للمياه المتدفقة أو المتساقطة إلى طاقة كهربائية باستخدام مُولّد. وبمعنى آخر، هذا يعني أن المياه المتحركة تتسبب في دوران التوربينات، فتتولد الطاقة.
على سبيل المثال، يؤدي بناء سد على نهر إلى إنشاء خزان من المياه المخزنة. وعندما تطرأ الحاجة إلى الكهرباء، تُفتح البوابات الموجودة على السد وتسحب الجاذبية المياه عبر أنبوب يسمى قناة أو أنبوب الضغط. وعندئذٍ، يتدفق الماء المتدفق ضد الشفرات الموجودة في التوربين، ما يؤدي إلى دورانها. وهذا يسمح للمولد المتصل بتوليد الكهرباء. وتتدفق المياه في النهاية إلى النهر على الجانب الآخر من السد.
تعد الطاقة الكهرومائية، والمعروفة أيضًا باسم الطاقة الهيدروليكية أو الطاقة المائية، مصدرًا رئيسيًا لإنتاج الطاقة. وقد زادت قدرتها بأكثر من 70% في السنوات العشرين الماضية، وفي عام 2020، كانت أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون، وهي المسؤولة عن سدس إجمالي توليد الكهرباء العالمي.1
وتكون الطاقة الكهرومائية محل تقدير في الغالب بسبب قابليتها للتجديد والموثوقية. فالوقود الأحفوري (ويشمل الفحم والنفط والغاز) محدود الإمدادات، لكن يمكن توليد الطاقة الكهرومائية إلى أجل غير مسمى دون استنزاف الموارد الطبيعية للأرض. أما مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح فتعتمد على الظروف الجوية؛ ومع ذلك، يمكن توليد الطاقة الكهرومائية باستمرار على مدار العام.
كما تعتبر الطاقة الكهرومائية مصدر طاقة نظيفة. كما أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما) تكون أقل من تلك الناتجة عن إنتاج الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، ما يجعلها خيارًا أكثر استدامة حيث تحاول الشركات والدول والمجتمعات المحلية التخفيف من آثار تغير المناخ. وعادة ما تعمل محطات الطاقة الكهرومائية بكفاءة أكبر من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري. وتوفر بعض طرق إنتاج الطاقة الكهرومائية فرصًا لتخزين فائض الطاقة، ما قد يساعد في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الكهربائية الإجمالية.
يمكن توليد الطاقة الكهرومائية من خلال عدة أنواع من المرافق التي تستخدم طرقًا مختلفة لتوليد الطاقة. وكل نوع له مزاياه وعيوبه، ويتوقف على عوامل مثل الموقع الجغرافي ومصادر المياه المتوفرة واحتياجات الطاقة المحددة.
تعد الطاقة الكهرومائية عن طريق احتجاز المياه، المعروفة أيضًا باسم طاقة الخزانات الكهرومائية، النوع الأكثر شيوعًا لتوليد الطاقة الكهرومائية. وتعتمد على منشآت مخصصة لحجز الميه، مثل الخزانات أو السدود الكبيرة، لتخزين المياه وإطلاقها عند الطلب عبر توربينات لتوليد الكهرباء.
حيث يعد هذا النوع من الطاقة الكهرومائية مناسبًا لتوليد الطاقة على نطاق واسع. تستوعب منشآت الاحتجاز تخزين كميات كبيرة من المياه، ما يعني أنها يمكن أن تنتج كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية. ونظرًا إلى ثبات تخزين المياه، فإن الطاقة الكهرومائية الاحتجازية تُعدّ مصدرًا موثوقًا ويمكن التنبؤ به للطاقة؛ لكن في أوقات الجفاف يمكن أن يتأثر توليد الطاقة.
تشتمل الطاقة الكهرومائية المعتمدة على التخزين بالمضخات على نقل المياه بين المحطات على ارتفاعات مختلفة. وتقوم هذه المنشآت بسحب المياه من ارتفاع منخفض إلى ارتفاع أعلى خلال أوقات انخفاض الطلب؛ وتطلقها مرة أخرى إلى الأسفل لتوليد الكهرباء خلال أوقات ارتفاع الطلب.
ويعمل هذا النوع من محطات الطاقة الكهرومائية مثل البطارية، حيث يخزن الطاقة المولدة من مصادر الطاقة الأخرى (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية) لاستخدامها لاحقًا. توفر أنظمة التخزين هذه طريقة لموازنة الحمل داخل الشبكة. ويمكن استخدام تخزين الطاقة لتلبية الطفرات المفاجئة في الطلب أو لتعويض النقص في الطاقة عندما لا تنتج مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة (مثل الرياح والطاقة الشمسية) ما يكفي من الطاقة. لكن قد يكون العثور على مواقع مناسبة، مع وجود مسطحات مائية على ارتفاعات مختلفة، أمرًا صعبًا.
تتطلب الأنظمة القائمة على التحويل، والمعروفة باسم الطاقة الكهرومائية القائمة على تحويل مجرى النهر، القليل من التخزين المائي أو لا تتطلبه على الإطلاق. وبدلاً من ذلك، يتم استخدام التدفق الطبيعي للنهر وانخفاضه لتوليد الكهرباء المتجددة عن طريق تحويله عبر قناة أو أنبوب ضغط إلى التوربينات. ومن المرجح أن توجد محطات توليد الطاقة الكهرومائية صغيرة الحجم الخاصة بالطاقة الكهرومائية القائمة على التحويل في المناطق الجبلية، حيث يوفر الانخفاض الطبيعي للنهر تدفقًا قويًا لتوليد الطاقة.
وعادةً ما يكون لمنشآت الطاقة الكهرومائية هذه تأثير بيئي أقل من مرافق الطاقة الكهرومائية القائمة على احتجاز المياه لأنها لا تتطلب خزانات كبيرة ولها تأثير أقل على المنظومة الطبيعية. وعلى الرغم من ذلك، يمكن تطبيقها على نطاق أصغر؛ مما يقلل من قدرتها الإنتاجية للكهرباء. ولأنها تعتمد على تدفق النهر، فإنها يمكن أن تكون أكثر تغيراً، خاصة في المناطق التي يتغير فيها هطول الأمطار حسب الموسم.
وفي حين أن أنواع الطاقة الكهرومائية الموصوفة أعلاه تغطي معظم أنواع الطاقة الكهرومائية الموجودة حالياً، إلا إن هناك بعض المتغيرات الأخرى المستخدمة. على سبيل المثال، تستخدم بعض المرافق طاقة المد والجزر، عن طريق استخدام ارتفاع وانخفاض المد والجزر في المحيطات لتوليد الكهرباء. الطاقة الكهرومائية الصغيرة هي مصطلح يشير إلى الأنظمة الصغيرة المصممة لتوليد الطاقة لمجتمع صغير أو منزل واحد أو مرفق بعيد في منطقة نائية. ويمكن أن تكون إما من النوع المعتمد على جريان النهر أو استخدام خزان صغير.
يعود تاريخ استخدام الطاقة الكهرومائية إلى الحضارات القديمة، مثل الإغريق والرومان وأسرة هان الصينية، التي استخدمت عجلات المياه لطحن الحبوب وضخ المياه. ومع ذلك، لم يتم استخدام الطاقة الكهرومائية على نطاق أوسع لتوليد الكهرباء حتى أواخر القرن التاسع عشر.
1878
كانت إنتاجية أول مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم كافية لإضاءة مصباح واحد فقط في مقاطعة نورثمبرلاند بإنجلترا.
1882
بدء تشغيل أول محطة تجارية لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة أبليتون، ويسكونسن، الولايات المتحدة. وبحلول عام 1905، شهد العالم انتشار المئات من محطات الطاقة الصغيرة.
1936
اكتمل بناء سد هوفر على نهر كولورادو في الولايات المتحدة. وفي وقت إنشاء هذه المحطة، كانت أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم وأدت إلى ازدهار مشروعات الطاقة الكهرومائية. ولا تزال تعمل حتى اليوم، حيث تقوم بتوريد الطاقة إلى أريزونا ونيفادا وكاليفورنيا.
1984
تمت الموافقة على مشروع سد "الممرات الثلاثة" في الصين. وبمجرد اكتمال المحطة في عام 2012، أصبحت أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم من حيث السعة المركبة.
من عام 2000 إلى الوقت الحاضر
تتقدم تقنية الطاقة الكهرومائية، ما يزيد الاهتمام بالأنظمة الصغيرة ومرافق جريان النهر، والتي لها تأثير بيئي أقل من مشروعات السدود الكبيرة. وتؤدي تقنيات الطاقة هذه إلى إيجاد فرص جديدة لقدرة الطاقة الكهرومائية.
تُستخدم الطاقة الكهرومائية في جميع أنحاء العالم لتوليد الكهرباء وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة:
تعد الصين أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في العالم، حيث تبلغ قدرتها المركبة أكثر من 356,000 ميجاوات. وقد استثمرت الدولة بكثافة في مشاريع الطاقة الكهرومائية، بما في ذلك سد "الممرات الثلاثة" ، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم. تبلغ قدرة السد، الذي يقع على نهر اليانغتسي واكتمل بناؤه في عام 2012، 22.5 جيجاوات.
وتشكل محطات الطاقة الكهرومائية ومصادر أخرى نحو 6% من الكهرباء التي يتم توليدها في الولايات المتحدة.2 يُعد سد "جراند كولي" على نهر كولومبيا في ولاية واشنطن أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة، حيث تبلغ قدرته على إنتاج الكهرباء حوالي 6.8 جيجاوات. لكن لعل أشهر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم هو سد "هوفر". والذي يقع على الحدود بين ولايتي أريزونا ونيفادا، وقد اكتمل إنشاؤه في عام 1936 وتبلغ قدرته حوالي 2 جيجاوات. حيث لا يوفر هذا السد الكهرباء للمرافق العامة والخاصة في نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا فحسب، بل ينظم أيضًا تدفق المياه لأغراض الري ويمنح إمكانية التحكم في الفيضانات.
تُعد الطاقة الكهرومائية مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة في أوروبا، حيث تمثل أكثر من 12% من توليد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.3 فالنرويج، على سبيل المثال، تولد أكثر من 90% من إجمالي الطاقة الكهربائية من الطاقة الكهرومائية.4 وكان أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أوروبا من حيث القدرة الإنتاجية هو سد "سايانو شوشينسكايا" في روسيا. وهي سابع أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم، بقدرة 6.4 جيجاوات.
يوجد العديد من مشروعات الطاقة الكهرومائية الرئيسية في قارة أمريكا الجنوبية. يُعد سد "إيتايبو"، وهو مشروع مشترك بين البرازيل وباراغواي على نهر بارانا، أحد أكبر مصادر إنتاج الطاقة الكهرومائية العاملة في العالم. حيث تبلغ قدرته على توليد الكهرباء المركبة 14 جيجاوات. وتبلغ قدرة سد "غوري" في فنزويلا، المعروف أيضًا باسم محطة "سيمون بوليفار" الكهرومائية، حوالي 10.2 جيجاوات وتوفر ما يصل إلى 80% من الطاقة الكهربائية في البلاد.
يتجه العديد من الدول في أفريقيا إلى الطاقة الكهرومائية كوسيلة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. فمشروعات مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير وسد "إنغا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها القدرة على توفير كميات كبيرة من الطاقة المتجددة للقارة. في مصر، يُعدّ السد العالي في أسوان على نهر النيل أحد أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتم الانتهاء منه في عام 1970، وتبلغ قدرته على توليد الكهرباء حوالي 2.1 جيجاوات. وقد أثر السد في الزراعة والاقتصاد في مصر من خلال توفير زيادة التخزين المائي للري وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
كمصدر لتوليد الكهرباء، تقدم الطاقة الكهرومائية العديد من الفوائد والمزايا؛ ومع ذلك، لم تخلو هذه الطريقة من القيود.
التحديات البيئية
على الرغم من أن الطاقة الكهرومائية لها تأثير بيئي أقل من معظم مصادر إنتاج الكهرباء الأخرى، إلا إنها يمكن أن تؤثر في المنظومة البيئية وموائل الحياة البرية. على سبيل المثال، يمكن للسدود أن تعطل التدفق الطبيعي للأنهار، ما يؤدي إلى تغيرات في درجة حرارة المياه والترسيب وأنماط هجرة الأسماك.
يمكن أن يكون بناء مشروعات الطاقة الكهرومائية الكبيرة مكلفًا وقد ينتج عنه انبعاثات غازات دفيئة. وبمجرد اكتمالها، قد تنتج الخزانات الناتجة عن ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وعندما تتحلل المادة العضوية المحتجزة في الخزان، يمكن أن تطلق غاز الميثان، وهو غاز أكثر فاعلية من ثاني أكسيد الكربون، وواحد من غازات الاحتباس الحراري. ومع ذلك، جدير بالذكر أن كمية الميثان التي يتم إنتاجها تختلف باختلاف الخصائص المحددة لكل خزان.
تحديات التوسعة
يمكن أن تواجه المشروعات المائية قيودًا جغرافية، وكما ذكرنا، قد يكون من الصعب العثور على مواقع مناسبة لأنواع معينة من توليد الطاقة الكهرومائية. كما يمكن أن يتأثر الأداء العام بالظروف الجوية المتغيرة. ورغم أن المياه توفر مصدرًا متجددًا لتوليد الكهرباء، إلا إن مستويات المياه وتوفرها قد تتغير حسب المواسم والكوارث الطبيعية (مثل الجفاف) والتغيرات الانتقالية طويلة الأجل في أنماط معدل هطول الأمطار أو تلوث إمدادات المياه.
عزّز استراتيجية إدارة الأصول من خلال مجموعة متكاملة من العمليات وحسّن الأداء باستخدام تطبيقات الصحة والسلامة والبيئة للطاقة ومرافق الخدمات.
يمكنك توقع الطلب على الطاقة من خلال التنبؤ الدقيق ووضع الخطط لنمو الغطاء النباتي بالقرب من خطوط الكهرباء.
تساعد المنصة الواحدة على تتبع وإدارة مبادرات البرنامج وحوكمة الشركات ومبادرات الاستدامة لضمان تحقيق مخرجات ونتائج البرنامج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.
الطاقة المتجددة هي الطاقة المستمدة من المصادر الطبيعية التي تتجدد بشكل أسرع من استخدامها.
إزالة الكربون هي طريقة للتخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يشير تغير المناخ إلى الاحتباس الحراري، وهو الزيادة الموثقة في درجة الحرارة العالمية لسطح الأرض منذ أواخر القرن التاسع عشر.
يساعد فهم مزايا الطاقة المتجددة وعيوبها المؤسسات على التخطيط بشكل أفضل لعمليات النشر الخاصة بها.
ازدادت القدرة العالمية على توليد الطاقة المتجددة بشكل أسرع من أي وقت مضى خلال الثلاثين عامًا الماضية.
يعد فهم أنواع مصادر الطاقة المتجددة المتاحة حاليًا أمرًا أساسيًا للحد من البصمة الكربونية للمؤسسات وتأثيرها السلبي على البيئية.
1 "تقرير السوق الخاص للطاقة الكهرومائية" (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، الوكالة الدولية للطاقة، يونيو 2021.
2 "شرح الطاقة الكهرومائية" (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية، أبريل 2023.
3 "تسليط الضوء على الطاقة - إصدار 2023" (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com)، يوروستات، مارس 2023.
4 "سياسة أمن الكهرباء في النرويج" (الرابط موجود خارج ibm.com)، الوكالة الدولية للطاقة، أكتوبر 2022.